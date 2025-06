WDH/AKTIE IM FOKUS: Boeing nach Bofa-Empfehlung auf Hoch seit Februar 2024

(Im 2. Absatz des Textes vom 2. Juni wird das neue Kursziel berichtigt. Es sind 260 rpt 260 Dollar)

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Eine Hochstufung hat Boeing am Montag mit 212,34 US-Dollar den höchsten Aktienkurs seit Februar 2024 beschert. Zuletzt reichte den Titeln des Flugzeugbauers ein Plus von 2,2 Prozent auf 211,83 Dollar für den Spitzenplatz im US-Leitindex Dow Jones Industrial . Im bisherigen Jahresverlauf steht ein Kursanstieg um rund Prozent zu Buche. Damit liegt Boeing fast gleichauf mit dem Computer-Urgestein IBM als bisherigem Champion 2025.

Die Bank of America (Bofa) rät beim Airbus -Konkurrenten nun zum Kauf mit einem auf 285 Dollar angehobenen Kursziel. Dank der Fortschritte unter Konzernchef Kelly Ortberg vertraut Analyst Ronald Epstein stärker als bisher auf eine Trendwende. Es blieben allerdings Herausforderungen, betonte er in seiner Neubewertung der Aktie. Zudem sei das Vertrauen der Anleger zum Unternehmen nach Jahren voller Fehlschläge sehr labil.

Der Boeing-Konzern hat nach zwei tödlichen Abstürzen sowie reihenweise Pech und Pannen inzwischen sechs Verlustjahre hinter sich./gl/mis