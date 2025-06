Aktien Frankfurt Ausblick: Weitere Dax-Gewinne in Richtung Rekordhoch erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax dürfte zur Wochenmitte sein Vortagesplus zunächst ausbauen. Eine Stunde vor dem Handelsstart signalisierte der X-Dax für den deutschen Leitindex ein Plus von 0,5 Prozent auf 24.223 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wird 0,6 Prozent höher erwartet.

Das in der Vorwoche im Dax erreichte Rekordhoch bei fast 24.326 Punkten kommt also wieder ins Spiel nach den klaren Gewinnen an den US-Börsen und auch am Morgen in Asien. Mit Unterstützung der Wall Street hätten die Anleger am deutschen Aktienmarkt wieder Mut gefasst, schrieben die Experten der Landesbank Helaba. Die Gefahr eines erneuten Abrutschens sei aber noch nicht gebannt, auch weil ein Kompromiss im Zollstreit zwischen den USA und der EU sowie China noch nicht gefunden sei.

Am frühen Nachmittag stehen aus den USA die ADP-Beschäftigungsdaten aus dem Privatsektor auf der Agenda, die einen Vorgeschmack geben auf den offiziellen Arbeitsmarktbericht für Mai am Freitag.

DHL Group legten am Mittwoch vorbörslich auf Tradegate um 1,6 Prozent zu. Die Citigroup empfiehlt die Titel des Logistikers nun zum Kauf. Die mit einer Erholung der Paketmengen im Express-Geschäft einhergehende mögliche Erholung der Gewinnmargen werde am Markt noch nicht ausreichend gewürdigt, hieß es.

Airbus gewannen ebenfalls 1,6 Prozent. Einer Kreisemeldung zufolge erwägt China die Bestellung hunderter Flugzeuge des europäischen Herstellers.

Für die Anteile der Online-Versandapotheke Redcare ging es nach einer Abstufung auf "Hold" durch Kepler Cheuvreux um 3 Prozent abwärts.

SFC Energy verteuerten sich auf Tradegate um 3,4 Prozent. Der Brennstoffzellen-Anbieter erhielt einen Großauftrag aus Dänemark. Thyssenkrupp Nucera ergatterte sich einen Großauftrag zur Planung einer Elektrolyseanlage, für die Papiere ging es 8 Prozent hoch./ajx/mis