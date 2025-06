Dax-Rückblick:

Der Dax konnte gestern kurz vor Handelsschluss den am Vormittag angesprochenen Abwärtstrend im Stundenchart (schwarz) noch überwinden und schloss am Tageshoch. Eine bullische Steilvorlage für die Käuferseite, die dann heute Vormittag direkt verwandelt wird - der Index klettert in Richtung eines neuen Allzeithochs oberhalb von 24.300 Punkten.

Dax-Ausblick:

Der Index dürfte in den kommenden Stunden zunächst ein marginales neues Allzeithoch ausbilden, bevor Gewinnmitnahmen und eine erneute Konsolidierungsphase einsetzen sollte vor dem morgen anstehenden EZB-Entscheid.

Ein Verkaufssignal würde erst unterhalb von 24.000 Punkten (Stundenschlusskurs) entstehen und ist daher vorerst einmal nicht in Sicht. Der Weg des geringsten Widerstands ist somit zunächst weiter aufwärts.