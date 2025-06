IRW-News: Frequentis AG: FREQUENTIS installiert ersten Digital Tower für das US-Verteidigungsministerium

IRW-PRESS: Frequentis AG: FREQUENTIS installiert ersten Digital Tower für das US-Verteidigungsministerium

Wien / Österreich

*

Der erste digitale Flugsicherungstower des US-Verteidigungsministeriums ist nun in der US-Heeresgarnison Katterbach im deutschen Ansbach in Betrieb

*

Der Auftrag der US Army an Frequentis Defense bringt fortschrittliche Digital-Tower-Fähigkeiten mit 4K- und Wärmebildkameras, Radarintegration und erweiterten Situationserkennungs-Tools

Frequentis Defense, Inc. (FDI) wurde vom US-Verteidigungsministerium (DoD) mit der Lieferung und Validierung eines neuen Remote-Tower-Systems in der Garnison Katterbach beauftragt. Die Lösung wurde von FDI gebaut, installiert, konfiguriert und operativ getestet und wird nun von der US Army als potenzielle Alternative zur traditionellen festen Flugsicherungsinfrastruktur evaluiert.

Die Digital-Tower-Installation beinhaltet die Nutzung von 4K visuellen und Wärmebildkameras und fortgeschrittene Funktionen wie Bounding Boxes zur Erkennung von Bewegungen in der Luft und am Boden. Sie integriert Daten-Tags von Radar-Tracks, um die Übersicht der Fluglots:innen und die Sicherheit zu erhöhen. Zusätzlich heben Datenebenen Landmarken und Entfernungen rund um den Flugplatz hervor.

Der Kontrollraum befindet sich an zentraler Stelle, wodurch Fluglots:innen, die an verschiedenen Szenarien arbeiten, an einem Ort sein können, was eine bessere Zusammenarbeit ermöglicht. Als digitale Lösung wird das System durch die Integration von Sensor-, Kamera- und Radardaten verbessert, um eine 360-Grad-Außensicht mit visuellen und thermischen Bildern bei allen Wetterbedingungen zu schaffen. Durch das Ersetzen veralteter Ferngläser durch moderne Schwenk-Neige-Zoom-Kameras können Fluglots:innen den Luftraum und das Flugfeld wesentlich besser überwachen und haben ein deutlich verbessertes Lagebild. Zusätzlich werden die digitalen Informationen, die die Lots:innen erhalten, für eine nachträgliche Überprüfung und für Schulungszwecke aufgezeichnet.

"Unsere Partnerschaft mit der US Army und der Erfolg der Digital-Tower-Installation in Katterbach sind von entscheidender Bedeutung für den Nachweis der operativen Umsetzbarkeit des Digital Towers für komplexe Operationen der US Army", sagt Brian Bruckbauer, Geschäftsführer von Frequentis Defense. "Wir sind unglaublich stolz auf unser Team, das dieses erste Programm seiner Art abgeschlossen hat und wir freuen uns auf die weiteren DoD-Verträge, die in diesem Jahr unterzeichnet werden."

Dieser Vertrag stützt sich auf erfolgreiche Betriebstests von festen und verlegbaren Systemen, die auf der Homestead ARB in Florida, Moody AFB in Georgia und NAS Corpus Christi in Texas durchgeführt wurden. Er spiegelt das Frequentis Engagement bei der Unterstützung des US-Verteidigungsministeriums mit innovativen, sicherheitskritischen Lösungen für die moderne Flugsicherung wider.

Über FREQUENTIS

Frequentis steht "For a safer world". Unsere Lösungen kommen in Kontrollzentralen und Leitstellen unserer Kunden zum Einsatz und helfen ihnen, die Welt sicherer zu machen.

Frequentis ist Weltmarktführer bei High-Tech-Systemen für die Flugsicherung: zivile und militärische Flugsicherungen (Segment Air Traffic Management) sowie Polizei, Rettung, Feuerwehr, Bahn und Schifffahrt (Segment Public Safety & Transport) setzen auf unser umfangreiches Portfolio.

Das börsennotierte Familienunternehmen mit Sitz in Wien ist Treiber innovativer, nachhaltiger Lösungen für Sicherheit im täglichen Leben und im sicherheitskritischen Bereich. Angebote zur Luftverkehrsoptimierung für Flugsicherungszentralen unterstützen bei der Reduktion von Emissionen.

Der Weltkonzern mit über 2.400 Mitarbeiter:innen (Vollzeitäquivalente, FTE) verfügt über ein globales Netzwerk von Gesellschaften in über 50 Ländern. Die Produkte, Services und Lösungen sind in rund 150 Ländern im Einsatz. Frequentis notiert an der Wiener und Frankfurter Börse, ISIN: ATFREQUENT09, WKN: A2PHG5. Im Jahr 2024 wurde ein Umsatz von EUR 480,3 Mio. und ein EBIT von EUR 32,1 Mio. erwirtschaftet.

Detailinformationen über Frequentis finden Sie auf der Homepage

http://www.frequentis.com.

Barbara Fürchtegott, Head of Communications/Company Spokesperson

barbara.fuerchtegott@frequentis.com, +43 1 81150-4631

Stefan Marin, Head of Investor Relations

stefan.marin@frequentis.com, +43 1 81150-1074

(Ende)

Aussender: Frequentis AG

Adresse: Innovationsstraße 1, 1100 Wien

Land: Österreich

Ansprechpartner: Stefan Marin

Tel.: +431811501074

E-Mail: stefan.marin@frequentis.com

Website: www.frequentis.com

ISIN(s): ATFREQUENT09 (Aktie)

Börsen: Amtlicher Handel in Wien

Weitere Handelsplätze: Regulierter Markt in Frankfurt

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.