IRW-News: Integral Metals Corp.: Integral Metals beauftragt geologisches Beratungsunternehmen mit einer Desktop-Studie und der Ressourcenplanung für das Projekt KAP

IRW-PRESS: Integral Metals Corp.: Integral Metals beauftragt geologisches Beratungsunternehmen mit einer Desktop-Studie und der Ressourcenplanung für das Projekt KAP

Integral Metals will das Projekt KAP in Partnerschaft mit UMR vorantreiben und die Grundlagen für eine mögliche Ressourcenschätzung schaffen

Calgary, Alberta, 4. Juni 2025 / IRW-Press / Integral Metals Corp. (CSE: INTG | OTC: ITGLF | FWB: ZK9) (das Unternehmen oder Integral) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen Understood Mineral Resources Ltd. (UMR), eine geologische und geostatistische Beratungsfirma mit Sitz in Saskatoon (Saskatchewan), mit der Durchführung einer umfassenden Desktop-Studie und technischen Prüfung seines zu 100 % unternehmenseigenen Konzessionsgebiets KAP in den Mackenzie Mountains in den kanadischen Northwest Territories beauftragt hat.

Ziel der Beauftragung ist es, die Planungen von Integral für ein 4.000 Meter umfassendes Bohrprogramm, das im Sommer 2025 absolviert werden soll, voranzutreiben und die Grundlage für die mögliche Durchführung einer zukünftigen mit der Vorschrift National Instrument 43-101 (NI 43-101) konformen Mineralressourcenschätzung zu schaffen. Das Projekt KAP beherbergt eine Zink-Blei-Mineralisierung, die dem Mississippi Valley-Typ (MVT) entspricht; bei historischen Probenahmen konnte auch eine Gallium- und Germaniumanreicherung nachgewiesen werden. Die Exploration auf dem Konzessionsgebiet geht auf das Jahr 1975 zurück und umfasste zuletzt die erneute Analyse und 3D-Erfassung der historischen Daten durch Integral.

UMR wird ein Arbeitsprogramm unter der Leitung von Matt Batty, M.SC., P.Geo., durchführen. Der Umfang der zu erbringenden Leistungen beinhaltet die Zusammentragung und Bewertung geologischer Daten, die Beurteilung der Datenqualität und Ermittlung möglicher Lücken, die Modellierung der mineralisierten Zonen auf Grundlage der historischen Bohrungen sowie die Prüfung der Bohrabstände auf Einhaltung der Standards für eine vermutete Mineralressource. Für den Sommer 2025 ist ein Standortbesuch durch einen qualifizierten Sachverständigen (QP) geplant, sofern die Bohrungen die Aufnahme einer Mineralressourcenschätzung rechtfertigen.

Paul Sparkes, CEO von Integral Metals, sagt dazu: Die Firma UMR ist angesichts ihrer wissenschaftlichen Stärke in der Geostatistik in Kombination mit praktischer Erfahrung in der Exploration ein idealer Partner im Rahmen der Vorbereitungen auf die Bohrsaison bei KAP. Ihre Arbeiten werden nicht nur zur Erarbeitung unserer Explorationsstrategie beitragen, sondern auch den Weg zur Abgrenzung einer konformen Mineralressource weisen.

Für das Board of Directors

Paul Sparkes

Chief Executive Officer

825-414-3163

info@integralmetals.com

ÜBER INTEGRAL METALS CORP.

Integral ist ein Explorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Exploration von kritischen Mineralen wie Gallium, Germanium und Seltenerdmetalle gerichtet ist, um letztlich zur Entwicklung einer heimischen Lieferkette für diese Minerale beizutragen. Integral verfügt über Konzessionsgebiete in bergbaufreundlichen Rechtsprechungen in Kanada und den Vereinigten Staaten von Amerika, einschließlich der Northwest Territories, Manitoba und Montana, wo das Unternehmen bei seinen Explorationsbemühungen von den Behörden unterstützt wird.

Zukunftsgerichtete Informationen

Bestimmte in dieser Pressemeldung enthaltene Aussagen stellen zukunftsgerichtete Informationen dar. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen. Die Verwendung der Wörter könnte, beabsichtigen, erwarten, glauben, wird, projiziert, geschätzt und ähnlicher Ausdrücke sowie Aussagen, die sich auf Angelegenheiten beziehen, die keine historischen Tatsachen sind, sollen zukunftsgerichtete Informationen kennzeichnen und basieren auf den aktuellen Überzeugungen oder Annahmen des Unternehmens hinsichtlich des Ergebnisses und des Zeitpunkts solcher zukünftigen Ereignisse. Insbesondere enthält diese Pressemeldung zukunftsgerichtete Informationen, die sich unter anderem auf die zukünftigen Pläne und Aussichten des Unternehmens beziehen.

Bei den in zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen Schlussfolgerungen oder Prognosen/Vorhersagen werden in der Regel verschiedene Annahmen oder Faktoren zugrunde gelegt. Dazu gehören in Bezug auf die in dieser Pressemeldung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen Annahmen hinsichtlich der zukünftigen Pläne und Strategien des Unternehmens.

Obwohl die zukunftsgerichteten Informationen auf den begründeten Annahmen des Managements des Unternehmens beruhen, kann nicht garantiert werden, dass sich die zukunftsgerichteten Informationen als richtig erweisen werden. Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Faktoren gehört unter anderem das Risiko, dass sich die Geschäftsaussichten und Prioritäten des Unternehmens aufgrund unerwarteter Ereignisse, allgemeiner Markt- und Wirtschaftsbedingungen oder als Ergebnis der zukünftigen Explorationsbemühungen des Unternehmens ändern können und dass eine solche Änderung dazu führen kann, dass die Ressourcen und Bemühungen des Unternehmens in einer Weise umgeschichtet werden, die vom aktuellen Geschäftsplan oder der Strategie des Unternehmens abweicht. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben. Aufgrund der hierin enthaltenen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen sollten sich Anleger nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die vorstehenden Aussagen schränken ausdrücklich alle hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen ein.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=79857

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=79857&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA45829L1076

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.