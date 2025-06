IRW-News: Philomaxcap AG: Philomaxcap AG beschließt Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen im Wege eines Accelerated Bookbuildings

IRW-PRESS: Philomaxcap AG: Philomaxcap AG beschließt Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen im Wege eines Accelerated Bookbuildings

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

München (IRW-Press/04.06.2025) -

Philomaxcap AG beschließt Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen im Wege eines Accelerated Bookbuildings

München, 04.06.2025: Der Vorstand der Philomaxcap AG ("Gesellschaft", ISIN: DE000A1A6WB2) hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats am heutigen Tag beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft gegen Bareinlagen durch Ausgabe von neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von je EUR 1,00 ("Neue Aktien") unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals 2024 und unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre zu erhöhen ("Kapitalerhöhung"). Durch die Kapitalerhöhung soll das Grundkapital der Gesellschaft in Höhe von aktuell EUR 110.334.081,00 um bis zu EUR 1.700.000,00 bzw. um bis zu 1,54 Prozent durch Ausgabe von bis zu 1.700.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien der Gesellschaft erhöht werden.

Die Neuen Aktien werden prospektfrei ausschließlich institutionellen Anlegern im Rahmen einer Privatplatzierung mittels eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) angeboten und sollen ab dem 1. Januar 2024 gewinnberechtigt sein.

Die erwarteten zufließenden Mittel stärken das Eigenkapital der Gesellschaft und werden im Wesentlichen zur Finanzierung des Working Capitals der 100%-igen Tochtergesellschaft GenH2 Corp. und zur Beschleunigung des geplanten Unternehmenswachstums eingesetzt.

Die Privatplatzierung wird unmittelbar nach dieser Mitteilung eingeleitet. Die Anzahl der platzierten Aktien sowie der Platzierungspreis und damit der endgültige Bruttoemissionserlös werden vom Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats nach Abschluss des Accelerated-Bookbuilding-Verfahrens festgelegt und anschließend bekannt gegeben.

Ende der Adhoc-Meldung

Über die Philomaxcap AG (www.philomaxcap.de)

Philomaxcap AG mit Sitz in München ist eine Holdinggesellschaft mit Schwerpunkt auf der Wasserstoffindustrie, die Dienstleistungen für bestehende und noch zu erwerbende Beteiligungen erbringt. Im Jahr 2025 führte die Kapitalerhöhung durch Sacheinlage zum vollständigen Erwerb der GenH2 Corp., einem US-amerikanischen Unternehmen, das auf Flüssigwasserstofftechnologie und -ausrüstung spezialisiert ist.

Kontakt Investoren / Presse:

Maximilian Fischer, Tel.: +49 89 139 2889 0, e-Mail: m.fischer@philomaxcap.de

Wichtige Hinweise:

Diese Mitteilung dient ausschließlich der Einhaltung der anwendbaren Offenlegungspflichten und stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der Philomaxcap AG dar. Im Zusammenhang mit den in dieser Mitteilung erwähnten Transaktionen wurde und wird kein öffentliches Angebot durchgeführt und kein Prospekt veröffentlicht.

Die Neuen Aktien wurden und werden weder nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung noch bei Wertpapieraufsichtsbehörden von Einzelstaaten der Vereinigten Staaten von Amerika registriert.

(Ende)

Aussender: Philomaxcap AG

Adresse: Marienplatz 2, 80331 München

Land: Deutschland

Ansprechpartner: Josh McMorrow

Tel.: +49 89 2155 2804

E-Mail: info@philomaxcap.de

Website: www.philomaxcap.de

ISIN(s): DE000A1A6WB2 (Aktie), DE000A254V53 (Aktie)

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Freiverkehr in Stuttgart

