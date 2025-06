IRW-News: Spark Energy Minerals: Spark Energy Minerals nimmt am Lithium & Critical Mineral Summit in Brasilien teil

IRW-PRESS: Spark Energy Minerals: Spark Energy Minerals nimmt am Lithium & Critical Mineral Summit in Brasilien teil

VANCOUVER, BC / 3. Juni 2025 / IRW-Press / Spark Energy Minerals Inc. (Spark oder das Unternehmen) (CSE: SPRK) (OTC: SPARF) (Frankfurt: 8PC) freut sich, die Teilnahme des Unternehmens als ein Executive Dinner Sponsor und Redner auf dem 2. jährlichen Lithium and Critical Mineral Summit in Belo Horizonte im brasilianischen Bundesstaat Minas Gerais bekannt zu geben.

Der Brazil Lithium & Critical Minerals Summit ist eine wegweisende und innovative Veranstaltung, die vom 3. bis 5. Juni 2025 in Belo Horizonte stattfindet. Sie wird offiziell von Invest Minas unterstützt und ist die einzige Plattform in Brasilien, deren Augenmerk auf das aufstrebende Lithium Valley gerichtet ist. Diese Veranstaltung vereint führende Branchenvertreter sowie internationale Unternehmen mit strategischem Interesse an den Lithium- und kritischen Mineralienvorkommen Brasiliens und stellt die einzige Plattform dar, die einen direkten Zugang zu den maßgeblichen Entscheidungsträgern der Region ermöglicht.

Nach dem überwältigenden Erfolg der ersten Konferenz, an dem über 350 Branchenführer aus mehr als 25 Ländern teilnahmen, mehr als 50 hochkarätige Redner zu Wort kamen, mehr als 40 Sponsoren und Partner beteiligt waren und über 180 private Geschäftstreffen zwischen Führungskräften stattfanden, wird die Veranstaltung im Jahr 2025 mit einem erweiterten Programm aufwarten und wichtige Regierungsvertreter, Investoren, Führungskräfte aus dem Bergbau und Branchenführer aus der ganzen Welt zusammenbringen.

Zu den namhaften Teilnehmern der diesjährigen Veranstaltung zählen Sigma Lithium, Pilbara Minerals, Lithium Ionic, die Europäische Investitionsbank und Vale.

Eugene Hodgson, CEO und Chair von Spark Energy Minerals, wird zusammen mit Jon Hill, seines Zeichens Vice President of Exploration und ein Direktor des Unternehmens, an der Veranstaltung teilnehmen, um sich mit Branchenteilnehmern auszutauschen und das Vorzeigeprojekt des Unternehmens, das Lithium- und Seltenerdmetall-(REE)-Projekt Arapaima, zu präsentieren. Herr Hill wird auch am Morgen des 4. Juni 2025 einen Vortrag halten, was eine wertvolle Gelegenheit bietet, das Projekt von Spark einem breiten Branchenpublikum vorzustellen.

Das Lithium- und REE-Projekt Arapaima Lithium & REE erstreckt sich über eine Liegenschaft von zusammengenommen 919 km2 und gilt als ein in der Frühphase befindliches Explorationsprojekt mit überzeugendem Potenzial für die Auffindung von Lithium- und REE-Vorkommen.

Wichtigste Eckdaten

- Identifizierung von 123 einzelnen Pegmatitvorkommen auf 13 Trends mit einer kombinierten Streichlänge von 31 km.

- Entdeckung von anomalen Lithiumwerten in Gesteinssplitterproben (bis zu 1.397 ppm Li) und Flusssedimentproben (bis zu 191 ppm Li) sowie von entwickelten Pegmatiten mit K/Rb-Verhältnissen von nur 23,84, was möglicherweise auf LCT-Pegmatite mit Spodumenanreicherung hindeutet.

- Vielversprechende REE-Mineralisierung im Granit Caladão: Bodenproben lieferten Werte von > 3.000 pm TREO, Flusssedimentproben Werte von > 6.000 ppm TREO, in unmittelbarer Nähe zu den hochgradigen Bohrergebnissen, die das benachbarte Unternehmen Axel REE Limited aus seinem Projekt gemeldet hatte.

- Ausgezeichneter Zugang über befestigte Straßen und Nähe zu etablierter Infrastruktur und der aktiven Mine von Sigma Lithium in nur 15 km Entfernung.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79850/SPRK_060325_DEPRcom.001.png

Abbildung 1: Konzessionen des Lithium- und REE-Projekts Arapaima im Verhältnis zu den benachbarten Projekten

Diese Konferenz bietet die bemerkenswerte Gelegenheit, die transformative Entwicklung des Lithium- und REE-Projekts Arapaima zu präsentieren, so Eugene Hodgson, CEO und Direktor von Spark. Wir freuen uns darauf, uns während der Veranstaltung mit anderen geschätzten Teilnehmern auszutauschen, in der Hoffnung, Synergien zu finden und den Fortschritt im außergewöhnlichen Rechtsgebiet, das Brasilien bietet, zu fördern.

Neuzugang im Unternehmen

Spark Energy Minerals freut sich, Bonn Smith als Vice President, Corporate Development im Unternehmen begrüßen zu dürfen. Er tritt damit die Nachfolge von Aaron Wong an. Herr Smith verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung auf dem Kapitalmarkt und in leitenden Positionen, zuletzt als President und CEO von GoldHaven Resources Corp. Seine Ernennung trägt dem anhaltenden Engagement von Spark Rechnung, sein strategisches Wachstum und seine Initiativen zur Einbindung von Anlegern voranzutreiben. Das Unternehmen möchte Herrn Wong für seine Beiträge danken und wünscht ihm weiterhin viel Erfolg für die Zukunft.

Qualifizierter Sachverständiger:

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in diesem Dokument wurden von Jonathan Victor Hill, BSc Hons, FAUSIMM, einem qualifizierten Sachverständigen im Sinne der Vorschrift NI 43-101 und einem Direktor von Spark Energy Minerals Inc., geprüft und genehmigt.

Über Spark Energy Minerals Inc.

Spark Energy Minerals, Inc. ist ein kanadisches Unternehmen, das sich mit dem Erwerb, der Exploration und der Erschließung von Batteriemetall- und Mineralvorkommen befasst und sich dabei insbesondere auf seine umfangreichen Beteiligungen in Brasilien konzentriert. Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens ist das Lithium- und REE-Projekt Arapaima, das sich über zusammengenommen 91.900 Hektar in Brasiliens berühmtem Lithium Valley erstreckt, einer der ertragreichsten Bergbauregionen der Welt. Diese Region gewinnt weltweit zunehmend Anerkennung für ihre riesigen Vorkommen an Lithium und Seltenen Erden und positioniert Brasilien als einen entscheidenden Akteur in der globalen Energiewende.

Die Canadian Securities Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Weiterführende Informationen erhalten Sie auf der Webseite des Unternehmens unter

https://sparkenergyminerals.com

E-Mail an info@sparkenergyminerals.com

Ansprechpartner: Eugene Hodgson, CEO, Tel. +1-778-744-0742

Haftungsausschluss in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte in dieser Mitteilung enthaltene Aussagen können zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen (zusammen zukunftsgerichtete Informationen) im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und ähnlicher kanadischer Gesetze darstellen. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen. Die Verwendung der Wörter könnte, beabsichtigen, erwarten, glauben, wird, projiziert, geschätzt, antizipiert und ähnlicher Ausdrücke sowie Aussagen, die sich auf Angelegenheiten beziehen, die keine historischen Tatsachen sind, sollen zukunftsgerichtete Informationen kennzeichnen und basieren auf den derzeitigen Überzeugungen oder Annahmen des Unternehmens hinsichtlich des Ergebnisses und des Zeitpunkts solcher zukünftigen Ereignisse. Die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse können erheblich abweichen. Insbesondere enthält diese Pressemeldung zukunftsgerichtete Informationen in Bezug auf das Geschäft des Unternehmens, das Konzessionsgebiet, die Finanzierung und bestimmte Unternehmensänderungen. Darüber hinaus sollte beachtet werden, dass Gesteins-, Boden- und Flusssedimentproben von Natur aus selektiv sind und möglicherweise nicht die wahre zugrundeliegende Mineralisierung repräsentieren. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung gelten zum Datum ihrer Veröffentlichung und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=79850

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=79850&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA84652L2075

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.