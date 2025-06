Salesforce: KI-getriebenes Wachstum durch Agentforce, Data Cloud und Branchenspezialisierung

Agentforce: KI-Agenten revolutionieren Arbeitsprozesse

Ein zentraler Wachstumstreiber von Salesforce ist die Kombination aus KI – insbesondere der neuen Plattform Agentforce – und der unternehmenseigenen Datenstrategie mit der Data Cloud. Agentforce ist eine Plattform für generative KI-Agenten, die sowohl die Automatisierung als auch die Produktivität im Kundenservice als auch im internen Arbeitsumfeld auf eine neue Stufe heben soll. Innerhalb weniger Monate nach dem Marktstart konnte Salesforce hier bereits mehr als 4.000 zahlende Kunden und über 8.000 Deals erreichen. Diese schnelle Akzeptanz unterstreicht die Relevanz des Themas „Digital Labor“, also die Automatisierung ganzer Arbeitsprozesse durch KI-Agenten, und zeigt, dass Agentforce nicht nur in der Theorie, sondern schon in der Praxis für einen breiten Kundennutzen sorgt. Das technische Rückgrat für diese Erfolge bildet das sogenannte ADAM-Framework, das die vier Elemente Agents, Data, Apps und Metadata miteinander verbindet. Dadurch können KI-Agenten nicht nur in sämtliche Salesforce-Apps integriert werden, sondern es entstehen flexible Monetarisierungsmöglichkeiten – etwa über gebührenpflichtige Aktionen, Konversationen oder nutzungsabhängige Flex Credits, die jüngst eingeführt wurden. Für Kunden bedeutet das: Sie können sehr schnell von Automatisierung profitieren, ohne auf ein starres Preismodell festgelegt zu sein.