Allane Mobility Group veröffentlicht Whitepaper: „Der unterschätzte Hebel – Home Charging als Baustein moderner Flottenstrategie“



Pullach, 5. Juni 2025 – Die Allane Mobility Group, Spezialist für Fahrzeug-Leasing und Full-Service-Lösungen in Deutschland, hat in Zusammenarbeit mit LOCIO, einem Spezialisten für intelligente Ladelösungen und automatisierte Abrechnungssysteme im Bereich Elektromobilität, ein neues Whitepaper veröffentlicht. Es beleuchtet die Rolle von Home-Charging-Lösungen bei der Elektrifizierung von Unternehmensflotten und zeigt, wie durchdachte Ladeinfrastruktur entscheidend zur Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit beitragen kann.



Ömer Köksal, Sprecher der Geschäftsführung der Allane Mobility Consulting GmbH: „Mit unserem neuen Whitepaper bieten wir Unternehmen einen praxisnahen Leitfaden dafür, wie sich Ladeinfrastruktur intelligent und effizient in bestehende Flottenstrategien integrieren lässt. Gemeinsam mit unserem Partner LOCIO zeigen wir auf, wie Unternehmen durch Home-Charging-Lösungen nicht nur Kosten senken, sondern auch die Akzeptanz für Elektromobilität steigern und ihre Nachhaltigkeitsziele effizienter erreichen können.“



Das Whitepaper bietet umfassende Informationen zu technischen, wirtschaftlichen und organisatorischen Aspekten des Home Chargings. Es zeigt anhand eines Praxisbeispiels auf, wie durch individuelle Abrechnungslösungen, geringe Installationskosten und ein intelligentes Flottenmanagement signifikante Einsparpotenziale realisiert werden können. Die dargestellte Lösung ist skalierbar und kann an individuelle Nutzerbedürfnisse angepasst sowie bei Bedarf erweitert werden.



Zudem enthält das Whitepaper konkrete Handlungsempfehlungen, Checklisten und Best Practices für Unternehmen, die ihre Flottenstrategie zukunftssicher gestalten wollen – sowohl im Hinblick auf ESG-Kriterien als auch auf gesetzliche Vorgaben.



Das Dokument steht hier zum Download bereit.



Über Allane Mobility Group:

Die Allane Mobility Group mit Sitz in Pullach ist ein markenübergreifender Anbieter von umfassenden Mobilitätslösungen. In den Geschäftssegmenten Online Retail, Flottenleasing, Captive Leasing und Flottenmanagement bietet das Unternehmen ein breites Spektrum an Dienstleistungen und innovativen Lösungen, die Mobilität in jeder Hinsicht einfach machen.



Privat- und Gewerbekunden nutzen die Online- und Offline-Plattformen von Allane, um kostengünstig Neufahrzeuge zu leasen oder Gebrauchtfahrzeuge aus einem großen Bestand zu erwerben. Firmenkunden profitieren vom kosteneffizienten Full-Service-Leasing ihres Fuhrparks und von einer umfassenden Expertise im Fuhrparkmanagement.



Die Allane SE (ISIN: DE000A0DPRE6) ist im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Im Geschäftsjahr 2023 erzielte die Gruppe einen Konzernumsatz von rund 619 Millionen Euro.



Größter Anteilseigner der Allane SE ist mit rund 92 % die Hyundai Capital Bank Europe GmbH (HCBE), ein Gemeinschaftsunternehmen der Santander Consumer Bank AG und der Hyundai Capital Services Inc.



www.allane-mobility-group.com



Pressekontakt:

Kirchhoff Consult

allane@kirchhoff.de

