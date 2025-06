Dax-Rückblick:

Der Dax markierte gestern das angesprochene neue Allzeithoch, bevor die avisierten Gewinnmitnahmen einsetzten. Es kam allerdings im Anschluss kein größerer Verkaufsdruck auf und so durften sich die Bullen heute Vormittag vor dem EZB-Entscheid erneut ungestört austoben und ein neues Allzeithoch bei 24.399 Punkten markieren.

Dax-Ausblick:

Aus rein charttechnischer Sicht behalten die Käufer oberhalb der nun als Unterstützung fungierenden Zone im Bereich 24.080 bis 24.120 Punkte das bessere Blatt. Ein nachhaltigeres Verkaufssignal würde erst bei einem Stundenschlusskurs unterhalb dieser Zone entstehen.

Vor dem Hintergrund des am Nachmittag anstehenden EZB-Entscheids und der anschließenden Pressekonferenz von Christine Lagarde tritt das charttechnische Bild allerdings zunächst etwas in den Hintergrund - etwaige Überraschungen könnten für größere Ausschläge in die eine oder andere Richtung sorgen. Aktuell wird erneut eine Zinssenkung um 25 Basispunkte erwartet.