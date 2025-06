EQS-News: Gerresheimer AG: Hauptversammlung stimmt mit großer Mehrheit wesentlichen Beschlussvorschläge zu

EQS-News: Gerresheimer AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung/Dividende

Gerresheimer AG: Hauptversammlung stimmt mit großer Mehrheit wesentlichen Beschlussvorschläge zu



05.06.2025 / 15:27 CET/CEST

2024: Fortschritte bei wichtigen strategischen Themen

Langfristig unverändert positiver Ausblick durch erfolgreiche Transformation zum System- und Lösungsanbieter

Dividende von 0,04 EUR je Aktie

Düsseldorf, 5. Juni 2025. Die Hauptversammlung der Gerresheimer AG hat mit hohen Zustimmungsquoten den wesentlichen Beschlussvorschlägen zugestimmt und Vorstand und Aufsichtsrat entlastet. Gerresheimer zahlt für das Geschäftsjahr 2024 eine Dividende von 0,04 Euro. Damit folgte die Hauptversammlung dem neuen Gewinnverwendungsvorschlag der Gesellschaft.

CEO Dietmar Siemssen hob in seiner Rede die Fortschritte bei wichtigen strategischen Themen im Jahr 2024 hervor. Dabei nannte er die Akquisition von Bormioli Pharma, die erfolgreiche Umsetzung von Wachstumsprojekten, neue langfristige Aufträge und die Ausweitung des Portfolios um weitere High Value Solutions. Er wies dabei insbesondere auf die Steigerung des Umsatzanteils von Lösungen für Biopharmazeutika hin, darunter für GLP-1 basierte Medikamente zur Behandlung von Adipositas.

„Unsere Wachstumsstrategie behält ihre Gültigkeit und unsere langfristig positiven Aussichten bleiben intakt“, so Dietmar Siemssen, CEO der Gerresheimer AG. „Durch die Transformation zum System- und Lösungsanbieter sind wir zu einem Schlüsselpartner für die globale Pharma- und Biotechbranche geworden. Wir werden auch 2025 profitabel wachsen, wenn auch nicht so dynamisch wie zuvor erwartet. Das zweite Halbjahr 2025 wird bereits wieder erheblich stärker ausfallen.“

Reduzierte Dividende von 0,04 Euro

Angesichts der Prognoseanpassung für das Geschäftsjahr 2025 hatten Vorstand und Aufsichtsrat einen neuen Gewinnverwendungsvorschlag auf der Hauptversammlung zur Abstimmung gestellt, um die finanzielle Flexibilität des Unternehmens zu erhalten. Die Hauptversammlung stimmte dem neuen Gewinnverwendungsvorschlag mit breiter Mehrheit zu. Statt 1,25 Euro je Aktie zahlt die Gesellschaft nun 0,04 Euro je Aktie, das entspricht der Mindestdividende von 4 % des Grundkapitals. Die Dividende wird am 11. Juni 2025 zur Zahlung fällig.



Hohe Präsenz und Zustimmung

Bei einer Präsenz von 72,4 % des Grundkapitals stimmte die Hauptversammlung wesentlichen Abstimmungspunkten zu. So wurden Vorstand und Aufsichtsrat mit großer Mehrheit entlastet, der Vergütungsbericht und das neue Vergütungssystem für den Aufsichtsrat gebilligt und neues genehmigtes und bedingtes Kapital geschaffen. Als Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2025 wurde die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf, gewählt.

Das vorgeschlagene System für die Vorstandsvergütung fand keine Mehrheit. Es wird überprüft und der Hauptversammlung 2026 erneut zur Abstimmung vorgelegt werden.



Die detaillierten Abstimmungsergebnisse der Hauptversammlung und die Rede des CEO zur Hauptversammlung finden Sie unter:

http://www.gerresheimer.com/investor-relations/hauptversammlung

Den Geschäftsbericht finden Sie unter:

http://www.gerresheimer.com/investor-relations/berichte



Über Gerresheimer

Gerresheimer ist als innovativer System- und Lösungsanbieter der globale Partner für die Pharma-, Biotech- und Kosmetikbranche. Die Gruppe bietet ein umfassendes Portfolio an Drug-Containment-Lösungen inklusive Verschlüsse und Zubehör, sowie Drug-Delivery-Systemen, Medizinprodukten und Lösungen für die Gesundheitsbranche an. Das Leistungsspektrum umfasst unter anderem digitale Lösungen für die Therapiebegleitung, Medikamentenpumpen, Spritzen, Pens, Autoinjektoren und Inhalatoren sowie Injektionsfläschchen, Karpulen, Ampullen, Tablettenbehälter, Infusions-, Tropf- und Sirupflaschen. Gerresheimer sorgt dafür, dass Medikamente sicher zum Patienten gelangen und zuverlässig verabreicht werden können. Gerresheimer unterstützt seine Kunden mit umfassenden Dienstleistungen entlang der Wertschöpfungskette und der Adressierung der wachsenden Nachfrage nach mehr Nachhaltigkeit. Mit über 40 Produktionsstandorten in 16 Ländern in Europa, Amerika und Asien ist Gerresheimer weltweit präsent und produziert vor Ort für die regionalen Märkte. Die Gruppe erwirtschaftete zusammen mit Bormioli Pharma 2024 einen Umsatz von rund 2,4 Mrd. Euro und beschäftigt aktuell rund 13.400 Mitarbeitende. Die Gerresheimer AG notiert im MDAX an der Frankfurter Wertpapierbörse (ISIN: DE000A0LD6E6).

www.gerresheimer.com

Kontakt Gerresheimer AG

