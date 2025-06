EQS-News: swissnet Group erweitert globale Präsenz mit Gründung von swissnet APAC, einer 100%igen Tochtergesellschaft von swissnet MENA

EQS-News: Swissnet AG / Schlagwort(e): Sonstiges

swissnet Group erweitert globale Präsenz mit Gründung von swissnet APAC, einer 100%igen Tochtergesellschaft von swissnet MENA



05.06.2025 / 11:59 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





swissnet Group erweitert globale Präsenz mit Gründung von swissnet APAC, einer 100%igen Tochtergesellschaft von swissnet MENA

Berg, Schweiz – 5. Juni 2025 – Die swissnet Group (ISIN: CH0451123589 - Ticker: MLBMD) gibt mit Stolz die Gründung von swissnet APAC bekannt, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von swissnet MENA, unter der Leitung von Roger Tabbal, CEO International und swissnet MENA, einschließlich des strategischen Joint-Venture-Partners. Dieser strategische Schritt stellt einen bedeutenden Meilenstein in der globalen Wachstumsstrategie der swissnet Group dar, mit dem Ziel, ihre bewährten ICT-Infrastrukturen und SaaS-Lösungen nun auch in der Region Asien-Pazifik bereitzustellen.

swissnet APAC wird seinen Hauptsitz in Singapur haben – einem dynamischen, schnell wachsenden Staat im Herzen Südostasiens – und von dort aus die gesamte APAC-Region bedienen. Zudem ist swissnet APAC eine Partnerschaft mit Tukan Pte Ltd eingegangen, einem etablierten regionalen Anbieter mit ausgeprägter Expertise in der Bereitstellung leistungsstarker digitaler Lösungen. Diese Zusammenarbeit ermöglicht es beiden Unternehmen, gemeinsam der steigenden Nachfrage nach fortschrittlichen ICT-Dienstleistungen in der Region gerecht zu werden.

swissnet APAC profitiert dabei von den bereits gewonnenen Erfahrungen von swissnet MENA, die beispielsweise eine strategische Partnerschaft mit dem Clemenceau Medical Center in Dubai geschlossen hat und ein bedeutendes Digitalisierungsprojekt für eine führende Hotelkette in der DACH-Region umgesetzt hat. swissnet APAC wird das Dienstleistungsportfolio und Erfolgsmodell von swissnet MENA übernehmen und vollständige ICT-Infrastrukturlösungen bereitstellen – einschließlich IPTV, High-Speed Internet Access (HSIA), Digital Signage und TV-Geräten – maßgeschneidert für die Hotellerie, das Gesundheitswesen und den Immobiliensektor.

Roger Tabbal, CEO International und swissnet MENA sowie swissnet APAC, kommentiert: „Die Gründung von swissnet APAC ist der logische nächste Schritt in unserer Internationalisierungsstrategie. Das Team von swissnet MENA hat bereits mehrfach bewiesen, dass es in der Lage ist, wirkungsvolle Partnerschaften einzugehen und geschäftskritische Technologieprojekte erfolgreich umzusetzen. Ich bin stolz darauf, dieses neue Kapitel der Expansion in die Region Asien-Pazifik zu leiten. swissnet APAC wird den gleichen agilen, kundenorientierten und technologisch fortschrittlichen Service bieten, der unser Wachstum im MENA-Raum vorangetrieben hat. Wir freuen uns darauf, neue Partner und Kunden in der Region mit unserer bewährten ICT-Expertise zu unterstützen.“

Über swissnet Group

Die swissnet Group ist ein führender Anbieter von standortbasierten Marketing-Softwarelösungen (LBM), Wi-Fi-Infrastruktursystemen und Wi-Fi-Gäste-Hotspots. Die Gruppe bedient Kunden unter anderem in den Bereichen Einzelhandel, Gastgewerbe, Gesundheitswesen und öffentlicher Sektor. Mit ihren Tochtergesellschaften verfügt die swissnet Group zudem über herausragende Expertise in den Bereichen digitale Transformation und Software as a Service. Mit intelligenten und vollständig cloudbasierten Technologien unterstützt die swissnet Group Unternehmen bei ihren Omnichannel-Strategien und bietet so greifbaren Mehrwert und Erfolg.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.swissnet.ag

05.06.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



2151446 05.06.2025 CET/CEST