AKTIE IM FOKUS: UBS fest - Erleichterung trotz verschärfter Kapitalanforderungen

ZÜRICH (dpa-AFX) - Eine massive Verschärfung der Kapitalanforderungen an UBS hat den Aktien der schweizerischen Großbank am Freitag heftige Kursschwankungen eingebrockt. Nach zeitweisen Verlusten legten die Titel aber auf einem der vorderen Plätze im SMI um 6,2 Prozent zu.

Den zusätzlichen Bedarf an hartem Eigenkapital für UBS aus den neuen Bestimmungen beziffert das Eidgenössische Finanzdepartement (EFD) auf Basis der aktuellen UBS-Bilanz auf insgesamt rund 26 Milliarden US-Dollar. Vollumfänglich in Kraft treten dürften die Bestimmungen allerdings wohl frühestens in zehn Jahren.

Zudem gab es am Markt wohl etwas Erleichterung bezüglich der Anforderungen beim Fremdkapital. So sinkt der Bedarf an sogenannten AT1-Anleihen gleichzeitig um 8 Milliarden Dollar. Diese, die bei einer Schieflage einer Bank Verluste auffangen sollen, gehören zu den teuersten Schulden einer Bank./gl/he