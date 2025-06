EQS-News: Hauptversammlung der Mister Spex SE: Wahl eines neuen Aufsichtsratsmitglieds ist bestätigt

EQS-News: Mister Spex SE / Schlagwort(e): Hauptversammlung/Sonstiges

Berlin, 06. Juni 2025

Hauptversammlung der Mister Spex SE: Wahl eines neuen Aufsichtsratsmitglieds ist bestätigt

Alle Vorschläge der Verwaltung mit großer Mehrheit von rund 95 % angenommen

Quentin Demeestère neu in den Aufsichtsrat gewählt

Deloitte für das Geschäftsjahr 2025 erneut als Abschlussprüfer bestellt

Auf der gestrigen ordentlichen Hauptversammlung der Mister Spex SE, einer der führenden Optiker Deutschlands, haben die Aktionäre allen von der Verwaltung eingebrachten Beschlussvorschlägen mit einer großen Mehrheit von rund 95 % zugestimmt. CEO Tobias Krauss und CFO Stephan Schulz-Gohritz präsentierten die Ergebnisse des Geschäftsjahres 2024, erläuterten den Fortschritt des Transformationsprogramms “SpexFocus” und gaben einen Ausblick auf die strategische Weiterentwicklung des Unternehmens.

Im Rahmen der Versammlung wurden sowohl der Jahresabschluss und der Konzernabschluss 2024 zur Kenntnis genommen als auch die im Geschäftsjahr amtierenden Mitglieder von Vorstand und Aufsichtsrat entlastet. Darüber hinaus wurde die Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft als Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2025 bestellt. Der Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2024 wurde mit großer Mehrheit gebilligt.

Tobias Krauss, CEO der Mister Spex SE, erklärte im Rahmen der Versammlung:

„Wir bleiben klar auf Kurs: Unser Fokus auf Profitabilität, Servicequalität und optische Expertise trägt erste Früchte. Gleichzeitig treiben wir die Transformation unseres Geschäftsmodells konsequent weiter voran – datengetrieben, kundenzentriert und mit einem starken stationären Rückgrat. Die breite Zustimmung unserer Aktionäre ist für uns ein wichtiges Signal der Unterstützung und ein Ansporn, den eingeschlagenen Weg mit Entschlossenheit weiterzugehen.“



Wahl von Quentin Demeestère in den Aufsichtsrat

Im Rahmen der Hauptversammlung wurde Quentin Demeestère, Mitgründer und CEO des französischen Softwareunternehmens Popwork, neu in den Aufsichtsrat gewählt. Er folgt auf Tobias Krauss, der mit Wirkung zum 1. April 2025 den Vorstandsvorsitz übernommen hat. Der Aufsichtsrat hatte zuvor Nicola Brandolese zum neuen Vorsitzenden gewählt. Mit der vorgeschlagenen Wahl von Quentin Demeestère stärkt die Mister Spex SE ihren Aufsichtsrat um eine unabhängige, international erfahrene Führungspersönlichkeit mit umfassender Expertise in den Bereichen Strategie, M&A und digitale Innovation.

Die Präsenz bei der virtuell stattfindenden Hauptversammlung lag bei rund 59 % des Grundkapitals.

Die detaillierten Abstimmungsergebnisse zu den einzelnen Tagesordnungspunkten der Hauptversammlung sind abrufbar unter: https://ir.misterspex.com/annual-general-meeting

Über Mister Spex:

Mister Spex ist einer der führenden Optiker Deutschlands, der sich durch die nahtlose Integration von Online- und Offline-Präsenz, innovative Technologien, ein umfassendes Sortiment und exzellenten Kundenservice auszeichnet. Seit seiner Gründung 2007 hat sich Mister Spex vom reinen Online-Player zu einem erfolgreichen Omnichannel-Optiker mit mehr als 8 Millionen Kunden und 10 Online-Shops in ganz Europa sowie eigenen Filialen entwickelt. Mister Spex beschäftigt über 120 eigene hochqualifizierte Optiker, die einen erstklassigen optischen Service in den Filialen gewährleisten. Als Digital Native waren Technologie und Innovation schon immer wesentliche Bestandteile der Entwicklung des Unternehmens. Mit fortschrittlichen Technologien wie digitalen 2D- zu 3D-Werkzeugen für die Rahmenanpassung bis hin zu intelligenten Browse-Funktionalitäten setzt Mister Spex neue Maßstäbe in der Optikbranche und bietet seinen Kunden einen außergewöhnlichen Mehrwert. Der Fokus von Mister Spex liegt darin, den Brillenkauf für Kunden zu einem einzigartigen Einkaufserlebnis zu machen, das einfach und transparent ist und gleichzeitig Spaß macht – in einer Kombination aus einem umfassenden und vielfältigen Sortiment an hochwertigen Produkten mit umfangreicher Optik-Expertise und Beratung durch den Kundenservice, eigenen Filialen und einem umfangreichen Partnernetzwerk aus Optikern.

Investor Relations

Irina Zhurba I Director of Investor Relations I irina.zhurba@misterspex.de

Corporate Communications

Elina Vorobjeva I Head of Corporate Communications I elina.vorobjeva@misterspex.de

Mister Spex SE

Hermann-Blankenstein-Strasse 24

D-10249 Berlin

Website: www.misterspex.de

Corporate Website: https://corporate.misterspex.com

