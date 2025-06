Trading-Chance Aflac: Mega Trendaktie!

Werbung

Ein weiterer Dividenden-Aristokrat wird im Rahmen der heutigen Trading-Chance vorgestellt. Aflac ist ein Versicherungsunternehmen und bewegt sich damit in einem der Lieblings-Sektoren von Investment-Legende Warren Buffett. Wir erklären, was das Unternehmen genau versichert und zeigen die Alleinstellungsmerkmale, wie zum Beispiel eine gigantisch hohe Netto-Marge. Zuletzt zeigen wir auf, mit welchem Produkt wir diese Trading-Chance nutzen wollen.

Was macht Aflac?

Aflac ist im Versicherungs-Sektor tätig. Das Unternehmen ist spezialisiert auf ergänzende Gesundheits- und Lebensversicherungen. Aflac bietet eine breite Palette von Versicherungsprodukten an, die darauf abzielen, Kunden bei der Absicherung gegen finanzielle Risiken im Falle von Krankheit, Verletzung oder Tod zu unterstützen. Zu den Produkten gehören unter anderem Krebsversicherungen, Allgemeine Unfallversicherungen sowie kritische Krankenversicherungen. Zudem bietet Aflac Gruppenversicherungspläne für Arbeitnehmer anbietet. Diese Pläne sind oft Teil von betrieblichen Vorsorgeleistungen und unterstützen Arbeitnehmer darin, sich und ihre Familien finanziell abzusichern. Aflac arbeitet sowohl mit Einzelpersonen als auch mit Arbeitgebern zusammen, um individuelle und Gruppenversicherungsprodukte bereitzustellen, die auf die Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten sind.

Margen-Gigant

Ein weiterer Margen-Gigant ist die Aktie von Aflac. Die Nettomarge beläuft sich auf über 21%, was einer der absoluten Topwerte für diese wichtige Kennziffer ist. Weniger erfreulich sieht hier allerdings die Gewinn-Entwicklung aus. Der Gewinn stagnierte zuletzt und ist sogar rückläufig von 9,63 Dollar im vorigen Jahr auf 5,19 Dollar je Aktie in 2025. Die Dividende erhöht das Unternehmen von aktuell 2 Dollar auf 3,09 Dollar pro Anteilsschein in 2028. Mit einem Kurs-/gewinn-Verhältnis von 14,3 liegt die aktuelle Börsenbewertung etwas über dem langfristigen Durchschnitts-KGV, welches bei 10,9 gelegen ist.

Sky is the Limit

Das vielen wahrscheinlich nicht bekannte Versicherungsunternehmen ist ein Börsen-Dino. Die Erstnotiz war im Jahr 1973 an der New Yorker Börse zu damals 0,075 Dollar (ja, Sie lesen richtig). Inzwischen rangiert der Aktienkurs bei sage und schreibe 102,51 US-Dollar. Eine weitere US-amerikanische Erfolgsstory und eine Mega Trendaktie, wie wir es bei den allermeisten Dividenden-Aristokraten sehen.

Korrekturen sind bei dieser Aktie eine absolute Rarität. Und wenn sie denn mal auftreten, dann fallen sie zwar scharf aus, aber sind nur von ganz kurzer Dauer. Insgesamt gab es nur zwei nennenswert große Rücksetzer. Der erste war während der großen Finanzkrise in den USA 2007/08, die zweite in der Anfangsphase der Corona-Pandemie. Seitdem befindet sich der Aktienkurs in einem noch viel steileren Aufwärtstrendkanal, der jüngst sogar ganz kurz zur Oberseite durchstoßen wurde. Widerstände hat diese Aktie, von dem Allzeithoch bei 115 Dollar einmal abgesehen, keine. Der erste Support ist bei 88 Dollar gelegen und ergibt sich aus der unteren Begrenzungslinie des steilen Aufwärtstrendkanals.

Quelle: www.tradingview.com

Versicherungen: Ein gutes Geschäft!

Versicherungen waren stets Lieblings-Investments für die Investment-Legende schlechthin: Warren Buffett. Kaum eine andere Branche kann mit einer solchen Selbstverständlichkeit die „Preise“ erhöhen, sobald es für sie mehr Ausgaben gibt. Da bestimmte Versicherungen verpflichtend sind, gibt es den Unternehmen eine gewisse Macht gegenüber den Kunden. Zwar kann man innerhalb der Branche zu einem anderen Versicherer wechseln, aber gänzlich andere Tarife ruft auch die Konkurrenz nicht auf.

In Zeiten einer alternden Gesellschaft (auch in den USA) und immer mehr Krankheiten, sowie gesundheitlicher Risiken, sind Gesundheits- und Lebensversicherungen, wie sie Aflac als Kerngeschäft hat, ein hochgradig lukratives Business.

Zusammenfassung

Wir setzen auf eine Fortsetzung des Mega-Trends der Aflac-Aktie. Zwar ist der vorübergehend rückläufige Gewinn ein kleines Makel, doch sind die extrem hohen Gewinnmargen ein starkes Unterpfand, auf dem der dynamische Aufwärtstrend der Versicherungsaktie fußt. Wir haben für Sie ein konservatives Produkt ausgesucht, mit dem Sie einerseits einen großen Puffer zum K.O. haben, andererseits aber auch einen guten Hebel zur Partizipation an einer positiven Aktienentwicklung.

Unlimited Turbo Long Optionsschein auf Aflac

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen Open end Turbo Long Optionsschein des Emittenten BNP Paribas ausgewählt. Das Produkt hat Knockout und Basispreis gleichauf bei 78,227 USD. Bei einem aktuellen Kurs von 102,51 Dollar ergibt sich somit ein Hebel von derzeit 3,84. Zur Absicherung der Position erscheint ein Stop-Loss bei zirka 0,20 Euro im Produkt sinnvoll. Auch hier haben wir das Produkt so ausgewählt, dass dessen K.O. unweit des benötigten Stop-Losses gelegen ist. So haben wir die maximal mögliche Hebelwirkung und eine so geringe Kapitalbindung wie möglich. Die WKN lautet PZ1KM3.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 115 USD

Unterstützungen: 88 USD

Unlimited Turbo Long Optionsschein auf Aflac

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.