EQS-Adhoc: BayWa AG: BayWa verkauft Cefetra an First Dutch

BayWa AG: BayWa verkauft Cefetra an First Dutch



10.06.2025

BayWa AG: BayWa verkauft Cefetra an First Dutch

München, 10. Juni 2025 – Die BayWa Agrar Beteiligungs GmbH, eine Tochtergesellschaft der BayWa AG, hat heute mit der PGFO B.V., einer von dem niederländischen Unternehmer Peter Goedvolk kontrollierten Gesellschaft der First Dutch Gruppe, den Verkauf sämtlicher Anteile an dem Agrarhändler Cefetra Group B.V. („Cefetra“) vereinbart. Der Vollzug der Transaktion (Closing) ist im dritten Quartal 2025 vorgesehen.

Die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der Durchführung des Konsultations-Prozesses mit dem Betriebsrat, der fusionskontrollrechtlichen Freigabe durch die EU-Kommission und der außenwirtschaftsrechtlichen Freigabe in Italien sowie der Zustimmung der finanzierenden Banken der BayWa Gruppe. Zudem muss der Käufer die Finanzierung des Kaufpreises und der Refinanzierung der Cefetra bei Vollzug der Transaktion (Closing) sicherstellen. Für den Fall, dass die Kaufpreisfinanzierung oder Refinanzierung scheitern sollte, kann die BayWa Agrar Beteiligungs GmbH vom Vertrag zurücktreten und vom Käufer die Zahlung einer Auflösungsgebühr (Break-up Fee) von 12,5 Mio. Euro verlangen.

Der vereinbarte Kaufpreis (Eigenkapitalwert - Equity Value) für die Anteile an Cefetra beträgt ca. 125 Mio. Euro. Davon sollen ca. 100 Mio. Euro bei Vollzug (Closing) und weitere 25 Mio. Euro zum Jahresende 2025 gezahlt werden. Durch die Rückführung von Gesellschafterdarlehen im Rahmen der Refinanzierung der Cefetra durch den Käufer fließen der BayWa AG außerdem weitere ca. 61 Mio. Euro zu, so dass sich ein Mittelzufluss von insgesamt ca. 186 Mio. Euro ergibt. Ferner reduzieren sich die Bankverbindlichkeiten des BayWa-Konzerns durch die Entkonsolidierung der Cefetra um rund 500 Mio. Euro.

Mit Vollzug der Transaktion können die Zuflüsse und Entschuldungseffekte erzielt werden, die im Sanierungsgutachten der BayWa AG im Zusammenhang mit der Veräußerung vorgesehen sind.

Kontakt:

Josko Radeljic, BayWa AG,

Head of Investor Relations,

Tel. +49 (0)89/9222-3887,

E-Mail: josko.radeljic@baywa.de

Dr. Frank Herkenhoff, BayWa AG,

Head of Corporate Communications,

Tel. +49 (0)89/9222-3680,

E-Mail: frank.herkenhoff@baywa.de

