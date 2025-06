EQS-News: Mainz Biomed startet Machbarkeitsstudie zu Biomarker-Panel im Rahmen seines Projekts zur Behandlung von Bauchspeicheldrüsenkrebs

Emittent / Herausgeber: Mainz BioMed N.V. / Schlagwort(e): Sonstiges

Mainz Biomed startet Machbarkeitsstudie zu Biomarker-Panel im Rahmen seines Projekts zur Behandlung von Bauchspeicheldrüsenkrebs



Die Studie soll die früheren Forschungsergebnisse, die eine Sensitivität von 95 % und eine Spezifität von 98 % gezeigt haben, bestätigen

BERKELEY, USA und MAINZ, Deutschland – 10. Juni 2025 — Mainz Biomed N.V. (NASDAQ:MYNZ) („Mainz Biomed“ oder das „Unternehmen“), ein molekulargenetisches Diagnostikunternehmen, das sich auf die Krebsfrüherkennung spezialisiert hat, hat den Start der nächsten Phase seines PancAlert-Projekts zur Entwicklung eines nicht-invasiven Bluttests zur Früherkennung von Bauchspeicheldrüsenkrebs bekannt gegeben. Die Machbarkeitsphase soll die im März 2025 in Zusammenarbeit mit Liquid Biosciences durchgeführte Analyse bestätigen, die eine Sensitivität von 95 % und eine Spezifität von 98 % für den Nachweis von Bauchspeicheldrüsenkrebs in Blutproben gezeigt hat.

Nachdem Mainz Biomed bereits eine Reihe von mRNA-Biomarkern mit potenzieller klinischer Relevanz identifiziert hat, wird das Unternehmen nun in Zusammenarbeit mit Crown Bioscience, einem internationalen Auftragsforschungsunternehmen (CRO) und Experten für translationale Plattformen zur Unterstützung der Arzneimittelforschung und -entwicklung, mit dem Verifizierungsprozess beginnen. Das Unternehmen bietet präklinische und klinische Forschungsdienstleistungen zur Biomarkerentwicklung an, um eine präzisere, prädiktivere und personalisiertere medizinische Versorgung zu ermöglichen.

In der Machbarkeitsphase werden die ausgewählten Biomarker und der dazugehörige KI-basierte Algorithmus in klinischen Blutproben getestet. Das primäre Ziel dieser Untersuchung ist es, die Robustheit, Reproduzierbarkeit und diagnostische Leistungsfähigkeit des Tests unter kontrollierten Laborbedingungen anhand eines vordefinierten Satzes an Proben zu bewerten. Darüber hinaus werden die Sensitivität, Spezifität und Konsistenz des Tests bewertet und die Fähigkeit des Algorithmus zur genauen Stratifizierung der Proben auf Basis des Risikos evaluiert. Die gewonnenen Daten werden dazu beitragen, die Eignung des aktuellen Biomarker-Portfolios und des Algorithmus für die weitere Entwicklung zu bestimmen.

„Wir freuen uns sehr über diesen wichtigen nächsten Schritt in unserem PancAlert-Projekt. Die Früherkennung von Bauchspeicheldrüsenkrebs ist nach wie vor einer der größten ungedeckten medizinischen Bedarfe in der Onkologie, und wir sind entschlossen, einen Test zu entwickeln, der das Potenzial hat, die Behandlungsergebnisse für Patienten durch Früherkennung deutlich zu verbessern“, sagte Guido Baechler, CEO von Mainz Biomed.

Vorbehaltlich der positiven Ergebnisse der Machbarkeitsphase beabsichtigt Mainz Biomed, eine Validierungsstudie mit einer größeren Kohorte von Blutproben durchzuführen. Dies wäre ein entscheidender Schritt zur Optimierung des Tests für den potenziellen klinischen Einsatz und zur Vorbereitung auf künftige regulatorische Überlegungen, einschließlich einer möglichen Einreichung bei der US-amerikanischen Arzneimittelbehörde FDA. Das Projekt zu Bauchspeicheldrüsenkrebs ist Teil der übergeordneten Strategie des Unternehmens zur Entwicklung molekularer Diagnostika für die Früherkennung von Krebs und diese Patienten zugänglich zu machen, insbesondere bei Indikationen, in denen derzeit nur begrenzte oder gar keine Screening-Tests zur Verfügung stehen.

Über Crown Bioscience

Crown Bioscience ist ein Auftragsforschungsunternehmen, das sich auf die Onkologie und Immunonkologie spezialisiert hat und prä-klinische Forschung für Biotech- und Pharmaunternehmen, translationale Plattformen und Unterstützung bei klinischen Studien anbietet, um die Arzneimittelentwicklung und -entdeckung voranzutreiben. Das Unternehmen verfügt über einzigartige Tumororganoidmodelle und die international größte kommerziell verfügbare PDX-Sammlung sowie über fortschrittliche Labordienstleistungen und eine umfangreiche Biobank mit flüssigen und menschlichen Proben in 11 Einrichtungen weltweit. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.crownbio.com.

Über Mainz Biomed NV

Mainz Biomed entwickelt marktfertige molekulargenetische Diagnoselösungen für lebensbedrohende Krankheiten. Das Hauptprodukt des Unternehmens ist ColoAlert®, ein nicht-invasiver und einfach anzuwendender Früherkennungstest mit einer hohen Sensitivität und Spezifität zur Erkennung von Darmkrebs. ColoAlert® wird in Europa bereits vertrieben. Das Unternehmen führt eine klinische Studie für die FDA-Zulassung in den USA durch. Zu den Produktkandidaten von Mainz Biomed gehört auch PancAlert, ein Screening-Test zur Früherkennung von Bauchspeicheldrüsenkrebs, der auf dem Multiplex-Nachweis molekulargenetischer Biomarker in Stuhlproben mittels Polymerase-Kettenreaktion (PCR) in Echtzeit basiert. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie mainzbiomed.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn, Twitter und Facebook.

Für Presseanfragen zu Mainz Biomed wenden Sie sich bitte an:

MC Services AG

Maximilian Schur / Simone Neeten

+49 211 529252 20

mainzbiomed@mc-services.eu



Für Investorenanfragen wenden Sie sich bitte an ir@mainzbiomed.com



Zukunftsgerichtete Aussagen

Einige Aussagen in dieser Pressemitteilung sind „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der „Safe Harbor“-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Zukunftsgerichtete Aussagen können durch die Verwendung von Wörtern wie „antizipieren“, „glauben“, „erwarten“, „schätzen“, „planen“, „vorhersagen“ und „projizieren“ und andere ähnliche Ausdrücke, die zukünftige Ereignisse oder Trends vorhersagen oder auf diese hinweisen können und die nicht Aussagen aufgrund von historischen Fakten sind, identifiziert werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuelle Analyse bestehender Informationen wider und unterliegen verschiedenen Risiken und Unsicherheiten. Aus diesem Grund ist Vorsicht beim Vertrauen auf zukunftsgerichtete Aussagen geboten. Aufgrund von bekannten und unbekannten Risiken können sich die tatsächlichen Ergebnisse in hohem Maß von den Erwartungen oder Vorhersagen des Unternehmens unterscheiden. Die folgenden Faktoren könnten unter anderem dazu führen, dass tatsächliche Ergebnisse sich erheblich von denen unterscheiden, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben werden: (i) das Nichterfüllen von vorausgesagten Entwicklungen und damit zusammenhängenden Zielen; (ii) Änderungen bei den anzuwendenden Gesetzen oder Richtlinien; (iii) die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf das Unternehmen und seine aktuellen oder beabsichtigten Märkte; und (iv) andere Risiken und Unsicherheiten, die hierin beschrieben werden, wie auch diejenigen Risiken und Unsicherheiten, die von Zeit zu Zeit in anderen Berichten und anderen öffentlichen Dokumenten, die bei der Securities and Exchange Commission (der „SEC“) durch das Unternehmen eingereicht werden, besprochen werden. Zusätzliche Informationen, die diese und andere Faktoren betreffen, die die Erwartungen und Projektionen des Unternehmens beeinflussen können, finden sich in den anfänglichen Dokumenteneinreichungen bei der SEC, einschließlich des Jahresberichts auf Formblatt 20-F, eingereicht am 31. März 2025. Die Einreichungen des Unternehmens bei der SEC sind auf der Webseite der SEC unter www.sec.gov für die Öffentlichkeit zugänglich. Jede von uns in dieser Pressemitteilung getätigte zukunftsgerichtete Aussage basiert ausschließlich auf Informationen, die Mainz Biomed aktuell vorliegen und treffen nur auf das Datum zu, an dem sie getätigt wurden. Mainz Biomed übernimmt keine Verpflichtung, öffentlich jede zukunftsgerichtete Aussage, ob nun schriftlich oder mündlich, zu aktualisieren, die von Zeit zu Zeit getätigt wird, sei es als Resultat neuer Informationen, zukünftiger Entwicklungen oder anderweitig, außer dies ist per Gesetz erforderlich.

