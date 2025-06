IRW-News: Veganz Group AG: Weltpremiere: Körber Technologies und Veganz Group stellen Orbifarm® Technologie auf der GreenTech Amsterdam vor

IRW-PRESS: Veganz Group AG: Weltpremiere: Körber Technologies und Veganz Group stellen Orbifarm® Technologie auf der GreenTech Amsterdam vor

Ludwigsfelde (IRW-Press/10.06.2025) - Hamburg und Ludwigsfelde, den 10. Juni 2025 - Die

Veganz Group AG (WKN: A3E5ED / Kürzel: VEZ), ein führender Innovator im Bereich pflanzlicher Lebensmitteltechnologien, und die

Körber Technologies GmbHdie als Teil des internationalen Technologiekonzerns Körber maßgeschneiderte Lösungen unter anderem in den Bereichen Maschinen und Anlagen für die Nahrungsmittelbranche anbietet, stellen die bahnbrechende Orbifarm® Technologie auf der GreenTech Amsterdam vor.

Mit der innovativen OrbiFarm®-Technologieplattform können hochwertige Grundnahrungsmittel und Arzneimittelpflanzen überall auf der Welt, unabhängig von Klima- und Umwelteinflüssen kostengünstig und wirtschaftlich sinnvoll in einer Halle kultiviert werden (Vertical Indoor Farming).

Die mit dem Fraunhofer-Institut (

https://vegconomist.de/organisationen-und-marken/fraunhofer-institut/) für Molekularbiologie und Angewandte Oekologie IME in den vergangenen Jahren entwickelten und getesteten Technologien wurden von Körber Technologies zu einer serienreifen Produktionsanlage im Industriemaßstab gebracht.

Die Ergebnisse aus den OrbiFarm®-Anbauversuchen mit Erbsenpflanzen im Fraunhofer-Institut waren im Hinblick auf Ertrag, Qualität, Reproduzierbarkeit, Sicherheit und Wirtschaftlichkeit sehr erfolgreich. Der Ertrag lag bis zu 36-mal höher als bei konventionellem Anbau und könnte beispielsweise durch CO2-Begasung noch weiter optimiert werden.

Für die Weiterverarbeitung zu Proteinrohstoffen für die Industrie kann die komplette Biomasse, also Früchte, Pflanze und Wurzel, verwendet werden, was den Ertrag und die Effizienz nochmals drastisch erhöht. Dadurch ergibt sich eine Wirtschaftlichkeit, die einen Anbau im Indoor Farming mit den Vorteilen kontrollierter Umgebungsbedingungen erlaubt.

Die Körber Technologies GmbH und Veganz Group AG, weltweit exklusiver Lizenzinhaber der Technologie, stellen die Orbifarm® Technologie vom 10.-12. Juni 2025 auf der GreenTech im RAI Amsterdam vor. Die Technologie kann unter anderem mittels VR-Brille hautnah am Stand 03.117A entdeckt werden.

Über die Körber Technologies GmbH

Die Körber Technologies GmbH ist Teil des Körber-Geschäftsfelds Technologies. Körber ist ein internationaler Technologiekonzern, der weltweit rund 13.000 Mitarbeiter an über 100 Standorten beschäftigt. Der Körber-Konzern bietet in den Geschäftsfeldern Digital, Pharma, Supply Chain und Technologies Produkte, Lösungen und Services.

Das Körber-Geschäftsfeld Technologies entwickelt maßgeschneiderte Lösungen in den Bereichen Maschinen, Anlagen, Software, Messgeräten, Aromen sowie Serviceangeboten mit Schwerpunkt in der Tabakindustrie sowie der Genuss- und Nahrungsmittelbranche. Darüber hinaus gehören innovative Konzepte für die Batteriezellenproduktion zum Leistungsspektrum.

Weitere Informationen finden Sie unter:

http://www.koerber-technologies.com.

Über die Veganz Group AG

Die im Jahre 2011 in Berlin gegründete Veganz Group ist ein innovativer Produzent von pflanzenbasierten Lebensmitteln. Zu den Veganz-Marken zählen auch Happy Cheeze, Mililk®, Peas on Earth und OrbiFarm.

Ursprünglich als europäische vegane Supermarktkette gestartet, gelang es Veganz mit einer nachhaltigen Unternehmensphilosophie diesen neuen Wachstumsmarkt aufzubrechen und den pflanzlichen Ernährungstrend in der deutschsprachigen Region zu etablieren. Das aktuelle Produktportfolio umfasst Süßwaren, Snacks, Milch-, Käse- und Fleischalternativen.

Die Produkte sind in Deutschland, Österreich und der Schweiz nicht nur im eigenen Online-Shop, sondern auch flächendeckend im Groß- und Einzelhandel verfügbar, u.a. bei Edeka, Rewe, Spar International, Rossmann, dm Deutschland und Transgourmet. Das Sortiment von Veganz wird sukzessive durch hochwertige und innovative Artikel optimiert, während parallel die nachhaltige Wertschöpfungskette kontinuierlich verbessert wird.

Veganz wurde für seine sozialen und ökologischen Auswirkungen mit dem B Corp-Zertifikat ausgezeichnet, vergleicht die Umweltbilanz aller eigenen Produkte mit allen Lebensmitteln im deutschsprachigen Raum und setzt regelmäßig neue Benchmarks für eine nachhaltige Lebensmittelindustrie.

Kontakt Körber:

Claudia Rottensteiner

Telefon: +49 151 5256 6181

E-Mail: claudia.rottensteiner@koerber.com

Webseite: www.koerber-technologies.com

Kontakt Veganz:

Moritz Möller

Telefon: +49 151 65759621

E-Mail: presse@veganz.de

Website:

www.veganz.de (

http://www.veganz.de/)

(Ende)

Aussender: Veganz Group AG

Adresse: An den Kiefern 7, 14974 Ludwigsfelde

Land: Deutschland

Ansprechpartner: Massimo Garau

Tel.: +49 30 2936378-0

E-Mail: ir@veganz.de

Website: www.veganz.de

ISIN(s): DE000A254NF5 (Anleihe), DE000A3E5ED2 (Aktie)

Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Scale in Frankfurt, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=DE000A3E5ED2

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.