Supercomputer "Jupiter" in Jülich jetzt viertschnellster Rechner der Welt

Berlin (Reuters) - Deutschlands schnellster Supercomputer "Jupiter" im Forschungszentrum Jülich liegt in der Weltbesten-Liste mittlerweile auf Platz 4.

Auf der am Dienstag vorgestellten Top500-Liste der weltweit schnellsten Supercomputer dominieren weiter drei Rechner in den USA. Dann kommt "Jupiter", der auch schnellster Rechner in Europa ist. Das nordrhein-westfälische Wissenschaftsministerium verweist darauf, dass "Jupiter" auch einer der energieeffizientesten Supercomputer ist und sich derzeit noch im Testbetrieb befindet - also noch schneller werden wird.

NRW-Wissenschaftsministerin Ina Brandes betonte die enge Verbindung der Rechnerkapazitäten mit der Entwicklung der Künstlichen Intelligenz. "Künstliche Intelligenz ist der Rohstoff im digitalen Zeitalter. Der Superrechner 'Jupiter' ist die Turbine, damit wir diesen neuen Rohstoff sinnvoll nutzen können." "Jupiter" habe damit auch das Potenzial, Wissenschaftler aus aller Welt anzulocken. "Jupiter" arbeitet mit Nvidia-Bestandteilen. Supercomputer werden auch von Militärs sowie etwa für die Klimaforschung und die Berechnung großer Wettermodelle eingesetzt.

Die Unternehmen Nvidia und Hewlett-Packard Enterprise (HPE) gaben am Dienstag bekannt, bis 2027 einen weiteren Supercomputer in Deutschland bauen zu wollen.

