Ein Jahr LIQID Private Equity NXT: Erfolgreicher ELTIF wächst auf über 200 Mio. Euro Fondsvolumen

Berlin, 11. Juni 2025 – LIQID Private Equity NXT übertrifft ein Jahr nach Start ein Volumen von über 200 Millionen Euro. Der Fonds des führenden unabhängigen Vermögensverwalters LIQID zählt damit zu den wachstumsstärksten „European Long-Term Investment Funds" (ELTIFs). Seit Juni 2024 macht NXT Investitionen in Private Equity bereits ab 10.000 Euro mit Sparplan möglich – ein breiter Anlegerkreis erhält damit einfacher denn je Zugang zu einer Anlageklasse, die vormals Smart-Money-Investoren, wie Family Offices und institutionellen Anlegern, vorbehalten war. Rund 4.000 Anleger sind bereits investiert – etwa die Hälfte per Sparplan. Besonders hoch ist die Nachfrage bei Investoren unter 40 Jahren.

„Immer mehr Anleger suchen angesichts der zunehmenden Volatilität am Kapitalmarkt gezielt nach Alternativen zum klassischen 60/40-Portfolio", sagt Christian Schneider-Sickert, Gründer und CEO von LIQID. „Private Equity hat sich in den vergangenen Jahrzehnten gerade in Krisenzeiten als robuster erwiesen als börsennotierte Anlagen – mit geringeren Schwankungen und einer schnelleren Erholungsphase."

Christian Schneider-Sickert ergänzt: „Als wertschaffende Anlageklasse ergänzt Private Equity ein liquides Kapitalmarktportfolio ideal – mit langfristigem Renditepotenzial, zusätzlicher Stabilität und Diversifikation abseits der Börsen. Unser Anspruch dabei ist es, Kunden Zugang zu derselben Qualität und denselben Konditionen zu bieten, wie sie üblicherweise nur ausgewählte Großanleger erhalten.“

Das Erfolgsmodell von NXT basiert auf einem strukturierten Zugang zu Co-Investments mit den global führenden Private-Equity-Fonds, darunter EQT, Advent und Silver Lake. Über die bewährte Strategie von Partner Neuberger Berman beteiligen sich Anleger an ausgesuchten Unternehmen des globalen Mittelstands – Seite an Seite mit institutionellen Investoren weltweit. Seit 2009 konnte Neuberger Berman für Anleger über Co-Investments eine sehr attraktive Nettorendite (Netto-IRR) erzielen. „Unser Zugang zu den weltweit führenden Private-Equity-Managern ist dabei ein entscheidender Erfolgsfaktor. Nur einem kleinen Kreis der renommiertesten Manager gelingt es, die Aktienmärkte konsistent zu übertreffen", sagt Christian Schneider-Sickert.

Investiert wird gezielt in profitable Wachstumsunternehmen aus Sektoren wie Technologie und Software, Konsumgüter oder Business Services. Innerhalb von 12 Monaten wurde das rollierende Portfolio des Fonds auf über 50 Beteiligungen ausgebaut, darunter Unternehmen wie der Non-Food-Discounter Action oder der Softwareentwickler Bending Spoons. „Die Diversifikation des Portfolios über Regionen und Sektoren hinweg reduziert Klumpenrisiken und kann die Stabilität der Renditen auch über Konjunkturzyklen hinweg ermöglichen", erklärt Christian Schneider-Sickert.

Seit Kurzem sind Anleger über NXT an der internationalen Expansion des Bildungsanbieters Nord Anglia Education sowie der Münchner Hotelgruppe Motel One beteiligt. In den kommenden Monaten soll das Portfolio auf etwa 100 Beteiligungen ausgebaut werden. „Von rund 800 geprüften Investmentmöglichkeiten pro Jahr schaffen es weniger als 10 Prozent in das NXT Portfolio. Dabei setzen wir nur auf die Unternehmen mit den überzeugendsten Risiko-Rendite-Profilen”, so José Luis González Pastor, Managing Director bei Neuberger Berman.

LIQID ist ein bankenunabhängiges Wealth-Tech-Unternehmen mit Standorten in Berlin und München, das anspruchsvollen Privatanlegern eine Vermögensverwaltung auf Family-Office-Niveau zugänglich macht. Mit einem verwalteten Vermögen von 3,5 Milliarden Euro bietet LIQID exklusive Anlagelösungen, die bisher nur Smart-Money-Investoren, wie institutionellen Anlegern oder Hochvermögenden offenstanden. Neben einem individuellen Wealth Management ab 100.000 Euro umfassen diese professionell kuratierte Portfolios aus den weltweit führenden Private-Equity- oder Venture-Capital-Fonds. Seit 2024 bietet das Unternehmen mit LIQID Private Equity NXT Privatanlegern bereits ab 10.000 Euro – inklusive Sparplan – Zugang zu exklusiven Co-Investments gemeinsam mit den führenden Private-Equity-Fonds. Ein Jahr nach Auflage konnte NXT ein Volumen von 200 Millionen Euro übertreffen – und ist damit einer der wachstumsstärksten ELTIFs in Europa.

Hinter dem Unternehmen stehen unter anderem Partner wie HQ Trust, das Multi-Family-Office der Familie Harald Quandt, und die LGT, eine Privatbank im Besitz der Fürstenfamilie von Liechtenstein. Die Financial Times kürte LIQID 2024 und 2025 zu einem der am schnellsten wachsenden Unternehmen Europas. Seit 2017 wurde das Unternehmen vom Wirtschaftsmagazin Capital und dem Ranking-Institut firstfive AG jährlich für seine Vermögensverwaltung ausgezeichnet.



