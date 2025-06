EQS-News: PL BioScience stärkt Management-Team mit der Ernennung von Oliver Dick zum Chief Technology Officer

EQS-News: PL BioScience GmbH / Schlagwort(e): Personalie

PL BioScience stärkt Management-Team mit der Ernennung von Oliver Dick zum Chief Technology Officer



11. Juni 2025

PL BioScience stärkt Management-Team mit der Ernennung von

Oliver Dick zum Chief Technology Officer

Dr. Oliver Dick verfügt über 30 Jahre Erfahrung im Aufbau und der Leitung von operativen Bereichen in Biowissenschaften, Diagnostik und Biopharmazie.

Aachen, 11. Juni 2025 –Die PL BioScience GmbH, ein deutsches Life-Science-Unternehmen, das auf die Herstellung und Entwicklung von humanem Thrombozytenlysat (HPL) für die Zellexpansion spezialisiert ist, gab heute die Ernennung von Dr. Oliver Dick zum Chief Technology Officer bekannt. Die neu geschaffene strategische Position verstärkt das Managementteam in einer Phase internationalen Wachtsums und steigender globaler Nachfrage nach tierfreien Zellkulturmedien.

Oliver Dick bringt über 30 Jahre Erfahrung im Projekt- und Linienmanagement in den Bereichen Lieferkettenmanagement (SCM), Produktion, Qualitätskontrolle (QC), und -sicherung (QA), Logistik, Technik sowie Technologietransfer mit. In seiner Laufbahn hat er erfolgreiche Betriebsstrategien für Unternehmen aus den Bereichen Biowissenschaften, Diagnostik und Biopharmazie entwickelt und umgesetzt.

„Oliver verfügt über eine umfangreiche Erfolgsbilanz im Bereich der operativen Exzellenz und bringt eine klare strategische Vision sowie praktische Führungsqualitäten im Bereich der Biowissenschaften und der biopharmazeutischen Produktion in unser Team ein. Angesichts der weltweit steigenden Nachfrage nach tierfreien Nährmedien für die Zellkultur treiben wir unsere internationale Wachstumsstrategie voran und freuen uns, dass wir ihn für diese spannende Phase gewinnen konnten“, sagte Dr. Hatim Hemeda, CEO von PL BioScience.

„Ich freue mich sehr, in einer Zeit so dynamischen Wachstums und großer Chancen als CTO zu PL BioScience zu kommen“, sagte Dr. Oliver Dick. „Das Unternehmen ist bekannt für Produktinnovation und Qualität bei humanem Plättchenlysat und ist hervorragend positioniert, um den Markt weltweit zu gestalten. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit dem hochqualifizierten Team, um den weiteren kommerziellen Erfolg von PL BioScience voranzutreiben.“

Vor seinem Wechsel zu PL BioScience hatte Oliver Dick leitende Positionen inne, unter anderem als Chief Operating Officer und Vice President of Operations bei globalen Biotech-Unternehmen wie Resolve BioSciences, Rentschler und Miltenyi Biotec sowie bei internationalen Konzernen wie Fresenius und Qiagen. In seiner Karriere hat er immer wieder funktionsübergreifende Initiativen zur Prozessoptimierung, Kosteneffizienz und digitalen Transformation entlang der gesamten Wertschöpfungskette erfolgreich durchgeführt. Er ist Diplom-Ingenieur und promovierte im Bereich Bioverfahrenstechnik an der Technischen Universität Dortmund.



Über humanes Plättchenlysat:

Humanes Plättchenlysat (HPL) ist ein innovatives Nährmedium für die Zellkultur, das aus menschlichem Blut gewonnen wird. Es unterstützt das Wachstum und die Expansion von Zellen in der Forschung und klinischen Entwicklung, insbesondere bei Anwendungen in der Zelltherapie, Stammzellproduktion und regenerativen Medizin. Natürliches HPL wird aus gespendeten menschlichen Blutplättchen hergestellt, die nicht mehr für Transfusionen geeignet sind und andernfalls entsorgt werden würden – was es zu einer nachhaltigen und ressourceneffizienten Alternative zu herkömmlichen Zellkulturzusätzen macht. Eine neuartige, vollständig künstliche Alternative auf Basis von im Labor gezüchteten Blutplättchen wurde von PL BioScience mit firmeneigener Technologie entwickelt, um die zukünftige Versorgung sicherzustellen.

HPL liefert für die Zellkultur wichtige Wachstumsfaktoren und Nährstoffe, die eine gesunde, robuste Zellvermehrung fördern. Im Vergleich zu herkömmlichen Produkten wie fetalem Kälberserum (FKS), das von ungeborenen Kälbern gewonnen wird, liefert HPL konsistentere Ergebnisse beim Zellwachstum, ist frei von tierischen Krankheitserregern und entspricht der steigenden Nachfrage nach tierfreien und ethisch verantwortungsvollen Laborpraktiken.

ELAREM™, die Produktreihe der xenofreien HPL-Nährmedien von PL BioScience, kann von der Forschung im Frühstadium bis zur Herstellung zellbasierter Therapien unter GMP-Bedingungen (Good Manufacturing Practice) für die Behandlung von Patienten eingesetzt werden.



Über PL BioScience:

Die PL BioScience GmbH, ein Life-Science-Unternehmen mit Sitz in Aachen, ist auf die Herstellung und Entwicklung von humanem Plättchenlysat (HPL) spezialisiert. Das Unternehmen hat eine proprietäre Technologie entwickelt, um HPL vollständig künstlich herzustellen und in Zukunft eine vollständig im Labor erzeugte, skalierbare Versorgung mit HPL zu ermöglichen.

PL BioScience bietet derzeit ein Komplettportfolio von natürlichen HPL-Produkten aus Spenderblut an, die an verschiedene Anwendungsfälle angepasst sind. Von der akademischen und präklinischen Forschung bis hin zu Zelltherapien und der biopharmazeutischen Produktion ermöglicht ELAREM™ einen nahtlosen Transfer von Durchbrüchen in der regenerativen Medizin – vom Labor bis hin zu behandlungsbedürftigen Patienten. Mit ELAREM™ Ultimate-FD PLUS stellt PL BioScience das einzige weltweit patentierte, gamma-bestrahlte HPL-Produkt her.

Weitere Informationen zu PL BioScience und den ELAREM™-Produkten finden Sie unter: www.pl-bioscience.com



Kontakt:

Dr. Hatim Hemeda, Geschäftsführer

PL BioScience GmbH

+49(0)24195719-100

info@pl-bioscience.com

Medienkontakt:

MC Services AG

Raimund Gabriel, Dr. Regina Lutz

+49 (0)89 210 228 0



US: Catherine Featherston

+1-203-444-4393

E-Mail: plbioscience@mc-services.eu

