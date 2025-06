Bundesregierung: Stehen CureVac-Übernahme durch BioNTech offen gegenüber

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Die Bundesregierung signalisiert keinen Widerstand gegen die geplante Biotech-Übernahme von CureVac durch BioNTech.

"Das Bundeswirtschaftsministerium steht der Transaktion grundsätzlich positiv gegenüber und wird jetzt die üblichen Prüfprozesse einleiten", teilte eine Sprecherin am Donnerstag in Berlin auf Anfrage mit. "Eine finale Entscheidung hinsichtlich der Beteiligung der Kreditanstalt für Wiederaufbau am Aktientausch ist hierzu noch nicht getroffen, da zunächst die in solchen Transaktionen üblichen Prüfprozesse abgewartet werden müssen." Seit dem Ausbruch der Coronavirus-Pandemie im Jahr 2020 hält der Bund 13 Prozent an CureVac. Das Wirtschaftsministerium betonte auch mit Blick auf die Impfstoffe beider Firmen, durch die Transaktion würde ein deutscher Biotech-Champion "mit beeindruckendem mRNA-Patentportfolio" entstehen.

BioNTech will den Konkurrenten für rund 1,25 Milliarden Dollar vollständig übernehmen. Finanziert wird die Transaktion über einen Aktientausch. Dabei wird jede CureVac-Aktie mit etwa 5,46 Dollar bewertet - ein Aufschlag von mehr als einem Drittel auf den Schlusskurs an der US-Technologiebörse Nasdaq vom Mittwoch. Nach Abschluss der Transaktion werden die Anteilseigner von CureVac voraussichtlich zwischen vier und sechs Prozent an BioNTech halten.

