EQS-News: Hauptversammlung der Masterflex SE beschließt Dividende von 0,27 Euro je Aktie – Erfolgreiche Wieder- und Neuwahlen des Aufsichtsrats

Hauptversammlung der Masterflex SE beschließt Dividende von 0,27 Euro je Aktie – Erfolgreiche Wieder- und Neuwahlen des Aufsichtsrats



12.06.2025

Gelsenkirchen, 12.Juni2025 – Die im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notierte Masterflex SE (ISIN: DE0005492938) hat heute ihre ordentliche Hauptversammlung 2025 durchgeführt.

Die Aktionärsversammlung hat den Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat angenommen und eine Dividende von 0,27 Euro je Aktie (Vorjahr: 0,25 Euro) für das Geschäftsjahr 2024 beschlossen. Insgesamt werden damit 2.596.950,18 Euro (Vorjahr: 2.404.583,50 Euro) vom Bilanzgewinn der Masterflex SE in Höhe von 26.011.917,69 Euro ausgeschüttet. Der vom Bilanzgewinn verbleibende Betrag in Höhe von 23.414.967,51 Euro wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Die Hauptversammlung sprach den Mitgliedern des Vorstands und des Aufsichtsrats der Masterflex SE für das Geschäftsjahr 2024 das Vertrauen aus und stimmte sämtlichen Punkten der Tagesordnung mit großer Mehrheit zu. In seiner Rede würdigte CEO Dr. Andreas Bastin insbesondere die neue Rekordmarke beim operativen EBIT von 12,7 Mio. Euro sowie die damit verbundene operative EBIT-Marge von 13,0 %. Trotz eines herausfordernden Marktumfelds mit leicht rückläufigen Umsätzen hat die Masterflex Gruppe erneut ihre Stärke, Profitabilität und Widerstandsfähigkeit unter Beweis gestellt.

Im Rahmen seines strategischen Ausblicks stellte Dr. Bastin zentrale Wachstumsinitiativen der kommenden Jahre vor. Dazu zählen der Aufbau eines neuen Werks in Marokko mit Produktionsstart 2026, die Anbahnung großvolumiger Kundenprojekte ab Ende 2025 / Anfang 2026 sowie die bevorstehende Markteinführung innovativer Schlauchlösungen.

„Mit dem neuen Werk in Marokko schaffen wir zusätzliche Kapazitäten für unser dynamisch wachsendes Luftfahrtgeschäft. Parallel dazu treiben wir Innovationen voran – mit dem weltweit einzigartigen, hygienischen Spiralschlauch Master PUR DualFlow für höchste Anforderungen in der Lebensmittel-, Pharma- und Biotechindustrie sowie unserem digital vernetzten Schlauchsystem AMPIUS und biologisch abbaubaren Werkstoffen. Damit gestalten wir unter dem Dach unserer Zukunftsstrategie HERO@ZERO aktiv den Wandel zur Kreislaufwirtschaft“, sagt Dr. Andreas Bastin, CEO der Masterflex Group.

Ergänzend zum organischen Wachstum plant die Masterflex SE gezielte M&A-Aktivitäten, um ihre Marktpräsenz regional, technologisch und branchenspezifisch weiter auszubauen.

Ein zentraler Punkt der Tagesordnung der ordentlichen Hauptversammlung war die turnusmäßige Wahl des Aufsichtsrats. Die Amtszeiten der bisherigen Mitglieder des Aufsichtsrats Georg van Hall (Vorsitzender), Dr. Gerson Link und Jan van der Zouw endeten mit Ablauf der Hauptversammlung. Herr Jan van der Zouw schied nach neunjähriger Aufsichtsratstätigkeit mit Beendigung der Hauptversammlung aus. Georg van Hall und Dr. Gerson Link wurden erneut in den Aufsichtsrat gewählt. Neu in das Gremium gewählt wurde Herr Rein Groot, Geschäftsführer Benelux & Frankreich der Ammega Group BV, wohnhaft in Heiloo, Niederlande. Im Anschluss an die Hauptversammlung wählte der Aufsichtsrat in seiner konstituierenden Sitzung Herrn Georg van Hall erneut zum Vorsitzenden des Gremiums. Mit der Wiederwahl von Georg van Hall und Dr. Gerson Link ist die Kontinuität im Gremium gewährleistet, sodass die erfolgreiche Zusammenarbeit der vergangenen Jahre nahtlos fortgesetzt werden kann.

„Ich danke Jan van der Zouw – auch im Namen des Vorstands und aller Beschäftigten – für sein langjähriges, vertrauensvolles Engagement im Aufsichtsrat und seinen wichtigen Beitrag zur Weiterentwicklung unseres Unternehmens. Gleichermaßen freue ich mich auf die künftige Zusammenarbeit mit Rein Groot“, sagt Georg van Hall, Aufsichtsratsvorsitzender der Masterflex Group.

Die Stimmpräsenz lag bei 64,01 %. Weitere Informationen zur ordentlichen Hauptversammlung 2025 sowie die detaillierten Abstimmungsergebnisse stehen unter www.masterflexgroup.com im Bereich Investor Relations zum Download zur Verfügung.



Über Masterflex SE:

Die Masterflex Group ist der Spezialist für die Entwicklung und Herstellung anspruchsvoller Verbindungs- und Schlauchsysteme. Mit 14 operativen Einheiten in Europa, Amerika und Asien ist die Gruppe nahezu weltweit vertreten. Wachstumstreiber sind die Internationalisierung, Innovation, operative Exzellenz und Digitalisierung. Seit dem Jahr 2000 ist die Masterflex-Aktie (WKN: 549293, ISIN: DE0005492938) im Prime Standard der Deutschen Börse zugelassen.



IR Kontakt:

Susan Hoffmeister

Investor Relations

Tel.: +49 89 125 09 03-33

sh@crossalliance.de

www.crossalliance.de

