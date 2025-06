Martin bespricht heute unter anderem die folgenden Einzelwerte: Münchner Rück, Airbus, BE Semiconductor, Chewy, Papa John's, Cloudflare, GM, Lockheed Martin, Microsoft, CoreWeave, MP Materials, Amazon

Das mit der Stabilisierung hat wohl nicht geklappt. Der Dax steht weiter unter Abgabedruck. Ein Gemisch aus einem unbefriedigenden Ausgang der Verhandlungen zwischen China und den USA und eine Eskalation im Nahen Osten überschatten die guten Inflationsergebnisse. An der Inflationsfront geht es aber heute mit dem Erzeugerpreisindex in den USA weiter. Das könnte weitere Bewegung in den Markt bringen.

Derweil sind Aktien von BE Semiconductor stark gesucht, nachdem der Zulieferer der Halbleiterindustrie eine frische Langzeitprognose veröffentlicht hat. Martin schaut auf die Fakten - und natürlich auf den Chart.

Papiere von MP Materials sind gestern unter Druck. Der Grund ist in den Handelsgesprächen zwischen den Amerikanern und den Chinesen zu finden. Ob es sich bei der Korrektur um eine Kaufgelegenheit handelt, das bewertet Martin heute in der Sendung.Amazon gibt weitere KI-Initiativen bekannt. Damit will man den E-Commerce Bereich weiter stärken, effizienter und profitabler gestalten. Für den Aktienkurs könnte das Auswirkungen haben. Aber auch die Kundenzufriedenheit könnte dadurch ansteigen.