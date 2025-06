Trading-Chance Analog Devices: Gewinn verdreifacht?!

Werbung

Die nächste Trading-Chance ist (noch) kein Dividenden-Aristokrat, sondern eine Aktie, die auf dem Weg ist, in die erlesene Riege der Aristokraten-Aktien aufzusteigen. Bislang hat man in 20 aufeinander folgenden Jahren die Dividende erhöht. Die stabile Entwicklung der Zahlen und die Planung bis 2027 lassen erwarten, dass die Dividende auch weiterhin jedes Jahr erhöht wird. Somit ist der Weg vorgezeichnet. Um welches Unternehmen es sich handelt, erfahren Sie in der heutigen Analyse.

Was sind Dividenden-Aristokraten?

Als Dividenden-Aristokraten bezeichnet man Aktien, die ihre Dividenden-Ausschüttung über mindestens 25 aufeinander folgende Jahre gesteigert haben. Die Aktien dieser Unternehmen gelten als sichere Dividendenzahler und sind potenziell ausgesprochen profitabel. Wenn ein Unternehmen trotz zwischenzeitlicher Wirtschaftskrisen seine Dividende weiter erhöht, ist es sehr wahrscheinlich, dass deren Geschäftsmodell extrem robust ist. Solche Aktien möchte man doch in seinem Portfolio wissen, nicht wahr? Von den 151 Aristokraten-Aktien stammen 118 aus den USA und lediglich 33 aus dem Rest der Welt.

Was macht Analog Devices?

Das Kerngeschäft von Analog Devices besteht in der Entwicklung und Produktion von integrierten Schaltungen (ICs), die in zahlreichen elektronischen Geräten Anwendung finden. Die Produktpalette von Analog Devices umfasst Analog-ICs, Mixed-Signal-ICs und digitale Signalverarbeitungsprodukte (DSPs). Die Komponenten werden in unterschiedlichen Endmärkten eingesetzt, wie zum Beispiel der Automobilindustrie, Kommunikation, Industrie, Gesundheitswesen und Verbraucherelektronik. Das Unternehmen bietet auch Power Management und Reference Design Lösungen an, die darauf abzielen, die Energieeffizienz und Leistungsfähigkeit elektronischer Systeme zu verbessern.

Starke fundamentale Entwicklung

Die Netto-Marge liegt bei über 18%, was ein ausgezeichneter Wert ist. Das Unternehmen hat seinen Gewinn von 2,20 Dollar in 2015 auf nunmehr 3,67 Dollar pro Aktie steigern können und plant, bis 2027 einen Gewinn je Anteilsschein von 7,83 Dollar. Gelingt dies, hätte man den Gewinn binnen etwa 10 Jahren verdreifacht. Die Schuldenquote ist mit 15% des Eigenkapitals recht niedrig. Bislang hat das Unternehmen in 20 aufeinander folgenden Jahren die Dividende erhöht. Wie Sie wissen, ist eine Aktie ein Dividenden-Aristokrat, wenn die Dividende 25 Jahre in Folge alljährlich erhöht wurde. Analog Devices ist auf dem besten Weg, in die absolute Champions League der internationalen Aktien aufzusteigen.

Große Trenddynamik

Im April 1972 wurde die Aktie zu 0,11 US-Dollar erstmals an der Börse gehandelt. Seitdem hat sich der Kurs spektakulär entwickelt. Besonders auffällig ist die enorme Trenddynamik, die wir immer wieder nach den Korrekturen sehen können. Nach der 1998er-Korrektur schoss der Aktienkurs ebenso senkrecht gen Norden und erreichte neue Allzeithochs, wie nach dem Corona-Crash 2020. Nach der jüngsten Korrektur der Aktie sehen wir dieses Phänomen erneut.

Kurzweilig waren die Notierungen unter die bei 180 Dollar verlaufende Aufwärtstrendlinie abgesunken, fingen sich aber an der Unterstützungszone bei 155-159 Dollar und drehte dynamisch nach oben. Einziger kleiner Widerstand ist das Allzeithoch bei 247,10 Dollar. Nimmt die Aktie diese Hürde, so ergibt sich per Trenddifferenzmethode ein Etappenziel bei 335 Dollar. Absicherungen machen derzeit bei 170 und bei 145-150 Dollar Sinn.

Quelle: www.tradingview.com

Aktuell hoch bewertet, aber…

Schaut man auf das aktuelle Kurs-/Gewinn-Verhältnis, so ist die Aktie nicht gerade günstig. Im Gegenteil: mit einem KGV von 34 liegt die Bewertung derzeit klar über dem langfristigen Durchschnitts-KGV, welches bei 21 gelegen ist. Doch wenn der Wachstumskurs fortgesetzt wird und die Planzahlen erreicht werden, haben wir bis 2027 ein bereinigtes KGV von 21, was exakt dem Durchschnitt entspricht und alles andere als eine Überbewertung indiziert.

Zusammenfassung

Heute haben wir einen Anwärter für die Riege der Dividenden-Aristokraten im Gepäck. Unsere Idee ist, Aktien herauszufiltern, die noch keine 25 Jahre hintereinander die Dividende erhöht haben, aber auf dem Weg dorthin sind. Denn bei diesen Titeln kann man bereits vorher in einen starken Trend hinein springen, ehe sie im klassischen Raster gefunden werden. Analog Devices bringt seit der Erstemission am 3. April 1972 zu damals 0,11 Dollar praktisch alles mit, was einen Dividenden-Aristokraten ausmacht und typisch für ihn ist. Wir sehen erhebliches Potenzial, speziell aufgrund der Wachstumsprognose des Unternehmens bezüglich des Gewinns. Entsprechend haben wir für Sie ein konservatives Produkt ausgesucht, mit dem diese Trading-Gelegenheit genutzt werden kann.

Open end Turbo Long Optionsschein auf Analog Devices

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen Open end Turbo Long Optionsschein des Emittenten UniCredit ausgewählt. Das Produkt hat Knockout und Basispreis gleichauf bei 141,233 USD. Bei einem aktuellen Kurs von 232,55 Dollar ergibt sich somit ein Hebel von derzeit 2,53. Zur Absicherung der Position erscheint ein Stop-Loss bei zirka 0,20 Euro im Produkt sinnvoll. Auch hier haben wir das Produkt so ausgewählt, dass dessen K.O. unweit des benötigten Stop-Losses gelegen ist. So haben wir die maximal mögliche Hebelwirkung und eine so geringe Kapitalbindung wie möglich. Die WKN lautet UG5C50.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 247,10 USD

Unterstützungen: 155 und 159 USD

Open end Turbo Long Optionsschein auf Analog Devices

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.