WOCHENVORSCHAU: Termine bis 26. Juni 2025

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Donnerstag, den 26. Juni 2025

--------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 13. JUNI TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 5/25 10:00 DEU: DWS, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Aumann, Hauptversammlung in Bielefeld 10:00 AUT: Strabag, Hauptversammlung 10:00 FRA: Atos, Hauptversammlung 16:00 USA: Best Buy, Hauptversammlung 19:00 FRA: Airbus Media Reception pre Paris Air Show TERMINE KONJUNKTUR 06:30 JPN: Industrieproduktion 4/25 (endgültig) 06:30 JPN: Kapazitätsauslastung 4/25 06:30 JPN: Dienstleistungsindex 4/25 07:00 FIN: Verbraucherpreise 5/25 08:00 SWE: Verbraucherpreise 5/25 08:00 DEU: Verbraucherpreise 5/25 (endgültig) 08:00 DEU: Insolvenzen, 1. Quartal 2025 + Schnellindikator 5/25 08:00 DEU: Großhandelspreise 5/25 08:45 FRA: Verbraucherpreise 5/25 (endgültig) 09:00 ESP: Verbraucherpreise 5/25 (endgültig) 10:00 POL: Verbraucherpreise 5/25 (endgültig) 10:00 ITA: Handelsbilanz 4/25 11:00 EUR: Handelsbilanz 4/25 11:00 EUR: Industrieproduktion 4/25 14:00 POL: Leistungsbilanz 4/25 14:00 POL: Handelsbilanz 4/25 16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 6/25 (vorläufig) SONSTIGE TERMINE 08:30 DEU: Abschluss Innenministerkonferenz (IMK), Bremerhaven 09:00 DEU: DIW Pressegespräch: DIW-Konjunkturprognose Sommer 2025 (online) DEU: Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) zu Besuch bei der Deutschen Börse Von ca. 16.55 Uhr bis 17.10 Uhr werden Lars Klingbeil, der hessische Wirtschaftsminister Kaweh Mansoori (SPD) und Deutsche-Börse-Chef Stephan Leithner auf dem Börsenparkett über ihr vorangegangenes Gespräch zur Bedeutung des Finanzplatzes berichten. LUX: Treffen der EU-Justizminister, Luxemburg LUX: Treffen der EU-Innenminister, Luxemburg --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 16. JUNI TERMINE UNTERNEHMEN 18:30 FRA: Axa, Hauptversammlung in Toulouse 20:00 USA: Humana, Investor Conference TERMINE KONJUNKTUR 04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 5/25 04:00 CHN: Industrieproduktion 5/25 08:30 CHE: Erzeugerpreise 5/25 08:30 CHE: Importpreise 5/25 09:00 CHE: SECO Summer Economic Forecast 10:00 BGR: Verbraucherpreise 5/25 10:00 ITA: Verbraucherpreise 5/25 (endgültig) 11:00 EUR: Arbeitskosten Q1/25 14:30 USA: Empire State Index 6/25 SONSTIGE TERMINE FRA: 55. Luftfahrtmesse "Paris Air Show", Le Bourget CAN: Fortsetzung des G7-Gipfels, Kananaskis LUX: Treffen der EU-Minister für Energie POL: Informelles EU-Ministertreffen für Landwirtschaft --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 17. JUNI TERMINE UNTERNEHMEN 07:30 USA: GE Aerospace, Investor Day 10:00 DEU: FMC, Capital Markets Day 10:00 DEU: Westwing Group, Hauptversammlung in München 10:00 DEU: Bike24, Hauptversammlung in Dresden 10:00 DEU: Deutsche Rohstoff, Hauptversammlung in Mannheim 10:00 DEU: AdCapital, Hauptversammlung (online) 15:00 USA: Etsy, Hauptversammlung 15:00 USA: Biogen Inc., Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR JPN: BoJ, Zinsentscheid 09:00 ESP: Arbeitskosten Q1/25 11:00 DEU: ZEW Konjunkturerwartungen 6/25 12:00 IRL: Handelsbilanz 4/25 14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 5/25 14:30 USA: Im- und Exportpreise 5/25 15:15 USA: Industrieproduktion 5/25 15:15 USA: Kapazitätsauslastung 5/25 16:00 USA: Lagerbestände 4/25 16:00 USA: NAHB-Index 6/25 SONSTIGE TERMINE 09:30 DEU: Roundtable Goldman Sachs zu Fusionen und Übernahmen (M&A, Mergers & Acquisitions) im 1. Halbjahr 2025 u.a. mit Christopher Droege, Head of M&A Deutschland und Österreich, und Tibor Kossa, Co-Head Investmentbanking Deutschland und Österreich. 10:00 DEU: Bundesgerichtshof prüft namentliche Nennung in Pressemitteilung der Bundesnetzagentur, Karlsruhe 10:00 DEU: Online-Pk Welthungerhilfe und Terre des Hommes Vorstellung «Kompass 2025 - Zur Wirklichkeit der deutschen Entwicklungspolitik», Berlin 19:30 DEU: Vorstellung des autonomen Volkswagen ID.Buzz AD, Hamburg CAN: Abschluss des G7-Gipfels, Kananaskis LUX: Treffen der EU-Umweltminister, Luxemburg --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 18. JUNI TERMINE UNTERNEHMEN 10:00 DEU: Delivery Hero, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: OVB Holding, Hauptversammlung in Köln 10:30 DEU: Sto, Hauptversammlung in Donaueschingen 11:00 DEU: Formycon, Hauptversammlung in München 13:00 GBR: International Consolidated Air, Hauptversammlung 15:00 USA: Comcast, Hauptversammlung CHE: Givaudan, HY Pre-close Roundtables TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: Handelsbilanz 5/25 01:50 JPN: Kernaufträge Maschinenbau 4/25 08:00 GBR: Verbraucherpreise 5/25 08:00 GBR: Einzelhandelspreise 5/25 09:00 AUT: Verbraucherpreise 5/25 (endgültig) 09:30 SWE: Riksbank, Zinsentscheid 10:00 EUR: Leistungsbilanz 4/25 11:00 EUR: Verbraucherpreise 5/25 (endgültig) 14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 5/25 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche) 18:00 RUS: BIP Q1/25 (1. Veröffentlichung) 20:00 USA: Fed-Zinsentscheid SONSTIGE TERMINE 10:00 DEU: Bundesgerichtshof prüft Rechtsstreit um Discounter-Werbung mit Preisermäßigung, Karlsruhe 11:00 DEU: Pk ifo Institut Dresden zu Wirtschaftsperspektiven und Konjunkturentwicklung in Ostdeutschland und Sachsen Sommer 2025, Dresden RUS: Internationales Wirtschaftsforum in St. Petersburg (SPIEF), St. Petersburg --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 19. JUNI TERMINE UNTERNEHMEN 12:30 DEU: Befesa, Hauptversammlung 13:30 USA: Delta Air Lines, Hauptversammlung GBR: United Utilities, Capital Markets Day TERMINE KONJUNKTUR 06:30 NLD: Arbeitslosenquote 5/25 08:00 CHE: Handelsbilanz 5/25 09:30 CHE: SNB, Zinsentscheid 10:00 NOR: Zentralbank, Zinsentscheid 13:00 GBR: BoE, Zinsentscheid SONSTIGE TERMINE LUX: EuGH-Schlussanträge zur Erstattung Vermittlungsgebuühren nach gestrichenen Fluügen LUX: Treffen der EU-Arbeits- und Sozialminister, Luxemburg LUX: Treffen der Euro-Gruppe, Luxemburg HINWEIS Feiertag Fronleichnam in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Teile Sachsens, Teile Thüringens. Börse geöffnet. USA: Feiertag, Börse geschlossen --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 20. JUNI TERMINE UNTERNEHMEN 08:00 GBR: Accenture, Q3-Zahlen 18:00 GBR: Manchester United, Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR 01:01 GBR: GfK Verbrauchervertrauen 6/25 01:30 JPN: Verbraucherpreise 5/25 08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 5/25 08:00 DEU: Erzeugerpreise 5/25 08:45 FRA: Geschäftsklima 6/25 08:45 FRA: Produzentenvertrauen 6/25 10:00 EUR: Geldmenge M3 5/25 11:00 BEL: Index Verbrauchervertrauen 6/25 12:00 LVA: Erzeugerpreise 5/25 16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 6/25 (vorläufig) 14:30 USA: Philadelphia Fed Outlook 6/25 14:30 CAN: Einzelhandelsumsatz 4/25 16:00 USA: Frühindikator 5/25 SONSTIGE TERMINE DEU: Großer Verfallstag an der Börse, Frankfurt/M. LUX: Treffen der EU-Finanzminister LUX: Treffen der EU-Gesundheitsminister HINWEIS SWE/FIN: Feiertag, Börse geschlossen --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 23. JUNI TERMINE UNTERNEHMEN 11:00 DEU: New Work, Hauptversammlung 12:00 GBR: Kingfisher, Hauptversammlung 15:00 DEU: Zooplus, Hauptversammlung in München 19:00 CHE: Roche, Virtual Hematology Investor Event TERMINE KONJUNKTUR 02:30 JPN: Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 6/25 (1. Veröffentlichung) 09:15 FRA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 6/25 (1. Veröffentlichung) 09:30 DEU: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 6/25 (1. Veröffentlichung) 10:00 EUR: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 6/25 (1. Veröffentlichung) 10:00 POL: Industrieproduktion 5/25 10:00 POL: Erzeugerpreise 5/25 10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 6/25 (1. Veröffentlichung) 12:00 IRL: Erzeugerpreise 5/25 15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 6/25 (1. Veröffentlichung) 16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 5/25 SONSTIGE TERMINE 11:00 DEU: Pressegespräch der Dekabank-Volkswirte, Frankfurt DEU: BDI-Tag der deutschen Industrie (TDI), Berlin (bis 24.6.25) + 12.30 Pressegespräch mit BDI-Präsident Peter Leibinger und BDI-Hauptgeschäftsfuührerin Tanja Gönner + 14.20 Rede Merz BEL: Treffen der EU-Außenminister, Brüssel --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 24. JUNI TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Hornbach, Q1-Zahlen 10:00 DEU: Bijou Brigitte, Hauptversammlung in Hamburg 10:00 DEU: PVA TePla, Hauptversammlung in Gießen 11:00 LUX: Grand City Porperties, Hauptversammlung 11:00 LUX: Aroundtown S. A., Hauptversammlung 11:00 DEU: Cancom, Hauptversammlung in München 14:30 USA: Mastercard, Hauptversammlung 22:00 USA: FedEx, Q4-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Continental, Kapitalmarkttag TERMINE KONJUNKTUR 06:30 NLD: BIP Q1/25 (2. Veröffentlichung) 07:00 FIN: Erzeugerpreise 5/25 10:00 DEU: Ifo-Geschäftsklima 6/25 10:00 POL: Einzelhandelsumsatz 5/25 14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid 14:30 USA: Leistungsbilanz Q1/25 14:30 CAN: Verbraucherpreise 5/25 15:00 USA: FHFA-Hauspreisindex 4/25 15:00 BEL: Geschäftsklima 6/25 16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 6/25 16:00 USA: Verbrauchervertrauen 6/25 SONSTIGE TERMINE DEU: Fortsetzung BDI-Tag der deutschen Industrie (TDI), Berlin Jährlich treffen sich ranghohe Vertreter aus Politik und Wirtschaft auf der Veranstaltung des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI). u.a. mit Bundesdigitalminister Karsten Wildberger (CDU), Bundesforschungsministerin Dorothee Bär (CSU) und Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) DEU: Bundestag 12:00 Regierungserklärung von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) zu den bevorstehenden Gipfeltreffen von Nato und EU 12:00 DEU: Berenberg-Bank, Volkswirtschaftlicher Ausblick für das zweite Halbjahr 2025 mit Chefvolkswirt Holger Schmieding 18.30 DEU: Bitkom Sommerfest- 25 Jahre Bitkom: 25 Jahre Engagement für die digitale Wirtschaft, für digitale Teilhabe, für ein digitales Deutschland + Rede Bundesminister für Digitales und Staatsmodernisierung, Karsten Wildberger (CDU) NLD: Die 32 Staats- und Regierungschefs Nato treffen sich zu einem zweitägigen Gipfel, Den Haag DEU: Automatica 2025 - Messe für Robotik und Automation München LUX: Treffen des EU-Ministerrates für Allgemeine Angelegenheiten LUX: Treffen der EU-Agrar- und Fischereiminister CHN: Jahrestreffen «New Champions» des Weltwirtschaftsforums, Tianjin --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 25. JUNI TERMINE UNTERNEHMEN 10:00 DEU: MLP, Hauptversammlung (online) 17:00 USA: Ebay, Hauptversammlung 18:00 USA: NVIDIA Corporation, Hauptversammlung TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE USA: General Mills, Q4-Zahlen USA: Micron Technology, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR DEU: DIW-Konjunkturbarometer 06:00 EUR: Acea, Kfz-Erstzulassungen 5/25 07:00 FIN: Arbeitslosenquote 5/25 07:00 JPN: CI-Index Frühindikatoren 4/25 (endgültig) 08:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 5/25 (endgültig) 08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 6/25 09:00 ESP: BIP Q1/25 (2. Veröffentlichung) 09:00 ESP: Erzeugerpreise 5/25 10:00 POL: Arbeitslosenquote 5/25 16:00 USA: Neubauverkäufe 5/25 18:00 RUS: Industrieproduktion 5/25 SONSTIGE TERMINE DEU: Bundestag mit Abstimmungen über die Bundeswehr-Einsätze im Kosovo (KFOR) und in Bosnien-Herzegowina (Eufor-Althea) + 13.00 Regierungsbefragung mit Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) und Landwirtschaftsminister Alois Rainer (CSU) NLD: Die 32 Staats- und Regierungschefs Nato beenden ihren zweitägigen Gipfel, Den Haag --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 26. JUNI TERMINE UNTERNEHMEN 08:00 SWE: Hennes & Mauritz, Q2-Zahlen 09:00 DEU: Centrotec, Hauptversammlung in Brilon 10:00 DEU: Hamborner Reit, Hauptversammlung in Mülheim an der Ruhr 10:00 DEU: Dermapharm Holding, Hauptversammlung in Niederpöcking 10:00 DEU: Rocket Internet, Hauptversammlung (online) 19:00 USA: Dell, Hauptversammlung 22:15 USA: Nike, Q4-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE AUT: AMS Osram AG, Hauptversammlung NLD: Qiagen, Hauptversammlung USA: Walgreens Boots Alliance, Q3-Zahle TERMINE KONJUNKTUR 08:00 SWE: Handelsbilanz 5/25 08:00 DEU: GfK-Verbrauchervertrauen 7/25 14:30 USA: BiP Q1/25 (3. Veröffentlichung) 14:30 USA: Chicago Fed Nat Activity Index 5/25 14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 5/25 (vorläufig) 14:30 USA: Privater Konsum Q1/25 (3. Veröffentlichung) 14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 5/25 (vorab) 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 5/25 SONSTIGE TERMINE DEU: Bundestag, Berlin + 09.00 abschließende Debatte und Abstimmung über die geplanten Sonderabschreibungen zur steuerlichen Entlastung von Unternehmen + 11.20 abschließende Debatte und Abstimmung über die Verlängerung der Mietpreisbremse weitere Themen: Abstimmung über Verlängerung des Bundeswehr-Einsatzes vor der libanesischen Küste (Unifil), Abstimmung über ein Gesetz zum beschleunigten Ausbau der Telekommunikationsnetze, Abstimmung über Fristverlängerung beim Ganztagsausbau u.a. DEU: Tech-Messe Decarbon Days 2025, Cottbus des zukünftigen Lausitz Science Park statt. Vor Ort treffen sich Start-ups, Vertreter aus Wirtschaft/Forschung und Politik. Gastgeber ist der EU-Abgeordnete Christian Ehler. Außerdem vor Ort: Brandenburgs Wirtschaftsminister Daniel Keller (SPD). 09:00 DEU: Kongress «Hydroverse Convention» zur Zukunft der Wasserstoffwirtschaft, Essen U.a. mit mehr als 50 Wasserstoff-Start-ups aus Europa; mehr 600 Teilnehmende Wirtschaft, Wissenschaft und Politik werden erwartet; u.a. mit Rede von NRW-Wirtschaftsministerin Mona Neubaur (Grüne) und OGE-Chef Thomas Hüwener 10:00 DEU: PK Creditreform: Insolvenzen in Deutschland, 1. Halbjahr 2025, Düsseldorf 10:45 DEU: Start des Anlagenaufbaus im BMW Group Montagewerk für Hochvoltbatterien mit Ministerpräsident Markus Söder (CSU), Irlbach 11:00 BEL: EU-Gipfel, Brüssel ---------------------------------------------------------------------------------------

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi