ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Beiersdorf auf 'Overweight' - Ziel 160 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Beiersdorf vor Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 160 Euro belassen. Celine Pannuti rechnet laut einem am Montag vorliegenden Ausblick mit einer relativ schwächer als bislang erwarteten Entwicklung der Consumer-Sparte. Gründe dafür seien ein zunehmender konjunktureller Gegenwind sowie schlechtere Geschäfte in den USA, schrieb sie./rob/edh/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.06.2025 / 20:09 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.06.2025 / 00:15 / BST

