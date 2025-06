Israel/Iran: Aktienmärkte in der Region stabilisieren sich nach Verlusten

TEL AVIV/DOHA/KAIRO/RIAD (dpa-AFX) - Die Aktienmärkte im Nahen und Mittleren Osten haben zum Wochenbeginn zugelegt. So ging es am Montag an der Börse in Qatar um 1,7 Prozent nach oben und an der Saudia Arabia Stock Exchange um 1,3 Prozent. Die Börse der Vereinigten Arabischen Emirate lag leicht im Plus. Die israelische Börse, die bereits am Sonntag nach deutlichen Anfangsverlusten etwas höher aus dem Handel gegangen war, legte weiter zu. Der Leitindex der ägyptischen Börse, der am Sonntag deutlich unter Druck geraten war, endet nur etwas höher.

Am Freitag und über das Wochenende waren die Aktienmärkte der Region wegen des Angriffs des israelischen Militärs auf Ziele im Iran und der darauf folgenden Eskalation der Auseinandersetzung überwiegend unter Druck geraten.

Die Kurserholung ging einher mit einer Beruhigung am Ölmarkt. Nach den deutlichen Preissprüngen vom Freitag hielten sich die Bewegungen am Montag in Grenzen. Zuletzt kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im August knapp 73,50 US-Dollar und damit etwas mehr als am Freitag./bek/he