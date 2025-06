Vietjet will 100 Airbus-Jets bestellen

LE BOURGET (dpa-AFX) - Der weltgrößte Flugzeugbauer Airbus hat am zweiten Tag der Paris Air Show einen weiteren Großauftrag an Land gezogen. Die vietnamesische Fluggesellschaft Vietjet unterzeichnete am Dienstag in Le Bourget einen Vorvertrag über 100 Mittelstreckenjets in der Langversion A321neo, wie der Dax-Konzern auf der Messe mitteilte. Der Auftrag könne noch um weitere 50 Maschinen wachsen, hieß es weiter.

Bereits zum Messestart am Montag hatte Airbus mit mehreren Großaufträgen gepunktet. Und Vietjet hatte erst Ende Mai 20 Airbus-Großraumjets vom Typ A330neo geordert.

Beim Airbus-Konkurrenten Boeing aus den USA blieb es auch am Dienstag zumindest bis zur Mittagszeit ruhig. Schon am Montag hatte er keine Flugzeugbestellungen gemeldet.

Der Hersteller muss nach Jahren der Krise einen weiteren herben Schlag verkraften: Vergangene Woche stürzte eine Boeing 787 von Air India mit 242 Menschen an Bord ab. Nur ein Passagier überlebte, und am Boden starben weitere Menschen./stw/jha/