DAX pendelt – Airbus dividendenstark

Der DAX zeigt sich zum Vormittag weitgehend unverändert und pendelt in einer engen Spanne, während in New York nach der jüngsten US-Notenbank-Protokollveröffentlichung leichte Kursgewinne beim S&P 500 aufkeimen . Anleger agieren zurückhaltend und sondieren das Marktumfeld.

Makroökonomischer Überblick

ZEW-Investorenvertrauen in Deutschland kletterte im Juni auf 47,5 Punkte und übertraf damit die Erwartungen deutlich – die stärkste Monatssteigerung seit April 2023 . KPMG European Economic Outlook prognostiziert für 2025 ein nahezu stagnierendes BIP (+0,1 %) und erwartet erst 2026 einen moderaten Aufschwung von 1,1 %.

Meistgehandelte Aktien – Fokus auf spannende Entwicklungen

1. Airbus (DE000TLS0232)

Aktie legt spürbar zu: Hintergrund ist das gestern präsentierte Business-Update aus Paris, in dem Airbus eine Ausweitung der Dividendenausschüttung auf bis zu 50 % des Jahresgewinns ankündigte – ein unerwarteter Schritt, der für erhöhtes Handelsvolumen sorgte.

2. MTU Aero Engines (DE000A0D9PT0)

Die Aktie stieg deutlich im Volumen an, nachdem MTU am Vortag seine Umsatzprognose für 2025 auf 8,6–8,8 Mrd. € anhob und die Gewinnmargenperpektive nach oben korrigierte. Die robuste Nachfrage beflügeln weiterhin das Kursbild.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit DAX® Bull UG5FWM 7,65 22718,653851 Punkte 32,36 Open End DAX®/X-DAX® Bear UG7AEP 3,4 23796,726685 Punkte 59,77 Open End DAX® Bull UG5FWU 6,97 22789,114891 Punkte 35,61 Open End DAX® Bear UG6Q38 9,31 24391,945996 Punkte 23,69 Open End Rheinmetall Bear UG6E36 9,49 1828,870113 EUR 18,36 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 18.06.2025; 09:55 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag Oracle Corp. Call UG5RXC 4,65 170,00 USD 3,03 18.03.2026 DAX® Call UG6LWN 1,32 25100,00 Punkte 30,23 15.08.2025 Novo Nordisk Call UG4F01 0,98 500,00 DKK 3,53 18.03.2026 Renk Group Call UG78VH 1,35 72,00 EUR 3,01 17.12.2025 DAX® Put UG6SQ3 13,08 24700,00 Punkte 16,64 11.07.2025

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 18.06.2025; 10:25 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit CTS Eventim Long UG3WZ5 6,58 81,61564 EUR 5 Open End NASDAQ 100 Long HD3216 7,74 17379,245122 Punkte 5 Open End DAX® Long UG6JXV 8,52 18750,671353 Punkte 5 Open End DAX® Long HD6QG9 18,14 17578,874777 Punkte 4 Open End Deutsche Pfandbriefbank Long HD2V70 5,13 4,047063 EUR 4 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 18.06.2025; 10:35 Uhr;

Weitere Hebelprodukte finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct im stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches UniCredit Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!