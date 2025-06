US-Leitzins bleibt unverändert

Die US-Notenbank "Federal Reserve" (Fed) lässt den Leitzins für den US-amerikanischen Wirtschaftsraum unverändert. Man habe beschlossen, die Zielspanne für den Leitzins, die sogenannte federal funds rate, bei 4,25 bis 4,5 Prozent beizubehalten, hieß es in einer Mitteilung der Fed. Diese Entscheidung war im Vorfeld von Experten erwartet worden.

Fed folgt den Forderungen von Trump nicht

Aktuelle Indikatoren deuteten darauf hin, dass die wirtschaftliche Aktivität weiterhin in solidem Tempo wachse, so die Begründung. Die Arbeitslosenquote bleibe niedrig, und die Bedingungen am Arbeitsmarkt seien nach wie vor stabil. Damit folgt die Fed nicht den Forderungen von US-Präsident Trump, der sich wiederholt für eine Zinssenkung ausgesprochen hatte.

Die Unsicherheit über die künftige Geldpolitik bleibt hoch. Vor allem die erratische Zollpolitik von Trump erschwert Prognosen. Hinzu kommt aktuell der Krieg zwischen Israel und dem Iran. Dieser wirkt sich auch auf die Ölpreise und damit auf die Inflation aus.

Das Fed-Komitee verfolgt nach eigenen Angaben das Ziel, auf lange Sicht eine maximale Beschäftigung und eine Inflationsrate von zwei Prozent zu erreichen.

Mit Material von dpa-afx