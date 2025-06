AKTIEN IM FOKUS: Tui wieder nah am Freitagstief - Reisebranche unter Druck

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kriege in der Ukraine und im Nahen Osten drängen Anleger weiter aus der Reisebranche. Der europäische Branchenindex gehörte am Donnerstag mit einem Abschlag von 1,2 Prozent erneut zu den schwächsten Indizes wegen der erhöhten Unsicherheit. Anleger fürchten, dass die Reisenachfrage beeinträchtigt werden könnte. Außerdem ist der Luftraum in der Region gesperrt.

In Deutschland zeigten sich die Sorgen besonders bei der Tui -Aktie, die am Donnerstag nochmals 1,3 Prozent verlor. Nach einer kurzen Erholung am Montag näherte sich der Kurs des Reiseveranstalters mit 6,24 Euro im Tagestief wieder dem Tief seit April, das die Aktien am vergangenen Freitag bei 6,22 Euro markiert hatten. Titel der Lufthansa gaben zuletzt mit 0,6 Prozent etwas weniger deutlich nach.

Den Tui-Aktien half es auch nicht, dass Analyst Nikolas Demeter vom Bankhaus Metzler zu Beginn der Woche die jüngsten Kursverluste als großteils unbegründet bezeichnete. Er hält die fundamentalen Geschäftsbedingungen weiterhin für robust. In den vom Krieg betroffenen Regionen sei der Reiseveranstalter kaum präsent, schrieb der Experte./tih/bek/jha/