IRW-News: Dr. Reuter Investor Relations: NurExone treibt Wachstumsstrategie in den USA voran mit Aufnahme in renommiertes ARMI HealthTech Hub Accelerator-Programm und veröffentlicht Unternehmens-Update

IRW-PRESS: Dr. Reuter Investor Relations: NurExone treibt Wachstumsstrategie in den USA voran mit Aufnahme in renommiertes ARMI HealthTech Hub Accelerator-Programm und veröffentlicht Unternehmens-Update

TORONTO und HAIFA, Israel, 20. Juni 2025 - NurExone Biologic Inc. (TSXV: NRX) (OTCQB: NRXBF) (FSE: J90) (NurExone oder das Unternehmen), ein Biotechnologieunternehmen, das exosomenbasierte Therapien für Verletzungen des zentralen Nervensystems entwickelt, gab heute bekannt, dass es in das Accelerator-Programm des HealthTech Hub (HTH) aufgenommen wurde. Der HTH hat seinen Sitz in Boston, Massachusetts - Heimat von über 1.000 Biotechnologieunternehmen (1) - und wird vom Advanced Regenerative Manufacturing Institute (ARMI) und seiner BioFabUSA-Initiative betrieben.

Die Aufnahme von NurExone in das angesehene HTH Accelerator-Programm wird das Unternehmen beim Ausbau seiner Aktivitäten auf dem US-Markt unterstützen - im Anschluss an die Gründung von Exo-top Inc. (Exo-TOP), einer hundertprozentigen US-Tochtergesellschaft des Unternehmens, die auf die GMP-konforme Exosomenproduktion für die klinische Entwicklung und den kommerziellen Ausbau spezialisiert ist.

Der HTH, gemeinsam geleitet von ARMI und Mass General Brigham, ist ein kompetitives Accelerator-Programm, das vom US-Gesundheitsministerium und dem israelischen Gesundheitsministerium unterstützt wird. Das HTH Accelerator-Programm wählt jedes Jahr eine begrenzte Anzahl innovativer Unternehmen aus, um ihnen zu helfen, die klinische Relevanz in den USA zu validieren, ihre Kommerzialisierungsstrategien zu stärken und bedeutende Kooperationen mit zentralen Akteuren im US-Gesundheitsmarkt aufzubauen. Das Programm wird vom HTH finanziert und ist für Teilnehmer kostenlos.

Dr. Lior Shaltiel, CEO von NurExone, kommentierte:

Das HTH Accelerator-Programm bietet genau die Art von Einblick und Guidance in die USA, die wir in dieser Wachstumsphase benötigen. Während wir Exo-TOP zur Herstellung klinisch hochwertiger Exosomen in den USA etablieren, wird uns das HTH helfen, unsere regulatorischen und Skalierungsstrategien zu schärfen und bedeutende kommerzielle Kooperationsmöglichkeiten zu verfolgen. Dies ist eine zeitgemäße und strategische Gelegenheit, unseren Kommerzialisierungspfad im größten Gesundheitsmarkt der Welt (2) zu beschleunigen.

Die Teilnahme von NurExone am HTH Accelerator-Programm soll die Sichtbarkeit des Unternehmens innerhalb des US-Marktes für regenerative Medizin erhöhen und seine Mission unterstützen, neuartige exosomenbasierte Therapeutika für Patienten mit ungedecktem medizinischem Bedarf bereitzustellen.

Genehmigung des Omnibus-Plans

Das Unternehmen freut sich bekannt zu geben, dass im Anschluss an seine Pressemitteilung vom 4. Juni 2025 auf der ordentlichen und außerordentlichen Hauptversammlung des Unternehmens am 18. Juni 2025 (die Versammlung) die unbefangenen Aktionäre den geänderten und neu gefassten Omnibus-Incentive-Plan (der Omnibus-Plan) genehmigt und ratifiziert haben. Eine Kopie des Omnibus-Plans ist im SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca verfügbar.

Der Omnibus-Plan ist ein Hybridplan, der Flexibilität bei der Gewährung aktienbasierter Anreize in Form von Aktienoptionen (Optionen), eingeschränkten Aktien (Restricted Shares) und Restricted Share Units (RSUs) bietet.

Es handelt sich um einen hybriden Vergütungsplan mit einem 10 % Rolling- und einem 10 % Fixed-Anteil, der den zuvor am 4. Juni 2024 von den Aktionären genehmigten Aktienoptionsplan (der Vorherige Plan) ersetzt und neu fasst. Der Vorherige Plan war ein reiner 20 %-Fixed-Plan, bei dem maximal 13.166.085 Stammaktien des Unternehmens (Stammaktien) zur Ausgabe vorgesehen waren, entsprechend 20 % der zum Wirksamkeitsdatum ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien.

Der Omnibus-Plan umfasst nun:

(i) eine 10 % Rolling-Komponente für Optionen, die 10 % der jeweils ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien des Unternehmens nicht überschreiten darf, und

(ii) eine 10 % Fixed-Komponente, die insgesamt bis zu 7.800.781 RSUs und Restricted Shares ermöglicht.

Zusätzlich wurde der Omnibus-Plan geändert, um die Anzahl der an Insider ausgebbaren Wertpapiere zu erhöhen. Der Vorherige Plan sah vor, dass - sofern nicht durch unbefangene Aktionäre genehmigt -

(i) die maximale Anzahl an Insider ausgebbaren Wertpapieren insgesamt 10 % der Unternehmenswertpapiere nicht überschreiten durfte und

(ii) in einem Zeitraum von zwölf Monaten ebenfalls nicht mehr als 10 % aller zu diesem Zeitpunkt ausgegebenen und ausstehenden Unternehmenswertpapiere an Insider ausgegeben werden durften.

Der neue Omnibus-Plan erlaubt nun:

(i) dass die maximal an Insider ausgebbaren Wertpapiere insgesamt 20 % der ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien des Unternehmens nicht überschreiten dürfen, und

(ii) dass in einem Zeitraum von zwölf Monaten - zusammen mit allen anderen aktienbasierten Vergütungsplänen des Unternehmens - maximal 20 % der ausgegebenen und ausstehenden Wertpapiere an Insider ausgegeben werden dürfen, berechnet jeweils zum Datum der jeweiligen Zuteilung oder Ausgabe.

RSU-Zuteilungen

Darüber hinaus gab das Unternehmen bekannt, dass es insgesamt 1.125.000 RSUs an bestimmte leitende Angestellte und Direktoren des Unternehmens gemäß den Bedingungen des Omnibus-Plans gewährt hat. Jede RSU wird am einjährigen Jahrestag des Zuteilungsdatums fällig und kann bei Fälligkeit in eine Stammaktie umgewandelt werden. Die RSUs und zugrunde liegenden Stammaktien unterliegen der sogenannten Exchange Hold Period (wie unter den Richtlinien der TSX Venture Exchange (TSXV) definiert).

Über NurExone

NurExone Biologic Inc. ist ein an TSXV, OTCQB und Frankfurt notiertes Biotech-Unternehmen, das sich auf die Entwicklung regenerativer, exosomenbasierter Therapien für Verletzungen des zentralen Nervensystems konzentriert. Das führende Produkt, ExoPTEN, hat in präklinischen Studien vielversprechende Ergebnisse zur klinischen Wirksamkeit bei akuten Rückenmarks- und Sehnervverletzungen gezeigt - beides milliardenschwere Märkte (i). Regulatorische Meilensteine wie die Orphan Drug Designation ebnen den Weg für klinische Studien in den USA und Europa. Kommerziell wird erwartet, dass das Unternehmen Lösungen für Unternehmen anbietet, die an hochwertigen Exosomen und minimalinvasiven, zielgerichteten Verabreichungssystemen für andere Indikationen interessiert sind. Zur Unterstützung seiner nordamerikanischen Aktivitäten und Wachstumsstrategie hat NurExone die US-Tochter Exo-Top Inc. gegründet.

Für weitere Informationen und ein kurzes Interview besuchen Sie bitte www.nurexone.com oder folgen Sie NurExone auf LinkedIn, Twitter, Facebook oder YouTube.

Kontaktinformationen:

Dr. Lior Shaltiel

Chief Executive Officer und Director

Telefon: +972-52-4803034

E-Mail: info@nurexone.com

Dr. Eva Reuter

Investor Relations - Deutschland

Telefon: +49-69-1532-5857

E-Mail: e.reuter@dr-reuter.eu

Allele Capital Partners

Investor Relations - USA

Telefon: +1 978-857-5075

E-Mail: aeriksen@allelecapital.com

Fußnoten

(1) MassBio Industry Snapshot 2023

(2) IQVIA Institute: The Global Use of Medicines 2023

(i) Spinal cord injury , Glaucoma

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, die die aktuellen Erwartungen und Prognosen des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ergebnisse widerspiegeln. Soweit möglich, wurden Wörter wie kann, wird, sollte, könnte, erwarten, planen, beabsichtigen, annehmen, glauben, schätzen, vorhersagen oder potenziell oder die Verneinung oder andere Abwandlungen dieser Wörter oder ähnliche Begriffe oder Ausdrücke verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu kennzeichnen. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten unter anderem Aussagen in Bezug auf: die Aufnahme des Unternehmens in das angesehene HTH Accelerator-Programm wird die Expansion des Unternehmens auf dem US-Markt unterstützen; die Teilnahme des Unternehmens am HTH Accelerator-Programm wird voraussichtlich seine Sichtbarkeit im US-Ökosystem der regenerativen Medizin erhöhen und seine hier beschriebene Mission unterstützen; jede RSU wird in eine Stammaktie umgewandelt; und die NurExone-Plattformtechnologie bietet neuartige Lösungen für Pharmaunternehmen, die an minimalinvasiver, zielgerichteter Wirkstoffverabreichung für andere Indikationen interessiert sind, einschließlich der Wiederherstellung der Sehnervfunktion und der allgemeinen Augengesundheit.

Diese Aussagen spiegeln die derzeitigen Überzeugungen des Managements wider und basieren auf Informationen, die dem Management zum Zeitpunkt dieser Mitteilung zur Verfügung stehen. Bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung haben wir mehrere wesentliche Annahmen getroffen, darunter: die Aufnahme des Unternehmens in das angesehene HTH Accelerator-Programm wird es ermöglichen, die Expansion des Unternehmens auf dem US-Markt zu unterstützen; die Teilnahme des Unternehmens am HTH Accelerator-Programm wird dem Unternehmen die Möglichkeit geben, seine Sichtbarkeit im US-Ökosystem der regenerativen Medizin zu erhöhen und seine hier beschriebene Mission zu unterstützen; jede RSU wird in eine Stammaktie umgewandelt; und die NurExone-Plattformtechnologie bietet neuartige Lösungen für Pharmaunternehmen, die an minimalinvasiver, zielgerichteter Wirkstoffverabreichung für andere Indikationen interessiert sind, einschließlich der Wiederherstellung der Sehnervfunktion und der allgemeinen Augengesundheit.

Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten erhebliche Risiken, Unsicherheiten und Annahmen. Viele Faktoren könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken und Unsicherheiten zählen unter anderem Risiken in Bezug auf: die frühe Entwicklungsphase des Unternehmens; das bisherige Fehlen von Einnahmen; behördliche Regulierungen; die Marktakzeptanz seiner Produkte; schnellen technologischen Wandel; Abhängigkeit von Schlüsselpersonal; Abhängigkeit von strategischen Partnern des Unternehmens; die Tatsache, dass präklinische Arzneimittelentwicklung unsicher ist und die Arzneimittelkandidaten des Unternehmens möglicherweise nie klinische Studien erreichen; die Tatsache, dass Ergebnisse präklinischer Studien und Frühphasenstudien möglicherweise nicht auf spätere klinische Studien übertragbar sind; den unsicheren Ausgang, die Kosten und den Zeitrahmen von Produktentwicklungsaktivitäten, präklinischen Studien und klinischen Studien des Unternehmens; den unsicheren klinischen Entwicklungsprozess, einschließlich des Risikos, dass klinische Studien möglicherweise nicht effektiv konzipiert sind oder keine positiven Ergebnisse liefern; die Unfähigkeit, regulatorische Genehmigungen für die Arzneimittelkandidaten des Unternehmens zu erhalten oder aufrechtzuerhalten; die Einführung konkurrierender Arzneimittel, die sicherer, wirksamer, kostengünstiger oder anderweitig überlegen sind; die Verzögerung, Beeinträchtigung oder das Auftreten unvorhergesehener Probleme bei der Initiierung, Durchführung und dem Abschluss präklinischer Studien und klinischer Studien; die Unfähigkeit, ausreichende Finanzmittel zu beschaffen; die Unfähigkeit, geistige Eigentumsrechte für die Arzneimittelkandidaten des Unternehmens zu erlangen oder aufrechtzuerhalten; Risiken, dass das geistige Eigentum und die Technologie des Unternehmens nicht die beabsichtigte Wirkung auf das Unternehmen und/oder sein Geschäft haben; die Unfähigkeit des Unternehmens, seine präklinischen Studien durchzuführen und die darin beschriebenen Vorteile zu realisieren; die Unfähigkeit des Unternehmens, die Vorteile von Exosomen zu realisieren; die Unfähigkeit des Unternehmens, Exosomen für eine Vielzahl von Anwendungen zu produzieren und/oder bereitzustellen; die Unfähigkeit, die Produkte des Unternehmens zur Patientenbehandlung einzusetzen; eine nicht ausreichende Akzeptanz in der Branche und/oder bei Zelltherapieanwendungen; die Unfähigkeit des Unternehmens, seine beabsichtigten zukünftigen Pläne und Erwartungen umzusetzen; eine nicht steigende klinische Nachfrage nach innovativen Behandlungen bei Rückenmark-, Sehnerv- und/oder anderen Indikationen; die Unfähigkeit des Unternehmens, das beschriebene Potenzial von exosomenbeladenen Medikamenten zur Regeneration oder Reparatur geschädigter Nerven zu realisieren; die Unfähigkeit des Unternehmens, sein anhaltendes Engagement für den Einsatz seiner ExoTherapy-Plattform zur Weiterentwicklung der regenerativen Medizin und/oder Zelltherapie umzusetzen; die Unfähigkeit des Unternehmens, weitere Studien durchzuführen; das Ausbleiben notwendiger behördlicher Zulassungen; das Ausbleiben klinischer und/oder kommerzieller Durchbrüche in der regenerativen Medizin; die Unfähigkeit des Unternehmens, seine Präsenz in Schlüsselbereichen zu stärken; die NurExone-Plattformtechnologie bietet keine neuartigen Lösungen für Pharmaunternehmen, die an minimalinvasiver, zielgerichteter Wirkstoffverabreichung für andere Indikationen interessiert sind; das Unternehmen wird seine zukünftigen Entwicklungspläne, operativen Initiativen und strategischen Ziele nicht realisieren; das Unternehmen wird seine therapeutischen Programme und klinischen Meilensteine nicht vorantreiben; das Unternehmen wird keine regulatorischen Behörden einbeziehen; die Aufnahme des Unternehmens in das angesehene HTH Accelerator-Programm wird die Expansion in den US-Markt nicht unterstützen; die Teilnahme am HTH Accelerator-Programm wird die Sichtbarkeit des Unternehmens im US-Ökosystem der regenerativen Medizin nicht erhöhen und nicht seine hier beschriebene Mission unterstützen; jede RSU wird nicht in eine Stammaktie umgewandelt; sowie die unter der Überschrift Risikofaktoren auf den Seiten 44 bis 51 im Jahresinformationsblatt des Unternehmens vom 27. August 2024 erörterten Risiken, eine Kopie davon ist im SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca verfügbar.

Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und die Leser sollten sich nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für angemessen hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht zusichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Weder die TSXV noch ihr Regulation Services Provider (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSXV definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Mitteilung.

Für die Übersetzung der Pressemeldung wird keine Haftung übernommen. Sie können die englische Pressemeldung hier abrufen: https://money.tmx.com/quote/NRX/news/8924938124749952/NurExone_Advances_US_Growth_Strategy_with_Acceptance_into_Prestigious_ARMI_HealthTech_Hub_Accelerator_and_Provides_Corporate_Update

