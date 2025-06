ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Erholung - Nahost-Krieg bleibt im Fokus

FRANKFURT (dpa-AFX) - Am Ende einer bislang schwachen Woche hat sich der deutsche Aktienmarkt erholt. Die wichtigsten Indizes legten am Freitag deutlich zu. Der Krieg zwischen Israel und Iran bleibt aber das bestimmende Thema an den Börsen.

Der Leitindex Dax gewann im frühen Handel 1,1 Prozent auf 23.304 Punkte. Damit setzt er sich wieder von seiner 50-Tage-Durchschnittslinie sowie der Marke von 23.000 Punkten ab, an die er tags zuvor fast zurückgefallen war. Das Börsenbarometer steuert auf ein Wochenminus von knapp einem Prozent zu.

Der MDax der mittelgroßen Werte lag am Freitag mit 1,2 Prozent im Plus bei 29.457 Punkten. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg ähnlich stark.

Die Anleger schauen gespannt nach Genf. Dort wollen die Außenminister von Deutschland, Frankreich und Großbritannien mit ihrem Kollegen aus Teheran über das iranische Atomprogramm verhandeln. Vor dem Hintergrund eines möglichen Eingreifens der USA an der Seite Israels in den Krieg mit dem Iran ist es ein Ziel der europäischen Minister, den Iran zum Einlenken bei seinen Atomvorhaben zu bewegen.

Der unmittelbare Kriegseintritt der USA scheint derweil nicht mehr ganz so wahrscheinlich. Das Weiße Haus sieht immer noch "beträchtliche Chance" für Verhandlungen mit dem Iran. US-Präsident Donald Trump will laut seiner Sprecherin die Entwicklung abwarten und innerhalb der nächsten zwei Wochen über einen möglichen militärischen Schritt entscheiden.

Mit Trumps Ankündigung steige bei den Anlegern wieder die Hoffnung auf eine Verhandlungslösung, schrieb Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Handelshaus Robomarkets. Keiner wisse allerdings, ob sich der wankelmütige Präsident an diese selbst gesetzte Deadline halten. Berechenbar blieben damit weiterhin nur die Unberechenbarkeit und Krisen blieben offensichtlich derzeit der Normalzustand an der Börse, fuhr der Experte fort. Anleger nähmen einmal mehr sehr viel Unsicherheit mit ins Wochenende.

Im Dax notierten alle Aktien im Plus. Unter den größten Gewinnern erholten sich die zuletzt gebeutelten Papiere des Online-Händlers Zalando und des Chipherstellers Infineon um jeweils fast zwei Prozent.

An der MDax-Spitze zogen die Anteilsscheine des Reisekonzerns Tui um gut fünf Prozent an und profitierten damit von der doppelten Hochstufung der Papiere durch die britische Investmentbank Barclays. Auch auf Basis seiner unterdurchschnittlichen Schätzungen seien Tui-Aktien nicht teuer, schrieb Analyst Andrew Lobbenberg. Auf Basis der Summe aller Teile seien sie sogar sehr günstig.

Der Elektrolysespezialist Thyssenkrupp Nucera übernimmt wesentliche Technologie-Teile vom kriselnden dänischen Unternehmen Green Hydrogen Systems . Mit der modularen Hochdruck-Elektrolyse-Technik der Dänen will Thyssenkrupp Nucera das eigene Portfolio sogenannter grüner Wasserstofftechnologie ausbauen. Für die Aktien des deutschen Elektrolysespezialisten ging es im Nebenwerteindex SDax um 2,3 Prozent nach oben.

Die Papiere von Thyssenkrupp , dem Mutterkonzern von Thyssenkrupp Nucera, stiegen im MDax um 3,4 Prozent. Ein Händler verwies als Stütze auf Berichte zur U-Boot-Sparte Thyssenkrupp Marine Systems, für die derzeit ein Börsengang ausgelotet wird. Die "Börsenzeitung" schrieb über den mit Rüstungsfantasie versehenen Geschäftsbereich, dass vier Banken für dessen Ausgliederung beauftragt worden seien. An diesem Freitag tage dazu der Aufsichtsrat, hieß es in dem Bericht weiter./la/stk