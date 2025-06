Thyssenkrupp hält an Öko-Stahlwerken fest

Düsseldorf (Reuters) - Der Industriekonzern Thyssenkrupp will seine Pläne zum Umbau auf eine klimafreundliche Stahlproduktion weiter vorantreiben.

"Wir halten an unserem Plan fest, in Duisburg die erste Direktreduktionsanlage fertigzustellen – als klares Bekenntnis zur Dekarbonisierung der Industrie, zum Standort Deutschland und zum Klimaschutz", teilte das Unternehmen am Freitag mit. Der Konkurrent ArcelorMittal hatte am Donnerstag seine milliardenschweren Pläne für den Umbau zu einer klimaschonenden Produktion in den Werken Bremen und Eisenhüttenstadt für beendet erklärt. Er begründete dies mit der angespannten Marktsituation und der fehlenden Wirtschaftlichkeit einer CO2-reduzierten Stahlproduktion.

