HENSOLDT - Gut gelaufen – Teilgewinne realisieren?

Technische Analyse ist nicht nur bestens geeignet, um die Anlaufziele auf der Oberseite abzustecken, sondern auch um Risiken zu kontrollieren und ein aktives Money Management zu betreiben. Ein gutes Beispiel für diese Vorgehensweise stellt derzeit die Hensoldt-Aktie dar. Schließlich ist der Defence-Titel mit einem Kursplus von über 170 % allein in diesem Jahr extrem gut gelaufen. Da zudem unser Kursziel „dreistellige Notierungen“ aus der letzten Analyse sehr schnell abgearbeitet wurde, können sich Anlegerinnen und Anleger durchaus etwas defensiver aufstellen. Die jüngsten Tiefpunkte bei 90 EUR markieren eine erste Haltezone. Charttechnisch wesentlich wichtiger ist allerdings der Auffangbereich bei rund 80 EUR. Auf diesem Niveau fallen die Glättungslinie der letzten 38 Wochen (akt. bei 83,67 EUR) mit dem unteren Bollinger Band (akt. bei 83,40 EUR) sowie den alten Ausbruchsmarken bei gut 80 EUR zusammen (siehe Chart). Per Saldo entsteht hier also eine absolute Schlüsselunterstützungszone, welche es zukünftig zu berücksichtigen gilt – nicht zuletzt bei der Auswahl von Discount-Zertifikaten. Solange die angeführte Kernunterstützung nicht unterschritten wird, bieten diese trotz Puffer von über 25 % immer noch deutlich zweistellige Renditen.

HENSOLDT (Daily)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart HENSOLDT

Quelle: LSEG, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.