IRW-News: Giant Mining Corp.: RE-Distribution: Giant Mining leitet die nächste Explorationsphase auf dem Projekt Majuba Hill ein, um die auf Grundlage hochgradiger Kupferfunde sowie der durch die KI von ExploreTech ermittelten geophysikalischen Ergebnisse aus den Jahren 2024/2025

VANCOUVER, BC - 20. Juni 2025 / IRW-Press / Giant Mining Corp. (CSE: BFG | OTC: BFGFF | FWB: YW5 | CSE: BFG.WT.A | CSE: BFG.WT.B) (Giant Mining oder das Unternehmen) freut sich, die Erweiterung seines grundlegenden Explorationsprogramms auf dem Porphyr-Kupfer-Silber-Gold-Projekt Majuba Hill (Majuba Hill) in Pershing County (Nevada) bekannt zu geben. Diese Entscheidung gründet auf den ermutigenden hochgradigen Kupferergebnissen, die im Rahmen der Kernbohrkampagne 2024/2025 des Unternehmens ermittelt wurden.

Die jüngsten Bohrungen haben das Vorkommen einer bedeutenden hochgradigen Kupfermineralisierung bestätigt, wobei die Kernbohrlöcher MHB-30 und MHB-32 besonders vielversprechende Abschnitte enthielten. Diese Ergebnisse haben das Unternehmen in Verbindung mit detaillierten geologischen Studien der porphyrischen magmatischen hydrothermalen Brekzien und der KI-gestützten geophysikalischen Modellierung durch ExploreTech dazu veranlasst, seine Explorationsinitiativen bei Majuba Hill zu forcieren und zu erweitern.

David Greenway, CEO von Giant Mining, sagt dazu: Im Jahr 2025 haben wir auf Majuba Hill unser bisher ehrgeizigstes und aus technischer Sicht fortschrittlichstes Bohrprogramm durchgeführt. Die Beständigkeit und Vorhersagbarkeit der Ergebnisse unserer gezielten Bohrkampagnen haben das technische Team in seiner Überzeugung bestärkt, die Weiterentwicklung von Majuba zur nächsten bedeutenden Kupferentdeckung in Nevada voranzutreiben, denn sie bieten das Potenzial, eine zukünftige Mineralressourcenschätzung zu unterstützen.

Die Analyseergebnisse von Phase 1 im Jahr 2025 stehen zwar noch aus, doch die Sichtung der Bohrkerne und die detaillierte Analyse des Bohrkernmaterials aus dem Jahr 2024 haben allerdings bereits eine solide Grundlage für die Planung der Phase 2 im dritten oder vierten Quartal 2025 geschaffen.

Beide Bohrlöcher durchteuften eine hochgradige Kupfermineralisierung innerhalb von porphyrischen Turmalin-Matrix-Brekzienzonen (siehe Tabelle 1), was das Potenzial für ein robustes mineralisiertes System in der Tiefe und in seitlicher Ausdehnung im gesamten Projektgebiet unterstreicht.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80081/2025_06_20BFGNRLaunchNextPhaseGeophysic_DE_Prcom.001.png

Abbildung 1: 3D-Modell von Majuba Hill mit den Standorten der Bohrungen 2025 und einer Zusammenfassung der Ergebnisse von MHB-36. Das kleinere Bild zeigt die porphyrische Brekzienzone.

KI-gestützte IP-/Resistivitätswerte und hydrothermal-magmatische Brekzien

Giant Mining hat umfangreiche Datensätze von geologischen und geophysikalischen Arbeiten an der Oberfläche auf Majuba Hill zusammengestellt, die nun vollständig in ein von ExploreTech entwickeltes KI-gestütztes Modellierungssystem integriert wurden. Aufbauend auf dem Erfolg dieses Ansatzes leitet das Unternehmen nun die Phase-2-Bewertung ein, bei der fortschrittliche durch maschinelles Lernen gewonnene Erkenntnisse mit einem gezielten Brekzienkartierungs- und Probenahmeprogramm vor Ort im Northern Zone Breccia Corridor (siehe Abbildung 2) kombiniert werden.

In der Northern Zone lagern porphyrische, magmatisch-hydrothermale Brekzien, die viele der gleichen geologischen Merkmale aufweisen, wie sie bei den Bohrkampagnen 2024 und 2025 des Unternehmens angetroffen wurden. Historische geochemische Oberflächendaten aus diesem Gebiet lassen weitläufige Anomalien von Kupfer, Silber, Molybdän und Zinn erkennen, was das Potenzial dieses Gebiets als vorrangiges Explorationsziel weiter erhöht (siehe Abbildung 3).

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80081/2025_06_20BFGNRLaunchNextPhaseGeophysic_DE_Prcom.002.jpeg

Abbildung 2: Projekt Majuba Hill mit den von ExploreTech abgegrenzten Gebieten über einer Karte der Resistivitätsdaten in 400 bis 600 Meter Tiefe.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80081/2025_06_20BFGNRLaunchNextPhaseGeophysic_DE_Prcom.003.jpeg

Abbildung 3: Projekt Majuba Hill mit den von ExploreTech abgegrenzten Gebieten über einer Karte der historischen oberirdischen Kupfer-im-Boden- und geochemischen Gesteinsproben.

Hochgradige Kupfermineralisierung in den Bohrungen 2024/2025 durchteuft

Im Laufe von 2024 und 2025 wurden sieben Kernbohrlöcher (MHB-30 bis MHB-36) über insgesamt 7.370,5 Fuß (2.246,53 Meter) niedergebracht. Damit beläuft sich der Gesamtumfang der Bohrungen auf dem Projekt Majuba Hill nun auf 89.395 Fuß (27.247,5 Meter), wodurch das geologische Modell deutlich verfeinert werden konnte und das Unternehmen ein besseres Verständnis des Mineralisierungssystems erlangen konnte.

Das vorrangige Ziel des Kernbohrprogramms 2024/2025 war es, Stepout-Bohrungen in den bekannten kupferhaltigen Zonen durchzuführen, um die Ausmaße der Mineralisierung zu erweitern und das Projekt in Richtung der Fertigstellung einer ersten Mineralressourcenschätzung voranzutreiben.

Zu den wichtigsten Ergebnissen gehören:

Bohrloch MHB-30

Kernbohrloch MHB-30, das am 24. September 2024 bekannt gegeben wurde, durchteufte eine hochgradige Kupfermineralisierung innerhalb magmatisch-hydrothermaler kupferhaltiger Brekzienzonen. Die Analyseergebnisse dieser Durchörterung lieferten die folgenden bedeutenden Abschnitte:

- 218,0 Fuß mit 1,35 % Cu und 73,4 g/t Ag von 0 bis 218 Fuß (0-66,4 m), einschließlich

- 74,0 Fuß (22,6 Meter) mit 2,6 % Cu und 30,1 g/t Ag

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80081/2025_06_20BFGNRLaunchNextPhaseGeophysic_DE_Prcom.004.png

Abbildung 4: MHB-30/182 Fuß (55 m) mit 4,46 % Cu und 49 g/t Ag mit Azurit, Malachit und Chrysokoll (3a). Eingesprengter Chalkopyrit und Bornit in intrusivem Rhyolith (3b).

Tabelle 1: Bedeutende Abschnitte aus MHB-32 der bisher gemeldeten Analyseergebnisse. (*Wahre Mächtigkeiten sind unbekannt.)

Bohrloch Abschnitt Cu% Ag ppm Von ft Bis ft Bedeutende Kupferabschnitte*

Fuß (ft)

MHB-30 218,0 1,35 73,40 0 218,0 218 ft mit 1,35 % Cu von 0 bis 218 ft

einschließlich 74,0 2,6 213,91 140 214,0 74 ft mit 2,6 % Cu von 140 bis 214 feet

MHB-31 115,0 0,10 3,00 769 884,0 115 ft mit 0,1 % Cu von 769 bis 884 feet

MHB-32 Gesamtes Bohrloch 889,5 0,16 9,24 0 889,5 889,5 ft mit 0,16 % Cu von 0 bis 889,5 ft

Bedeutender 379,5 0,33 16,97 510 889,5 379,5 ft mit 0,33 % Cu von 510 bis 889,5 ft

Abschnitt

einschließlich 85,0 0,64 50,89 510 595,0 85 ft mit 0,64 % Cu von 510 bis 595 ft

sowie 169,5 0,41 9,51 720,0 889,5 169,5 ft mit 0,41 % Cu von 720 bis 889,5 ft

einschließlich

mit 40,0 1,36 13,33 780 820,0 40 ft mit 1,36 % Cu von 780 bis 820 ft

mit 10,0 4,36 35,65 805 815,0 10 ft mit 4,36 % Cu von 805 bis 815 ft

Bohrloch MHB-32

MHB-32 durchteufte zwei bedeutende Zonen mit einer Kupfermineralisierung innerhalb eines breiten Abschnitts von 379,5 Fuß (115,7 m) mit einem Gehalt von 0,33 % Cu und 16,97 ppm Ag, von 510 bis 889,5 Fuß (155,5 bis 271,1 m).

- 85 Fuß (25,9 m) mit 0,64 % Cu und 50,89 ppm Ag ab 510 bis 595 Fuß (155,5 bis 181,4 m)

- 169,5 Fuß (51,7 m) mit 0,41 % Cu und 9,51 ppm Ag ab 720 bis 889,5 Fuß (219,5 bis 271,1 m), darunter: 40 Fuß (12,2 m) mit 1,36 % Cu und 13,33 ppm Ag von 780 bis 820 Fuß (237,7 bis 249,9 m), einschließlich: 10 Fuß (3,0 m) mit 4,36 % Cu und 35,65 ppm Ag von 805 bis 815 Fuß (245,4 bis 248,4 m)

Kernbohrloch MHB-32 wurde bis in eine Gesamttiefe von 889,5 Fuß (271,1 Meter) niedergebracht. Das Bohrloch durchteufte kupferhaltige magmatisch-hydrothermale Brekzien mit sekundären Kupfermineralen, einschließlich Azurit, Malachit und Chalkosin. Diese gingen in stark oxidierte Kupfersulfide über, zusammen mit primärem, nicht oxidiertem Chalkopyrit in der Nähe des Bodens des Bohrlochs.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80081/2025_06_20BFGNRLaunchNextPhaseGeophysic_DE_Prcom.005.png

Abbildung 5: MHB-32 - Azurit, Malachit, Chalkosin in magmatisch-hydrothermaler Brekzie bei 527 bis 537 Fuß (160-163 m).

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80081/2025_06_20BFGNRLaunchNextPhaseGeophysic_DE_Prcom.006.jpeg

Abbildung 6: MHB-32 - Intrusive Klasten mit Chalkopyrit in schwarzer Turmalin-Brekzienmatrix bei 810 Fuß (246,89 m) in Rot umrandet.

Bohrloch MHB 36 - Eine KI-gestützte Stepout-Entdeckung oder potenzielle Erweiterung der Lagerstätte

Aufgrund der Durchteufung der durch Modellierung prognostizierten Sulfide wurde das Bohrloch bis zu 1.100 Fuß (335,28 Meter) niedergebracht. MHB-36 durchteufte eine verstreute und in Erzgängen eingelagerte Chalkopyritmineralisierung innerhalb porphyrischer magmatisch hydrothermaler Brekzien, beginnend ab einer Bohrlochtiefe von 650 Fuß (198 Meter). Eine Mineralisierung wurde unregelmäßig über 905 Fuß (274,32 Meter) hinaus beobachtet, was die Genauigkeit der Vorhersage durch ExploreTechs KI bestätigt.

Zu den wichtigsten Eigenschaften von Majuba Hill gehören:

Standort: Nevada, USA - eine weltweit führende Bergbauregion, die in der jährlichen

Umfrage des Fraser-Instituts über Bergbauunternehmen im Jahr 2022 auf Platz 1

steht.

Projektfläche: 9.684 Acres

Infrastruktur: Das Konzessionsgebiet Majuba Hill liegt 113 Kilometer (70 Meilen) auf dem

Straßenweg südwestlich von Winnemucca (Nevada) und 251 km (156 Meilen)

nordöstlich von Reno. Die Zufahrt erfolgt über gut ausgebaute Landstraßen von

der Ausfahrt Imlay, Nevada, auf der U.S. Interstate 80 und dann 23 Meilen in

westlicher Richtung. Menschen, Straßen, Strom und Wasser sind die

grundlegenden Elemente bei der Bewertung der Infrastruktur, und Majuba Hill

verfügt bereits über eine solide infrastrukturelle Grundlage für den Bau

einer großen Anlage, was im Vergleich zu abgelegeneren Projekten erhebliche

Einsparungen

ermöglicht.

Geschichte: Ehemaliger Produktionsbetrieb

Bohrungen: Bohrungen über bislang etwa 89.395 Fuß. Ungefährer Neuwert dieser Bohrungen

von 12,1 Millionen US$ unter Anwendung aktueller

Kosten.

Mineralisierung: Das Projekt weist Anzeichen auf einen potenziell großen Cu-Ag +/-

Au-Mineralisierungskörper auf, der viele Gemeinsamkeiten mit großen

Porphyr-Kupfer-, Silber- und Goldprojekten

aufweist.

Erweiterungsmöglichkeiten: Die IP-Vermessung, Tiefbohrungen und Stepout-Bohrungen deuten auf bedeutendes

Erweiterungspotenzial hin, wobei die Mineralisierung in alle Richtungen offen

ist.

Vollständig finanziert: Finanzierung für nächste Bohrphase in Majuba Hill ist gesichert

Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle (QA/QC) und Produktkette

Das Unternehmen wendet auf dem Projekt Majuba Hill ein QA/QC-Programm an, das den besten Praktiken der Branche entspricht. Die Proben werden in Stoffbeuteln verpackt und vom gesicherten Lagerhaus von Giant Mining zur Probenaufbereitungsanlage von ALS Labs in Elko (Nevada) transportiert. Dann transportiert ALS Labs die aufbereiteten Probenpulver zu seinem Analyselabor in North Vancouver, B.C.

Die Bohrkernproben werden der Länge nach in zwei Hälften zersägt; eine Hälfte wird in einen mit Etikett versehenen Stoffprobenbeutel gepackt. Alle Proben werden auf ihren Gehalt an Kupfer, Gold, Silber und 33 weiteren Elementen untersucht. Gold wird nach dem bei ALS Labs angewendeten Au-AA23-Verfahren ermittelt; eine eingewogene Teilprobe (30 Gramm) wird dabei einer Flammprobe mit abschließender Atomabsorption unterzogen. Kupfer, Silber sowie die übrigen 31 Elemente werden nach der von ALS Labs angewendeten ME-ICP61-Methode bestimmt; es handelt sich dabei um einen Aufschluss aus vier Säuren mit anschließender induktiv gekoppelter Plasma-Atomemissions-Spektroskopie (ICPAES). Rund 5 % der übergebenen Proben sind Duplikate von Bohrkernen und Mahlproben von standardmäßigen Kupfer-Gold-Porphyr-Referenzmaterialien. Die restlichen Probenpulver (Pulpen) werden von ALS Labs abgeholt.

Qualifizierter Sachverständiger

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von E.L. Buster Hunsaker III, CPG 8137, einem nicht unabhängigen beratenden Geologen überprüft und genehmigt. Er ist ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der kanadischen Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43- 101).

Über Giant Mining Corp.

Das Hauptaugenmerk von Giant Mining ist auf die Identifizierung, den Erwerb und den Ausbau von in einem fortgeschrittenen Explorationsstadium befindlichen Kupfer- und Kupfer-Silber-Gold-Projekten gerichtet, um der zunehmenden weltweiten Nachfrage nach kritischen Metallen zu begegnen. Diese Nachfrage wird durch Initiativen wie den Green New Deal in den Vereinigten Staaten und ähnliche Programme mit Klimaschwerpunkt weltweit angeheizt, da sie erhebliche Mengen an Kupfer, Silber und Gold für Elektrofahrzeuge, erneuerbare Energieinfrastruktureinrichtungen und die Modernisierung sauberer und erschwinglicher Energiesysteme erfordern.

Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens ist der Kupfer-Silber-Gold-Distrikt Majuba Hill, der 156 Meilen (251 km) von Reno (Nevada) entfernt liegt. Majuba Hill befindet sich in einer bergbaufreundlichen Rechtsprechung mit vorteilhaften Vorschriften und hat das Potenzial, eine der nächsten großen Kupferlagerstätten zu werden, die für die Deckung des steigenden Bedarfs an diesem roten Metall entscheidend ist.

Die Canadian Securities Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Market Regulator bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

