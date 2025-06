ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Ziel für SAP auf 290 Euro - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für SAP von 300 auf 290 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die erwarteten Gewinnmitnahmen nach den Cashflow-Signalen von der Sapphire-Messe seien inzwischen erfolgt, auch wenn sie vielleicht mehr mit Index-Positionierungen zu tun gehabt hätten, schrieb Charles Brennan in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Er blies nun zum Einstieg. Die anstehenden Ergebnisse sollten die Anleger daran erinnern, dass die Walldorfer die langlebigste Wachstumsstory der Branche böten./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2025 / 06:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.06.2025 / 06:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

