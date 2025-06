Dax steuert nach De-Eskalation erneut auf 24.000er-Marke zu

Der Dax springt nach der ausgerufenen Waffenruhe zwischen Israel und Iran vom späten Montagabend am Dienstagvormittag um über 400 Punkte nach oben und hakt das Thema Nahost-Konflikt damit ab.

Aber: In Anbetracht der geopolitischen Situation im Nahen Osten gib es aktuell ein erhöhtes "Headline Risk" an den Finanzmärkten - jede Schlagzeile im Konflikt zwischen Israel und dem Iran hat das Potenzial, größere Bewegungen in die eine oder andere Richtung auszulösen.