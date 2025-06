DAX® - Freudensprung nach oben?

Nach zwei Verlustwochen in Folge und den geopolitischen Nachrichten vom Wochenende ist der DAX® recht ordentlich in die neue Handelswoche gestartet. Auffällig sind die kleinen Kerzenkörper der letzten drei Wochen. So haben die deutschen Standardwerte zuletzt eine ganze Batterie an Kerzen mit geringer Differenz zwischen Eröffnungs- und Schlusskurs ausgeprägt. Auch wenn es zuletzt eher nach unten ging, sucht das Aktienbarometer derzeit also nach einer klaren Orientierungshilfe. Charttechnisch kommt hinzu, dass der DAX® zwischen der bekannten Schlüsselzone bei 23.400/23.300 Punkten und der 50-Tages-Linie (akt. bei 23.099 Punkten) eingekeilt ist. Eine Verletzung dieser Leitplanken dürfte den nächsten Bewegungsimpuls nach sich ziehen. Auf der Unterseite definiert die Aufwärtskurslücke von Anfang Mai bei 22.765/22.607 Punkten einen weiteren nennenswerten Rückzugsbereich. Heute dürfte der DAX® allerdings mit einem Freudensprung in den Handel starten. Das zu erwartende Aufwärtsgap sollte dabei mit der Rückeroberung der Schlüsselzone bei 23.300/23.400 Punkten einhergehen – nicht das schlechteste Signal!

DAX® (Daily)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: LSEG, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.