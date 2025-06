Dax springt nach oben - Erleichterung über Waffenruhe

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Die von US-Präsident Donald Trump verkündete Waffenruhe zwischen Israel und dem Iran stimmt Dax-Anleger wieder risikofreudiger.

Der deutsche Leitindex sprang zur Eröffnung um 1,8 Prozent nach oben auf 23.688 Punkte. "Die Rückkehr in Aktien wird getrieben durch die Hoffnung auf ein dauerhaftes Ruhen der Waffen im Nahen Osten", sagte Jochen Stanzl, Analyst beim Broker CMC Markets. Auch am Ölmarkt baue sich die Risikoprämie wieder ab, so dass ein Rückgang der Preise für die Ölsorte WTI unter 60 Dollar denkbar sei.

Bei den Einzelwerten gehörten Reisewerte zu den größten Gewinnern. Die Titel von Reisekonzern Tui verteuerten sich um bis zu acht Prozent, Lufthansa-Aktien zogen um sechs Prozent an. Auf den Verkaufszetteln standen dagegen Rüstungswerte. Rheinmetall, Hensoldt und Renk verbilligten sich jeweils um rund vier Prozent.

