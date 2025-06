IRW-News: Star Copper Corp. : Star Copper beschleunigt den Versand der Proben aus der Bohrkampagne

IRW-PRESS: Star Copper Corp. : Star Copper beschleunigt den Versand der Proben aus der Bohrkampagne

Vancouver, British Columbia - 24. Juni 2025 / IRW-Press / Star Copper Corp. (CSE: STCU) |(OTC: STCUF) (FWB: SOP) (Star Copper oder das Unternehmen), ein auf die Exploration und Erschließung kritischer Mineralien spezialisiertes Unternehmen, freut sich, über seine Bohrkampagne und andere entsprechende Aktivitäten auf seinem zu 100 % unternehmenseigenen (ca. 16.875 Acres) großen Vorzeigeprojekt Star im Golden Triangle in British Columbia zu informieren.

Bohrloch B (S-051) zielt auf die supergene Kupfer- und Goldmineralisierung der Star Fault ab und soll auf historischen Bohrungen aufbauen, um die westliche Ausdehnung der Mineralisierung unterhalb der Star Fault in der Tiefe weiter zu erproben.

Als die Bohrungen bis in eine Tiefe von mehr als 375 m vorgedrungen waren, entschied sich das Unternehmen für einen Wechsel der Bohrstange von einem HQ-Durchmesser (2 ½ Zoll) zu einem NQ-Durchmesser (1 Zoll), um die Effizienz der Bohrungen zu verbessern und tiefere Bohrungen zu ermöglichen. NQ-Bohrstangen sind kleiner und leichter als HQ-Bohrstangen und ermöglichen eine größere Bohrtiefe, ohne dass die Gewichtsbeschränkungen des Bohrgeräts überschritten werden. Außerdem kann durch den kleineren Durchmesser die Bohrgeschwindigkeit erhöht und das Drehmoment möglicherweise minimiert werden.

Bei den Bohrungen wurde auch eine kaliumhaltige Mineralisierung auf langen Abschnitten durchteuft. Die Analyseergebnisse der Proben werden daher besonders interessant sein, und das Unternehmen ist begeistert von der potenziellen Bedeutung dieser Vorkommen.

Darryl Jones, CEO des Unternehmens, erklärt: Wir sind mit den Fortschritten und der daraus resultierenden Kernmineralisierung äußerst zufrieden. Wir gehen davon aus, dass wir dieses Bohrloch in der Zieltiefe von etwa 600 Metern abschließen werden, wo ein früheres Bohrloch mit der Bezeichnung S-040, das einen Abschnitt von 120 m mit 0,36 % Cu und 0,13 g/t Au durchschnittSiehe Technical Report on the Star Project (2025) von Star Copper Corp. - Seiten 75, 76 und 86

, beendet wurde. Bei der Sichtprüfung der bisherigen Kernproben schien die supergene Zone in der Tiefe intakt (siehe Abbildungen 1 und 2). Wir freuen uns ungemein, dass die Kernproben sowohl umfangreich als auch von hoher Qualität sind. Die Proben werden unverzüglich zur zeitnahen Analyse versendet. Wir sehen der Veröffentlichung der Analyseergebnisse entgegen, sobald sie vorliegen.

Star Copper beabsichtigt, in Kürze die Arbeiten in Bohrloch C (S-052) aufzunehmen, und zwar soll dieses als Stepout-Bohrung etwa 50 Meter nördlich von Bohrloch B (S-051) niedergebracht werden, um die Ausdehnung der Zone mit einer supergenen Kupferanreicherung zu erproben und die Kontinuität des mineralisierten Bereichs bis in eine Tiefe von etwa 275 Meter zu bewerten. Insbesondere plant man, den Abschnitt von 142 Metern mit einem Gehalt von 0,43 % Cu aus Bohrloch S-0371 zu durchteufen. Mit tieferen Abschnitten soll eine strukturell kontrollierte Goldanreicherung erprobt werden; so wurde etwa ein Abschnitt von 12 Metern mit 2,33 g/t Au in etwa 650 Meter Tiefe am Boden des Bohrlochs S-037 ermittelt1.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80108/StarCopper_240625_DEPRcom.001.jpeg

Abbildung 1. Projekt Star: Nahaufnahme der durchteuften supergenen Mineralisierung in Bohrloch B (S-051) in 78,5 m Tiefe - Star Copper Corp. 2025

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80108/StarCopper_240625_DEPRcom.002.jpeg

Abbildung 2. Kern zwischen 347 m und 356 m aus Bohrloch B (S-051) von Star Copper, Kalialteration in der Tiefe - Star Copper Corp. 2025

Strategie der Kampagne

Ziel der vollständig finanzierten Kampagne 2025 ist die Erweiterung der bestehenden Entdeckung in den verschiedenen Zielen auf dem Projekt Star. Insbesondere nimmt das Unternehmen dabei die Prospektionsgebiete Star Main, Star North und Star East ins Visier. Die Bohrungen zielen auf (i) die oberflächennahen Oxidzonen, (ii) eine tiefe porphyrische Mineralisierung und (iii) Strukturen ab, die mit der Star Fault und der Dick Creek Fault in Zusammenhang stehen, wobei in den sechs primären Bohrlöchern (Bohrlöcher A-F) bis zu 4.000 Meter niedergebracht werden sollen. Die Entdeckung Star Main enthält eine weitläufige supergene Zone unweit der Oberfläche, und die aktuelle Kampagne (siehe Pressemeldung vom 27. Mai 2025) ist darauf ausgerichtet, sowohl die seitliche als auch die vertikale Kontinuität der mineralisierten Zonen zu erproben, die im Rahmen früherer Bohr- und Explorationsprogramme im Umfang von über 10 Millionen $ ermittelt wurden.

Sanierung des Flugplatzes und Camps

Mit der Intensivierung der Luftunterstützungsaktivitäten, um den Bedarf an Treibstoff- und Ausrüstungslieferungen zu decken und der erwarteten Zunahme der ausgehenden Probentransporte Rechnung zu tragen, hat das Personal vor Ort bei der Sanierung und Entfernung der alten Infrastruktur und des Abfalls von der regionalen Landebahn und dem Star Camp einen proaktiven Good Stewardship of the Forests-Ansatz (in etwa: verantwortlicher Umgang mit Wäldern) verfolgt.

Das Unternehmen mobilisierte ein Sanierungsteam. Zu diesem Zweck wurde vom Iskut Band Council auch ein Müllcontainer zur Verfügung gestellt, der an den Zugangspunkt an der Golden Bear Road geliefert wurde. Zu den entfernten Altgeräten und Materialien gehörten verschiedene nicht mehr benötigte Fahrzeuge sowie leere Treibstofffässer (die zur ordnungsgemäßen Entsorgung nach Whitehorse transportiert wurden), alte Schläuche, kaputte Geräte und Batterien - alles Altlasten von historischen Projekten und früheren Betreibern. Die Arbeiten dienten der Beschleunigung des Flugplatzbetriebs, der Beseitigung von Umweltaltlasten und der Verringerung von Gefährdungen und Abfallansammlungen auf dem Gelände im Einklang mit den Sanierungszielen (siehe Abb. 3).

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80108/StarCopper_240625_DEPRcom.003.jpeg

Abbildung 3. Regionaler Flugplatz nach Abschluss der Sanierungsarbeiten. Star Copper Corp. 2025

Qualifizierter Sachverständiger

Jeremy Hanson, P. Geo., ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift NI 43-101, ist ein Berater des Unternehmens und hat die technischen Aspekte dieser Pressemeldung geprüft und genehmigt.

Über Star Copper Corp. (CSE: STCU) (OTC: STCUF) (FWB: SOP / WKN A416ME)

Star Copper Corp. ist ein Explorations- und Erschließungsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Erschließung vielversprechender Kupferprojekte in bergbaufreundlichen Rechtsgebieten gerichtet ist. Das Unternehmen hat zum Ziel, sein Vorzeigeprojekt Star in British Columbia voranzutreiben, wo beträchtliche Explorationsarbeiten einschließlich historischer Bohrungen eine in die Tiefe und in alle Richtungen offene Mineralisierung bestätigt haben. Die strategischen Pläne von Star Copper umfassen geologische Kartierungen und geophysikalische Untersuchungen, um die bestehenden Zielgebiete zu präzisieren, Diamantkernbohrprogramme, um Zonen mit hoher Priorität zu erproben, sowie ökologische Ausgangsstudien und Vorarbeiten für Genehmigungen nebst Datenanalyse und Modellierung der Ressourcen, um eine zukünftige Ressourcenschätzung gemäß NI 43-101 zu stützen. Das Unternehmen plant zudem, sein Projekt Indata durch Folgebohrungen voranzutreiben, um frühere hochgradige Kupfer- und Goldabschnitte zu erweitern, Schürfgrabungen und Oberflächenprobenahmen zur Abgrenzung mineralisierter Zonen durchzuführen sowie Verbesserungen der Infrastruktur für die Zugänglichkeit des Standorts und den Betrieb umzusetzen. Mit seinem Engagement für nachhaltige Erschließung und Wertschöpfung will sich Star Copper positionieren, um die steigende industrielle Nachfrage zu unterstützen und den wachsenden globalen Elektrifizierungsbedarf zu decken.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.starcopper.com. Für kostenlose News Alerts tragen Sie sich bitte unter https://starcopper.com/news/news-alerts/ in unseren Verteiler ein oder folgen Sie uns auf X (vormals Twitter), Facebook oder LinkedIn. Weitere Informationen über das Projekt, einschließlich historischer Bohrungen, sind im Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca und/oder im technischen Bericht des Unternehmens vom 26. Februar 2025 zu finden.

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und andere Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig durch Begriffe wie wird, kann, sollte, antizipiert, erwartet und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Alle Aussagen in dieser Pressemeldung, die keine historischen Fakten darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Ungewissheiten beinhalten. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten, beschränken sich jedoch nicht auf Aussagen bezüglich der Exploration des Projekts Star, dem Vorzeigeprojekt des Unternehmens. Es kann nicht zugesichert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können wesentlich von den in solchen Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen abweichen. Wichtige Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen des Unternehmens abweichen, sind unter anderem die innewohnende Unvorhersehbarkeit der Ressourcenexploration, die Marktlage und die Risiken, die regelmäßig in den vom Unternehmen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen aufgeführt werden. Der Leser wird darauf hingewiesen, dass sich die Annahmen, die bei der Erstellung von zukunftsgerichteten Informationen verwendet wurden, als falsch erweisen können. Ereignisse oder Umstände können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den vorhergesagten abweichen, was auf zahlreiche bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren zurückzuführen ist, von denen sich viele der Kontrolle des Unternehmens entziehen. Der Leser wird davor gewarnt, sich vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Solche Informationen können sich, auch wenn sie vom Management des Unternehmens zum Zeitpunkt ihrer Erstellung als angemessen erachtet wurden, als falsch erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den erwarteten abweichen. Die in dieser Pressemeldung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden durch diesen vorsorglichen Hinweis ausdrücklich eingeschränkt. Die in dieser Pressemeldung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Datum dieser Pressemeldung, und das Unternehmen wird alle darin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen nur in dem nach geltendem Recht erforderlichen Umfang aktualisieren oder öffentlich revidieren.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80108

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80108&tr=1

