EQS-Media / 25.06.2025 / 09:30 CET/CEST



Pressemitteilung | 25. Juni 2025

AdCapital AG

Waldbronn, 25. Juni 2025

ISIN: DE0005214506

Die AdCapital AG richtet ihren strategischen Fokus neu aus: Vision 2030 als Leitbild für nachhaltiges und profitables Wachstum

Die AdCapital AG hat im Rahmen ihrer diesjährigen Hauptversammlung nicht nur auf ein herausforderndes Geschäftsjahr 2024 zurückgeblickt, sondern auch den strategischen Weg in die Zukunft skizziert. Mit der Vision 2030 verfolgt die Industrieholding einen konsequenten Kurs für nachhaltiges und profitables Wachstum.

1. Strategische Weichenstellung: Vision 2030

„Wir sehen die Herausforderungen der letzten Jahre als Chance für eine strategische Neuausrichtung und als Basis für eine nachhaltige Steigerung des Unternehmenswertes“, erklärte Dr. Andreas Schmid, Vorstand der AdCapital AG.

Die Mission der AdCapital lautet: From Hidden to Hero – Wir begleiten den Aufstieg. “Wir entwickeln unsere Beteiligungen zu fokussierten, innovativen und ertragsstarken Nischenplayern mit klarer Markenidentität“, so Schmid.

Hierbei will sich die AdCapital zu einem führenden Investor und Wegbereiter für zukunftsweisenden Nischenplayern entwickeln. Dies mit einer klaren Fokussierung für den Ausbau der Geschäftsmodelle zu nachhaltiger, substanzieller Ertragskraft.

Die Vision soll durch zielgerichtete Investitionen in die DNA mitteleuropäischer Hidden Champions ermöglicht werden. Dies beinhaltet sowohl organisches als auch anorganisches Wachstum.

2. Entwicklungsmodell und Ziele

Die Vision 2030 der AdCapital folgt einem klar strukturierten, dreistufigen Entwicklungsmodell. Seit Ende 2022 befindet sich die Unternehmensgruppe in der Restrukturierungsphase, die darauf abzielt, bestehende Strukturen zu optimieren und eine solide Basis für zukünftiges Wachstum zu schaffen. Ab 2025 startet die Phase der Operational Excellence, in der Effizienzsteigerung, Prozessoptimierung und Digitalisierung im Fokus stehen. Ab 2027 beginnt schließlich die Wachstumsphase, in der nachhaltiges und profitables Wachstum angestrebt wird. Das ambitionierte Ziel der Vision 2030 ist es, den Konzernumsatz auf über 200 Millionen Euro zu steigern und dabei die Ertragskraft und die Margen nachhaltig deutlich zu steigern.

3. Segmentausrichtung und Struktur

Die AdCapital verfolgt eine klare Segmentlogik, die auf zwei strategischen Kernbereichen sowie einem unterstützenden Teil basiert. Die Kernsegmente Connectivity Solutions und Digital Solutions stehen im Zentrum der langfristigen Wachstums- und Wertsteigerungsstrategie.

Connectivity Solutions fokussiert sich auf innovative Verbindungs- und Schnittstellenlösungen für die Automotive- sowie die Non-Automotive-Industrie. Ziel ist es, mit technologisch führenden Produkten und hoher Fertigungskompetenz anwendungsorientierte Lösungen für anspruchsvolle Märkte bereitzustellen.

Digital Solutions bündelt Kompetenzen in den Bereichen Softwareentwicklung und Elektronik, mit Fokus auf Embedded Systems, Steuergeräte, digitale Steuerungslogik sowie intelligente Automatisierungslösungen. Damit adressiert AdCapital zentrale Wachstumsfelder der digitalen Transformation in Industrie- und Technologiemärkten.

Ergänzt werden die jeweiligen Einheiten durch das unterstützende Segment Supply Chain Solutions, das gezielt darauf ausgerichtet ist, gruppenweit Effizienzpotenziale zu realisieren, die Lieferkettenresilienz zu stärken und die Leistungsfähigkeit der operativen Einheiten nachhaltig abzusichern.

Dabei legt das Unternehmen großen Wert auf strategische Verzahnung und Synergien innerhalb der Portfoliounternehmen – mit dem Ziel, Resilienz, Innovationskraft und Marktnähe zu stärken.

„Wir bauen die AdCapital AG zur führenden Industrieholding für zukunftsweisenden Nischenplayern aus. Mit der klaren Fokussierung und einer hierauf ausgerichteten Unternehmensorganisation sollen deutliche Vorteile für unsere Kunden, eine verbesserte Wettbewerbsfähigkeit und letztlich auch eine deutliche Steigerung des Wertes unserer Gruppe generiert werden.“, so das positive Fazit des Vorstands.

4. Ausblick 2025: Prognose bestätigt

AdCapital bestätigt die am 13. Mai 2025 veröffentlichte Prognose für das laufende Geschäftsjahr. Auf Basis der bisherigen Geschäftsentwicklung, insbesondere einer Stabilisierung des Marktumfeldes im zweiten Quartal, erwartet der Vorstand weiterhin einen Umsatz in der Bandbreite von 159,0 bis 166,8 Mio. Euro sowie ein EBIT zwischen 0,3 und 2,1 Mio. Euro.

Trotz weiterhin herausfordernder Rahmenbedingungen, insbesondere im geopolitischen Umfeld, sieht sich AdCapital damit auf Kurs.

5. AdCapital sichert sich einen der größten Aufträge der Firmengeschichte

Ende 2024 erhielt das Tochterunternehmen Erich Jaeger von einem führenden US OEM den Zuschlag für ein Produktionsvolumen von über 70 Mio.Euro.

"Dieses Projekt markiert einen bedeutenden Meilenstein in der Gruppe und ebnet den Weg, bereits 2028 Marktführer im Segment „Light Vehicle“ in Nordamerika zu werden ", so Schmid.

Über AdCapital AG

Die AdCapital AG ist eine Industrieholding mit Fokus auf wertschaffende Beteiligungen im deutschsprachigen Mittelstand. Mit den strategischen Segmenten Connectivity Solutions, Digital Solutions und Supply Chain Solutions begleitet sie ihre Portfoliounternehmen auf dem Weg zu nachhaltiger Marktführerschaft.

Ihr Ansprechpartner für Rückfragen

Michael Stricker

Head of Finance

AdCapital AG

Im Ermlisgrund 11

D-76337 Waldbronn

E-Mail:

investorrelations@adcapital.de

Website:

www.adcapital.de

Ende der Pressemitteilung

Emittent/Herausgeber: AdCapital AG

Schlagwort(e): Unternehmen

25.06.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



2160002 25.06.2025 CET/CEST