EQS-DD: Springer Nature AG & Co. KGaA: Rachel Jacobs, Verkauf

EQS Group · Uhr


Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

15.08.2025 / 10:40 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Rachel
Nachname(n):Jacobs

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Springer Nature AG & Co. KGaA

b) LEI

549300UMNC43HQB3JA96 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE000SPG1003

b) Art des Geschäfts

Verkauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
21,063917 EUR174.514,55 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
21,0639 EUR174.514,5500 EUR

e) Datum des Geschäfts

13.08.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name:Xetra
MIC:XFRA

15.08.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Springer Nature AG & Co. KGaA
Heidelberger Platz 3
14197 Berlin
Deutschland
Internet:www.springernature.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

100210 15.08.2025 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Springer Nature
SPRINGER NATURE ADR/0,50
