EQS-News: Westwing expandiert in Europa

Westwing expandiert in Europa



25.06.2025

München, 25. Juni 2025 - Westwing, Europas #1 im Beautiful Living E-Commerce, setzt die dritte Phase seines 3-Stufen-Plans zur Wertsteigerung fort, welche auf Skalierung mit operativer Hebelwirkung ausgerichtet ist. Mit den jüngsten Expansionen in neue Länder, der Eröffnung eines neuen Store-in-Store im Printemps Haussmann Kaufhaus in Paris und einer bevorstehenden Neueröffnung in München stärkt Westwing seine Position als Europas Premium One-Stop-Destination für Home & Living.

Im Rahmen der internationalen Wachstumsstrategie hat Westwing in Q2 2025 erfolgreich in drei neue Märkte expandiert: Kroatien, Finnland und Slowenien. Mit diesen jüngsten geografischen Expansionen und den drei neuen Märkten, die bereits in Q1 2025 erschlossen wurden, ist Westwing nun in 18 europäischen Ländern vertreten und baut seine Präsenz in Nord- und Südosteuropa weiter aus.

Die neuen Märkte bieten ein großes Potenzial: ein digital engagiertes Publikum, eine steigende Nachfrage nach hochwertigen und dennoch zugänglichen Home & Living Produkten und eine Affinität für kuratiertes, zeitloses Design. Mit seiner einzigartigen Mischung aus inspirierenden Inhalten, der exklusiven Westwing Collection und selektierten Premium-Designmarken von Drittanbietern bietet Westwing einen Mehrwert für Designliebhaber, die eine gehobene Inneneinrichtung und multifunktionale Wohnlösungen suchen.

Als Teil der Retail-Expansion wird Westwing im Juli 2025 ein Geschäft in München eröffnen. Das Geschäft befindet sich in der Nähe des Odeonsplatzes im Herzen des Münchner Einkaufsviertels. Durch die physische Markenpräsenz sowie inspirierende Kollektionen und kuratierte Store-Erlebnisse stärkt es die Kundenbindung und macht die Marke erlebbar. Westwing verbindet Inspiration im Geschäft mit digitalen, kundenfreundlichen Prozessen von der QR-basierten Bestellung bis zur nahtlosen Lieferung, und schafft so ein ganzheitliches und hochwertiges Einkaufserlebnis über alle Kanäle. Die Retail-Expansion vertieft die Kundenbindung sowohl über digitale als auch über physische Kanäle.

Westwing treibt sein Ziel der Skalierung mit operativer Hebelwirkung konsequent voran, indem es seine physische Präsenz ausweitet und große Fortschritte im Hinblick auf die geografische Expansion erzielt - im Einklang mit dem Ziel, im Jahr 2025 in 5 bis 10 neue Länder zu expandieren. Diese Schritte unterstützen Westwings Ziel "Excite people to create homes that unlock the full beauty of life".

Über Westwing

Westwing, Europas #1 im Beautiful Living E-Commerce, ist in 18 europäischen Ländern vertreten und hat im Jahr 2024 ein GMV (Bruttowarenvolumen) von EUR 497 Mio. erwirtschaftet. Als Europas Premium One-Stop Destination für Designliebhaber bietet Westwing ein einzigartiges Markenerlebnis mit einem kuratierten Sortiment aus der Westwing Collection und Drittmarken. Die integrierte Plattform vereint Shop, Daily Specials, Stores, B2B Services (Westwing Business) und den Westwing Design Service. Westwings Team arbeitet zusammen an dem gemeinsamen Ziel "Excite people to create homes that unlock the full beauty of life". Westwing wurde 2011 gegründet, hat seinen Hauptsitz in München und ist seit Oktober 2018 an der Frankfurter Börse gelistet.

