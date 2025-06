Nasdaq-100 Index® - Schnuppert am Allzeithoch

Nachdem die amerikanischen Technologiewerte zuletzt im Bereich der 22.000er-Marke seitwärts pendelten, kam gestern möglicherweise neues Aufwärtsmomentum auf. Mit einer Kurslücke nach oben (21.872/22.046 Punkte) ist der Nasdaq-100® bis in absolute Schlagdistanz zu seinen historischen Hochständen bei 22.133/22.223/22.042 Punkten vorgestoßen (siehe Chart). In diesem Dunstkreis verläuft mit dem oberen Bollinger Band (akt. bei 22.141 Punkten) eine weitere wichtige Barriere. Ein erfolgreicher Ausbruch – sprich ein Vorstoß in „uncharted territory“ – würde für ein prozyklisches Kaufsignal sorgen. Im Erfolgsfall kann die Kursentwicklung der letzten Monate zudem als große Tradingrange interpretiert werden. Langfristig würde dieses trendbestätigende Kursmuster sogar ein Anschlusspotenzial von rund 5.000 Punkten bereithalten. Aber auch unter Risikogesichtspunkten liefert der aktuelle Chartverlauf eine wichtige Hilfestellung. Während das o. g. Aufwärtsgap eine engmaschige Absicherungsmöglichkeit bietet, bildet eine weitere Kurslücke von Anfang Mai zusammen mit den Glättungslinien der letzten 50 bzw. 200 Tage (akt. bei 20.607/20.554 Punkten) eine Haltezone von strategischer Tragweite.

Nasdaq-100 Index® (Daily)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Nasdaq-100 Index®

Quelle: LSEG, tradesignal²

