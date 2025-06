Eurobattery Minerals veröffentlicht Geschäftsbericht 2024

EQS-Media / 26.06.2025 / 22:50 CET/CEST



Stockholm, 26. Juni 2025– Das Bergbauunternehmen Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market: „BAT“ und Börse Stuttgart: „EBM“; kurz: “Eurobattery” oder “das Unternehmen”) hat heute seinen Geschäftsbericht für das Jahr 2024 veröffentlicht.

Der Bericht des Wirtschaftsprüfers, der dem Geschäftsbericht2024 beigefügt ist, weicht vom Üblichen ab, da der Wirtschaftsprüfer eine Anmerkung zu einer erheblichen Unsicherheit in Bezug auf die Fortführung des Unternehmens gemacht hat, die im Folgenden dargestellt ist.

Wesentliche Unsicherheit hinsichtlich der Annahme der Unternehmensfortführung

Ohne meine oben geäußerte Meinung einzuschränken, möchte ich Sie auf die Aussage im Bericht der Geschäftsleitung aufmerksam machen, dass das Unternehmen kurzfristig zusätzliches Kapital benötigen wird, damit es seine Projekte weiter ausbauen und seine mittelfristige Strategie weiterentwickeln kann. Wenn die Kapitalbeschaffung scheitert, müssen die Projekte möglicherweise veräußert werden, bevor sie vollständig entwickelt sind. Der Aufsichtsrat und die Geschäftsleitung verhandeln derzeit mit verschiedenen externen Parteien und potenziellen Abnehmern, um die finanzielle Leistungsfähigkeit des Unternehmens für die Entwicklung seiner Projekte sicherzustellen und es zu einem europäischen Bergbau- und Mineralrohstofflieferanten zu machen. Nach Einschätzung des Aufsichtsrats bestehen Möglichkeiten zur weiteren Finanzierung und damit zur Fortführung des Betriebs.

Das Vorstehende deutet darauf hin, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, die erhebliche Zweifel an der Fähigkeit des Unternehmens aufkommen lassen kann, den Betrieb fortzuführen.

Kommentar von Eurobattery Minerals zum Bericht des Abschlussprüfers

Der Kommentar des Wirtschaftsprüfers basiert auf der Tatsache, dass Eurobattery Minerals ein Wachstumsunternehmen ist und durch Fremdkapital finanziert wird. In den Jahren 2024 und 2025 werden die Operationen durch die Verwendung der Optionsscheinserie TO6 finanziert. Seit dem letzten Sommer hat das Unternehmen Abnahmevereinbarungen und Abnahmeprogramme mit großen Branchenakteuren wie Boliden AB und Terrafame Ltd. abgeschlossen. Auch beim Antrag auf eine Umweltgenehmigung für das finnische Batteriemineralprojekt Hautalampi werden gute Fortschritte erzielt. Angesichts der oben genannten Punkte und der Verhandlungen mit anderen potenziellen Abnehmern und externen Partnern – und unter Berücksichtigung des positiven Trends des Projekts in Finnland – ist der Vorstand der Ansicht, dass die Aussichten für eine weitere Geschäftsentwicklung sehr gut sind.

„Eurobattery Minerals hat im Jahr 2024 viele wichtige Fortschritte gemacht. Mit der vollständigen Übernahme des Hautalampi-Projekts in Finnland, der eingereichten Umweltgenehmigung und einem langfristigen Abnahmevertrag mit Boliden haben wir konkrete Schritte unternommen, um ein europäischer Produzent kritischer Rohstoffe zu werden. Unsere Zusammenarbeit mit lokalen Partnern stellt zudem sicher, dass wir einen zukunftssicheren, nachhaltigen Bergbaubetrieb aufbauen, der mit der grünen Wende Europas im Einklang steht“, so Roberto García Martínez, CEO von Eurobattery Minerals AB.

Strategische und operative Höhepunkte im 2024

Für das finnischen Batteriemineralprojekt Hautalampi:

März: Eine Analyse des Grundgesteins bestätigte äußerst günstige geologische Bedingungen für den Bergbau im Hautalampi-Batteriemineralprojekt in Finnland.

April: Der Antrag auf eine Umweltgenehmigung für die Hautalampi-Mine wurde eingereicht – ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zur Produktion.

Mai: Mit Okun Energia Oy wurde eine Absichtserklärung zur Entwicklung lokaler Solarenergie unterzeichnet, die die zukünftige CO2-freie Mineralproduktion unterstützt.

Juli: Eurobattery Minerals erwarb die restlichen 30 % an FinnCobalt Oy und sicherte sich damit 100 % des Hautalampi-Projekts.

August: Mit Boliden AB wurde ein 10-jähriger Abnahmevertrag für Kupferkonzentrat aus Hautalampi unterzeichnet.

Für das spanische Corcel-Projekt:

Im August 2022 reichte EBM die erforderlichen Dokumente bei den spanischen Energie- und Bergbaubehörden ein, um die Umweltverträglichkeitserklärung und die Betriebsgenehmigung abzuschließen. Im Jahr 2024 gab es keine neuen öffentlichen Entwicklungen. Angesichts der steigenden Nachfrage nach Rohstoffen aus Europa stellt Corcel weiterhin einen strategisch wichtigen langfristigen Vermögenswert dar, der mit den EU-Zielen einer verantwortungsvollen und regionalen Mineralienversorgung im Einklang steht. Das Unternehmen wartet weiterhin auf eine positive Entscheidung der Energie- und Bergbaubehörde von Galicien und bleibt dem Batteriemineralprojekt Corcel voll und ganz verpflichtet.

Detaillierte Finanzinformationen

Der Geschäftsbericht für 2024 von Eurobattery Minerals AB steht auf der Website des Unternehmens zum download bereit und kann im Anhang der Pressemitteilung eingesehen werden (siehe unten).

Über Eurobattery Minerals

Eurobattery Minerals AB ist ein schwedisches Bergbauunternehmen, das am schwedischen Nordic Growth Market (BAT) sowie der deutschen Börse Stuttgart (EBM) notiert ist. Mit der Vision, Europa zu einem Selbstversorger mit verantwortungsvoll abgebauten Batteriemineralen zu machen, konzentriert sich das Unternehmen auf die Realisierung zahlreicher Nickel-Kobalt-Kupfer-Projekte in Europa, um essenzielle Rohstoffe zu liefern und somit eine sauberere Welt zu ermöglichen.

Bitte besuchen Sie www.eurobatteryminerals.com für weitere Informationen. Folgen Sie uns gerne auch auf LinkedIn.

Kontakt Eurobattery Minerals AB

Roberto García Martínez – CEO

E-mail: info@eurobatteryminerals.com

Ansprechpartner Investor Relations

E-mail: ir@eurobatteryminerals.com

Mentor

Augment Partners AB ist der Mentor von Eurobattery Minerals AB

Tel.: +46 (0)8 604 22 55

E-mail: info@augment.se

