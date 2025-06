IRW-News: Swiss Estates AG: Ordentliche Generalversammlung für das Geschäftsjahr 2024 durchgeführt

IRW-PRESS: Swiss Estates AG: Ordentliche Generalversammlung für das Geschäftsjahr 2024 durchgeführt

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 16 KR

Freienbach (IRW-Press/26.06.2025) - Die Aktionäre der Swiss Estates AG, einer auf Bestandshaltung in der Schweiz ausgerichtete Investorin mit Fokus auf Wohnimmobilien, sind an der ordentlichen Generalversammlung für das Geschäftsjahr 2024 am Mittwoch 25. Juni 2025 den Anträgen des Verwaltungsrates mit deutlicher Mehrheit gefolgt. Die durchschnittliche Zustimmungsrate belief sich auf 94.7 Prozent der vertretenen Aktienstimmen, wobei rund 89 Prozent der eingetragenen Stimmrechte an der ordentlichen Generalversammlung, die auch dieses Jahr rein virtuell stattfand, vertreten waren.

Nebst der Genehmigung der Jahresrechnung wurden im Rahmen der Abstimmungen die Vergütungen der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung und auch der Vergütungsbericht 2024 genehmigt sowie auch das Vergütungsmodell für das Geschäftsjahr 2025 bewilligt, was auch für die Verwendung des Bilanzergebnisses gilt, welche allerdings durch einen Antrag eines Aktionärs auf Ausschüttung einer Dividende modifiziert wurde. Der Aktionär beantragte die Ausrichtung einer Dividende von CHF 572'442.00, welche aufgrund der statutarischen Bestimmungen (Art. 22 der Statuten) ausschliesslich den Partizipanten zukommen würde, und zwar im Umfang von CHF 0.20 pro Partizipationsschein, was einer Dividende von 4 Prozent des Nominalwerts der Partizipationsscheine entspricht. Dieser Antrag wurde diskussionslos angenommen.

Neu und einstimmig für die gesetzliche Amtsdauer von einem Jahr gewählt wurde Herr Dr. iur. Marcel L. Aellen, Rechtsanwalt, Frauenkappelen, Kanton Bern, als Präsident des Verwaltungsrates, nachdem der bisherige Präsident Herr Peter Grote altershalber aus dem Gremium ausgeschieden ist. Zudem hat die Generalversammlung Herrn Christian Terberger und Herrn Udo Rössig mit Zustimmungsraten von über 99 Prozent für die gesetzliche Amtsdauer von einem Jahr wieder in den Verwaltungsrat gewählt. Darüber hinaus wurde dem Verwaltungsrat und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2024 Entlastung erteilt und die Revisionsstelle und der unabhängige Stimmrechtsvertreter für die gesetzliche Amtsdauer von einem Jahr wieder gewählt.

Im Bereich der Durchführung von virtuellen bzw. hybriden Generalversammlungen arbeitet Swiss Estates AG mit dem Unternehmen Aequitec AG, Herostrasse 9, 8048 Zürich (www.aequitec.ch) zusammen. Die Aktionärinnen und Aktionäre konnten mit individuellen Zugangsdaten in das Portal der Aequitec AG, über welches die virtuelle Generalversammlung abgewickelt wurde, zum Zeitpunkt der Generalversammlung identifiziert - einloggen, Voten abgeben, sich an der Diskussion beteiligen und Anträge stellen und natürlich auch abstimmen. Das Tool stellte auch die Abstimmungsergebnisse fest und überführte diese in das Protokoll der Generalversammlung. Zudem konnten die Aktionäre mit Hilfe dieser Software auch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter instruieren sowie auch bereits vorab abstimmen. Weiter konnten sich die Aktionäre zum gegebenen Zeitpunkt (optional) visuell zuschalten.

Swiss Estates AG fokussiert sich auf das langfristige Investment in Wohnbauten in den städtischen Gebieten der Schweiz, inklusive Agglomerationen der grösseren Städte. Es werden Wohnimmobilien ab 20+ Mieteinheiten auf opportunistischer Basis erworben ("Undermanaged Assets" oder "Assets mit Repositionierungspotenzial"), d.h. erworbene Renditeimmobilien werden langfristig gehalten und weiterentwickelt.

Die Titel der Swiss Estates AG sind an der BX Swiss (www.bxswiss.com) kotiert.

- Namenaktien: Valor 2392655 / ISIN CH0023926550 / Tickersymbol SEAN

- Partizipationsscheine: Valor 1930453 / ISIN CH0019304531 / Tickersymbol SEAP

Namenaktien unterliegen strikten Erwerbsbeschränkungen für Personen im Ausland.

Die Partizipationsscheine (Vorzugsaktien) der Swiss Estates AG sind auch an der Börse Düsseldorf (www.boerse-duesseldorf.de) im Primärmarkt in den Handel einbezogen (TICKER WAG / ISIN CH0019304531 / WKN A0MJ3Y) und auch an der Frankfurter Börse im Freiverkehr handelbar.

Partizipationsscheine unterliegen keinen Erwerbsbeschränkungen.

