AKTIE IM FOKUS: Knorr-Bremse fallen - JPMorgan und Citi sehen kaum Kurstreiber

FRANKFURT (dpa-AFX) - Gleich zwei verhaltenere Analystenkommentare dürften die Aktien des Bremsenherstellers für Zug- und Nutzfahrzeuge, Knorr-Bremse , am Freitag belasten. Auf der Handelsplattform Tradegate fiel der Kurs im Vergleich zum Xetra-Schluss um gut drei Prozent auf 82,25 Euro.

Bereits am Donnerstag war dem jüngsten Erholungsversuch der Knorr-Bremse-Papiere an der 21-Tage-Linie etwas über 86 Euro die Luft ausgegangen. Am Ende hatten die Aktien nahezu unverändert geschlossen.

Mittlerweile sehen weder die Citigroup noch JPMorgan mittelfristig ausreichend Luft nach oben für eine Empfehlung der Papiere. Beide stuften die Aktien von Knorr-Bremse auf "Neutral" ab - Citi bei einem Kursziel von 92 Euro, JPMorgan bei einem Ziel von 93 Euro.

JPMorgan-Experte Akash Gupta sieht nach den Kursgewinnen von rund 20 Prozent im bisherigen Jahresverlauf mit Blick auf das zweite Halbjahr aktuell kaum Kurstreiber. Vielmehr könnten die Schwäche des US-Lkw-Marktes und der Gegenwind seitens der Wechselkursentwicklungen sogar zu sinkenden Konsensschätzungen für das zweite Quartal führen. Citi-Experte Vivek Midha begründet seine Neubewertung mit Risiken für das Margenziel angesichts schwacher Daten vom US-Lkw-Markt./mis/ag/stk