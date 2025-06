ANALYSE-FLASH: UBS belässt Carl Zeiss Meditec auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat Carl Zeiss Meditec auf "Neutral" belassen. In Gesprächen mit Investoren in Europa habe er ein gestiegenes Interesse an Medizintechnikunternehmen festgestellt, schrieb Graham Doyle in einer am Freitag vorliegenden Brancheneinschätzung. Allerdings gebe es weiter eine Präferenz für einige traditionelle Namen, die für ein hochwertiges Wachstum stünden. Doyles Favoriten bleiben die "Buy"-Empfehlungen Alcon, Convatec und Biomerieux, wogegen er Straumann mit einem "Sell"-Votum weiter meidet. Das Interesse an Carl Zeiss habe zugenommen. Doch das Unternehmen müsse wohl noch einige Quartale positiv überraschen, um das Anlegervertrauen wiederherzustellen./gl/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.06.2025 / 22:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.06.2025 / 22:04 / GMT

